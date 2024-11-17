Çukurova Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı törenle başladı

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ÜNİVERSİTEMİZ ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATIYOR

Kürsüye gelen Vali Vekili İbrahim Küçük, Çukurova Üniversitesinin kent ve ülke bilimi için önemine değinerek, “Çukurova üniversitesi Adana’mızın kalkınmasına destek olan projeleriyle sanayi ve tarım başta olmak üzere birçok sektörde önemli işlere imza atmıştır. Emeği geçen tüm akademik ve idari personelimizi kutluyorum.” dedi

REKTÖR BERİŞ: GÜÇLÜ VE KARARLIYIZ

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, “Görevimizin ilk gününden itibaren katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı benimsedik. Çukurova Üniversitesini daha da ileriye taşımak için tüm gücümle çalışacağım” dedi. 52 bini aşkın öğrenci, yaklaşık 2400 akademik ve 5000’i aşkın da idari personelleri olduğunu ifade eden Rektör Beriş, “Bu yıl akademik ve idari kadrolarımızla birlikte üniversitemizi daha da ileriye taşıyacak projelere ve çalışmalara imza atmak için güçlü bir kararlılıkla buradayız. Araştırma ve yenilikçilik, sürdürülebilir kalkınma, topluma katkı gibi alanlarda öncü olmayı sürdürmek, Çukurova Üniversitesi'nin hedefleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu hedeflere ulaşmamızda bizlere güç veren unsur, akademik ve idari personel kadromuzun tecrübe ve yetkinlikleri ve sevgili öğrencilerimizin dinamizmi ve enerjisidir. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.











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PROF. DR. BERİŞ: HEDEFLERE BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ

Prof. Dr. Beriş konuşmasını şöyle sürdürdü; “Göreve geldiğimiz andan itibaren karşımızda bulduğumuz ilk sorun Balcalı Hastanesinin ana hizmet bloklarının renovasyona girmiş olmasıydı. Balcalı’daki renovasyon ile yeni sağlık kampüsünün inşası eşzamanlı projeler olarak düşünülmüştü. Mevcut şartlar, ihtiyaçlar ve bütçe imkânlarımız doğrultusunda tüm önceliğimizi Balcalı Hastanemizin güçlendirme projesini hızlandırmaya ve bir an önce tamamlamaya verdik. Balcalı, Üniversitemizin en önemli markası olduğu gibi Adana’nın ve bölgenin de bir değeridir. Balcalı’yı daha da güçlendirerek yaşatacağız. Öncelikle her iki blokta da renovasyon çalışmalarını 2025 yılında bitireceğiz. Hiçbir ek maliyet üstlenmeden B bloktaki renovasyon projesini değiştirdik ve koğuş sistemi yerine nitelikli oda sistemine geçtik. A Blok için de ihale sürecine başladık. Ardından ihtiyaçlar doğrultusunda aynı alan içinde kalmak kaydıyla yeni binalar inşa edeceğiz. Böylece önümüzdeki birkaç yıllık süre zarfında hastanemizi aynı alanda kalmak kaydıyla yenilemiş olacağız. Üniversitemizin Çukurova’nın tarımı konusunda geçmişten itibaren ciddi katkıları var. Ayrıca oldukça zengin bir tarımsal araziye sahibiz. Bu arazilerimizi hem şehrimize hem de üniversitemize katma değer sağlayacak şekilde kullanacağız. Teknokent’in kapasitesini geliştireceğiz ve güçlendireceğiz. Teknokent’e Türkiye çapında etkinlik gösteren bölgemizin ve Adana firmalarının daha fazla ilgi göstermesini sağlayacağız. Çukurova Üniversitesi ailesi olarak elbirliği ve dayanışma içinde daha büyük hedeflere birlikte ulaşacağımıza olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, 2024-2025 akademik yılının tüm üniversite mensuplarımıza başarı, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum.” dedi.

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TOYOTA CEO’SU ALİ HAYDAR BOZKURT’TAN “21. YÜZYILDA LİDERLİK” DERSİ

Açılış konuşmalarının ardından Teknofest’te başarı sağlayan takımlar ve danışmanları sahneye davet edilerek Rektör Prof. Dr. Beriş tarafından tebrik edildi. Akademik Açılış Töreni, Toyota Türkiye Ceo’su ve Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Çukurova Üniversitesi mezunu Ali Haydar Bozkurt’un “21. Yüzyılda Liderlik” başlıklı ilk dersi vermesi ve anı fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.