Çukurova Üniversitesi’nde üretildi toksin atıcı özelliği var... Dünyada bir ilk: Karbonlu yoğurt

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Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, ürünün sağlık yararlarından ve gelecekteki projelerden bahsetti. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Koluman da uzun uğraşlar sonucu elde ettikleri aktif karbonlu yoğurdu piyasaya sürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Emin Zümrütdal da aktif karbonun hayatın bir çok alanında kullanıldığını belirterek "Bu bilgiyi yaklaşık 3 yıllık bir süreç içerisinde ortaya çıkarttık. Ortaya çıkarttığımız bu bilgi, dünyada ilk kez bizim üniversitemizden, Çukurova Üniversitesinden çıkıyor. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

"KLASİK YOĞURT FORMATINDAN ÇIKARDIK"

ÇÜ Ziraat Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi katkılarıyla geliştirilen aktif karbonlu yoğurtla laktozsuz ürünlere alternatif sunmak, vücuttaki toksinlerin ve ağır metallerin atılmasına yardımcı olmak hedeflendi. ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, üniversitenin Kayıkhane Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, yoğurdun tüm sofralarda bulunan bir yiyecek olduğunu belirterek, Üniversitede ürünü daha verimli ve cazip şekilde kullanmak için çalışmalar yaptıklarını anlattı. Beriş, "Hem sağlık için son derece yararlı hem de gayet lezzetli. Klasik yoğurt formatından çıkarak, batı ülkelerindeki gibi çocuklara, gençlere, farklı kuşaklara yoğurdu daha fazla tanıtacak, sevdirecek, sağlığımız için daha faydalı olacak şekilde dönüştürmemiz gerekiyor." dedi.

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RAHATLIKLA TÜKETİLEBİLİR

Ziraat fakültesinin kendi ürünlerini üretmeyi sürdürdüğünü ve yeni ürünler kazandırmaya devam ettiğini belirten Beriş, şöyle konuştu: "Kaymağından tereyağına kadar ürünlerimizi tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Bunlar son derece sağlıklı, her türlü denetimden geçmiş gayet nitelikli ve üstün standartlarda ürünler. Ziraat fakültemizin çok geniş arazileri var. Bunları daha nitelikli hale getirmek, ekonomimize ve üniversitemize katma değer sağlayacak şekilde kullanmak için çabalarımız devam ediyor. Toprakları hangi ürünlerle çeşitlendirebileceğimizle ilgili hocalarımız sürekli çalışıyorlar."

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Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Koluman da uzun uğraşlar sonucu elde ettikleri aktif karbonlu yoğurdu piyasaya sürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

3 YILLIK ÇALIŞMA

Aktif karbonun hayatın bir çok alanında kullanıldığını belirten Projenin yürütücülerinden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Emin Zümrütdal da Laktozsuz süt ve süt ürünlerinin alternatifi olabilecek ürünlerle ilgili çalışmaların tüm dünyada sürdüğünü anlatarak şunları kaydetti: "Aktif karbonu fermantasyon sırasında kullandık ve bu çalışma Türk Patent Enstitüsü tarafından yenilik olarak değerlendirildi, buluş olarak devam ediyor. Aktif karbonun laktozu nasıl bağladığını ve yoğurt içerisinde laktik asit değerini düşürerek raf ömrünü nasıl uzattığını gösterdik. Bu bilgiyi yaklaşık 3 yıllık bir süreç içerisinde ortaya çıkarttık. Ortaya çıkarttığımız bu bilgi, dünyada ilk kez bizim üniversitemizden, Çukurova Üniversitesinden çıkıyor. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz."

ÇÜ Ziraat Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi katkılarıyla geliştirilen aktif karbonlu yoğurtla laktozsuz ürünlere alternatif sunmak, vücuttaki toksinlerin ve ağır metallerin atılmasına yardımcı olmak hedeflendi.





"DİŞ MACUNLARINDAN GIDALARA KADAR BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR"

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Dr. Emin Zümrütdal, yoğurt tüketiminden sonra ortaya çıkan laktoz intoleransı sorununun tüm dünyada çözüme kavuşması için çalışmaların sürdüğünü anlatarak, “Süt ve süt ürünlerinin alternatifi olarak tüm dünyada çalışmalar devam ediyor. Biz de bu çalışmalara aktif karbonlu yoğurt ve fermente süt ürünleriyle devam ettik. Aktif karbon özellikle son yüzyıl içerisinde diş macunlarından yediğimiz gıdalara kadar birçok alanda kullanılıyor. Buradan aldığımız fikirle aktif karbonu fermantasyon sırasında kullandık. Bu çalışma enstitüler tarafından yenilik olarak değerlendirildi. Bu çalışmada yoğurdun özelliğini bozmadan birçok bilimsel veriye ulaştık” dedi.





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Öte yandan marketlerde satışa sunulan 200 gramlık yoğurdun 25 TL olduğu öğrenildi.