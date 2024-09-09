Chris Marker filmleri Adana Altın Koza’da

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Dünya Sineması bölümünde gösterilecek “ChrisMarker ile Devri Âlem” adlı seçki, ‘deneme film’in (essay film) öncülerinden ve yazıdan filme, fotoğraftan video ve dijital görüntüye uzanan çeşitlilikte malzemeler kullanarak melez bir sinema dili inşa etmiş Fransız yönetmen, yazar ve multidisipliner sanatçı Chris Marker’ın filmlerini bir araya getiriyor. Seçkide, Marker’ın egzotizmi ve propaganda dilini muzip biçimsel oyunlarla ele aldığı seyahat günlüğü“Sibirya’dan Mektup” (Lettre de Sibérie, 1957), “12 Maymun”a da ilhâm olmuş distopik bilimkurgusu “Dalgakıran” (La Jetée, 1962), çok katmanlı anlatı inşasıyla sinema tarihinin en özgün filmlerinden biri olarak gösterilen şiirsel ve meditatif film denemesi “Güneşsiz” (Sans Soleil, 1983) ve bellek, gerçeklik ve sanal dünyaarasındaki sınırları bulanıklaştıran kurmaca belgeseli “Level Five” (1997), restore edilmiş kopyalarıyla Adana seyircisiyle buluşacak.

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23-29 Eylül tarihleri arasında 31.si gerçekleşecekUluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin DünyaSineması bölümünde, ‘deneme film’in (essay film) öncülerinden ve özgün montaj estetiğiyle sinemanın sınırlarını zorlamış Fransız yönetmen, yazar ve multidisipliner sanatçı Chris Marker’a özel bir bölüm ayrıldı. 2012’de kaybettiğimiz sanatçının çok katmanlı ve zengin estetik, politik ve sosyal vizyonunu keşfetmeye davet eden “Chris Marker ile Devri Âlem” adlı seçkide, Marker’ın üçuzun ve bir de kısa metraj filmi gösterilecek.

DÖRT KLASİK BİRDEN

Sibirya coğrafyası ve halklarını merkezine alarak egzotizm ve propaganda diline muzip bir bakış getirdiği seyahat günlüğü “Sibirya’dan Mektup” (Lettre de Sibérie, 1957), 33 yıl sonra Terry Gilliam’ın “12 Maymun” filmine ilhâm olmuş, siyah-beyaz fotoğrafların bir fotoroman şeklinde aktığı distopik klasiği “Dalgakıran” (La Jetée, 1962), modern toplumun kolektif hafızasını ve kişisel anıların doğasını Afrika’dan Japonya’ya uzanan sinematik bir yolculukla kayda alan, çok katmanlı anlatı inşasıyla sinema tarihinin en özgün filmlerinden biri olarak gösterilen şiirsel ve meditatif film denemesi “Güneşsiz” (Sans Soleil, 1983) ve bellek, gerçeklik ve sanal dünya arasındaki sınırları bulanıklaştıran, tarihin ve teknolojinin kesişim noktasındaduran kurmaca-belgeseli “Level Five” (1997), seçki kapsamında Adana seyircisiyle buluşacak.

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MELEZ BİR SİNEMA DİLİ İNŞA ETTİ

Gerçek adı Christian François Bouche-Villeneuve olan sanatçı 1921’de Fransa’da dünyaya geldi. Sinemaya Alain Resnais’nin asistanı olarak başladı ve ilk filmi “Olympia 52”yi 1952’de çekti. Agnès Varda, Alain Resnais ve Georges Franju ile birlikte Fransız Yeni Dalgası’nın radikal sol kanadının en etkili isimlerinden oldu. Filmleri, bellek, zaman, kimlik ve insan deneyimi gibi derin temalar etrafındaşekillenirken, sinemada geleneksel anlatı biçimlerine meydan okudu. 2012’deki ölümüne dek 60’dan fazla film yönetti ve yazı, film, fotoğraf ve video gibi farklı unsurlarıkullanarak melez bir sinema dili inşa etti. Chris Marker’ın sinemaya olan özgün yaklaşımı ve yenilikçi ruhu, bugün bile birçok sinemacıyı derinden etkilemeye devam ediyor.