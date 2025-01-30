Çukurova Üniversitesi'nin akredite başarısı

Haberin Devamı

Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, eğitimde sürdürülebilir kaliteyi çok önemsediklerini belirterek akreditasyon sürecinde emeği geçenleri kutladı.

BELGE VERİLDİ

Ziraat Fakültesinin dört bölümünün ZİDEK tarafından akredite edilmesi nedeniyle Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni düzenlendi.

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen törene Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Prof. Dr. Hüseyin Akıllı, Prof. Dr. Ömer Korkut, Genel Sekreter Kürşad Birinci, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Koluman, Çukurova Üniversitesi Senatörleri ve ZİDEK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayzin Küden katıldı. Rektör Prof. Dr. Beriş, akreditasyon hakkı kazanan 4 Lisans programı akademisyenlerini kutlayarak bölüm başkanlarına belgelerini takdim etti.

Haberin Devamı