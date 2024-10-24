ÇS Busıness Network iş dünyasına ‘merhaba’ dedi

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BERMAN MANTI: “BİRBİRİMİZE YETEBİLMELİYİZ”

Artık sınırların aşıldığı global dünyada, bir ürünün üretilebilmesi için 10 ülkeden hammaddesinin tedarik edilip 50 ülkeye ihraç edildiğine işaret eden Mantı, dünyada yalnız yaşandığı gerçeğini hatırlatan virüs dünyası ile baş etme süreci bilincinin iş dünyasını da bir uyanışa sürüklediğini söyledi. İş dünyasının mikro ölçekte birbirine ne kadar yetebildiğinin önemine vurgu yapan Başkan Mantı, “Artık bu soruyu sormanın ve bu konuda farkındalık sağlamanın zamanı geldi. Bölgesel kalkınma hamlelerine destek ve öncü olmak üzere yaklaşık 20 sene önce Çukurova’da kurulan ve halihazırda bünyesinde yer alan 12 derneğin kümülatif gücüyle bölgemizin öncü ve lider faaliyetlerine ev sahipliği yapan ÇUKUROVA SİFED, artık birbirimize yetebilmeliyiz diyor” ifadelerini kullandı.

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TİCARİ KÖPRÜYE DÖNÜŞSÜN

Federasyonun en önemli hedeflerinden birinin üyeler arası iş geliştirme ve yerel işletmelerin Network gücünü artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak olduğunu söyleyen Mantı, “Oluşturduğumuz network sayesinde bağlantılar kurulmasını ve bu bağlantıların aktif olarak kullanılmasını sağlamak istiyoruz. Karşılıksız ve topluma değer katmak üzere çıktığımız bu yolda kendi derneklerimizde dar bir çerçevede dostane, gönülden yapılan ticaretin federasyonumuzun geneline yayılması, işimize yönelik uzattığımız kartvizitlerin artık bir ticari köprüye dönüşme vakti geldi” diye konuştu.

Başkan Berman Mantı, Çukurova’nın bölgesel kalkınma süreçlerine destek vermek ve ikame ürün, işletme ve hizmetlere yerelden ulaşmak, işletme çalışma entegrasyonlarının sağlanması açısından kümülatif, akıl, tecrübe, bilgi ve becerilerimizle bir network ağı tasarlamak için Nisan ayında gerçekleştirilen Network Business Club Çalıştayı neticesinde ortak görüş ile şekillenen network panelinin artık yayında olduğunu belirtti.

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SÜLEYMAN SÖNMEZ: “ÇUKUROVA İŞBİRLİĞİYLE ÖRNEK OLUYOR”

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ise, “Cumhuriyetimizin ikinci asrında, biz sivil toplum sevdalılarının Cumhuriyet’e borcu, onu her anımızda yaşamaktır ve yaşatmaktır. Bununla birlikte sivil toplum sevdalıları için geleceği konuşmak ve planlamak en az geçmişle gururlanmak kadar ulvidir” dedi.

Daha parlak bir gelecek yaratmak yalnızca kolektif bir hayalden ibaret değildir. İçinde bulunduğumuz anda gerçekleştirmemiz gereken kararlı bir eylemdir. Sivil toplum bu kararlı eylemin hem bayrağı hem de bayraktarıdır” diyen Sönmez, şunları söyledi:

“Dünyada hiçbir demokrasi, arkasında sivil toplumun desteği olmadan gelişmemiş, ayakta kalamamıştır. Dolayısıyla sivil topluma yapılan her yatırım yaşamları, toplulukları ve genel olarak dünyayı dönüştürme potansiyeli taşır. Sivil toplum yönetiminde kilit önem taşıyan yerel paydaşların yönetimi, paydaş ilişkileri, sivil toplum stratejisi oluşturma, dijital iletişim ve yönetişim, veri güvenliği ve gizlilik, inovasyon ve yaratıcılık, STK hukuku ve risk yönetimi gibi konular hızlı dönüşümlere tanık olduğumuz çağımız için de kritik önem taşıyan nitelikler halini almış durumdadır.”

Çukurova Bölgesi’nin sadece sanayisi ile değil işbirliğiyle de Türkiye’ye örnek olduğuna dikkat çeken Sönmez, “Şehirlerin birbirleriyle olan ilişkisini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda ÇUKUROVA SİFED’in çalışmasını da çok önemsiyorum ve tüm bölgelerimize yayılmasını diliyorum” dedi.

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Açılış konuşmalarının ardından ÇUKUROVA SİFED Genel Sekreteri Mustafa Öncül de ÇS BUSINESS NETWORK uygulamasının çalışma yöntemlerini ve üyeler arasında işbirliğinin nasıl geliştirileceğine yönelik bilgileri paylaştı.

TOKSÜ VE SELÇUKİ KONUŞMA YAPTI

Tanıtım toplantısına katılan konuk konuşmacılardan Stratejik İletişimci, Girişimci ve sivil toplumda uzman bir isim olan Figen Toksü ise “Liderin İtibar Yolculuğu” başlıklı sunumunda sivil toplumun birleştirici gücünün ekosistemin büyümesini ve ülkeye daha çok değer yaratılmasına olanak sağladığını vurguladı. Toksü, “Güçbirliği, farklı uzmanlıkların yansıması fikir zenginliğinin oluşması topluma katkıyı anlatıyor. Çemberlerin büyümesi ve kesilmesi yenilikleri oluşturuyor. Sivil toplum kurumların tek başına yapamadığı konuları ele alır. Kriz dönemlerinde savunuculuk görevi yüksektir. Liderlerin de kurum adına değer yaratmalarına aracılık eder. İtibar için önemli iş birliği imkanları sağlar” dedi.

Kamuoyu Araştırmacısı-Ekonomist, Research İstanbul Yönetici Ortağı Can Selçuki de “İş Ağlarının Firma Performanslarına Etkileri” başlıklı sunumunda “Küresel gerilimler; Çin, ABD ve Avrupa Birliği gibi büyük blokların korumacılık duvarlarını yeniden inşa ettiği bir dünyayı önümüze koyuyor. Bu yeni dünyada rekabetçiliğin tanımı değişiyor. Firmaların birbirleriyle ve kamuyla iş birliğinin önemi daha çok artıyor. Bu aşamada geliştirilen ÇS Business Network, çağımızın teknolojik altyapı imkanlarını sunarak firmaların birçok alanda iş birliğini arttırması için çok önemli bir fırsat sunuyor” diye konuştu.

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ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Konuşmaların ardından Berman Mantı, Süleyman Sönmez ve Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ADSİAD) Başkanı Vedat Gizer tarafından Figen Toksü, Can Selçuki ve iletişim uzmanı Oğuz Nar’a plaket takdim edildi, hatıra fotoğrafı çekildi. Toplantıya, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Türkan Eşli, Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Çinkılıç, Adana Ticaret Borsası Meclis Başkanı Osman Bağış, TÜRKONFED ve ÇUKUROVA SİFED üyesi derneklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ile Adana ve Mersin iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.