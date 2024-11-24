Cazseverler 1 Aralık’ta Adana’da izleyecek! AVA TRİO Türkiye'de

Paylaş
Biri Türk üç müzisyen tarafından Hollanda'da kurulan AVA Trio Hollanda-Türkiye dostluk anlaşmasının 100. yılı nedeniyle büyük bir Türkiye turnesi planladı.
2015 yılında Hollanda'nın Groningen kentinde kurulan, Akdeniz caz’ının öncü gruplarından AVA Trio, bariton saksafonda Giuseppe Doronzo, kontrbasta Esat Ekincioğlu ve perküsyon ve cupafon’da Pino Basile'den oluşuyor.
Doronzo, Ekincioğlu ve Basile, Akdeniz'in zengin ve çeşitli ses ortamlarında gezinen bilgili ve usta rehberler. Üçlü, cazın, doğaçlama müziğin ve geleneksel/makam müziğinin sınırlarını zorlayarak kendilerinin “Akdeniz avangardı” olarak tanımladıkları benzersiz bir yaklaşım yaratıyor.
Çin ve Avrupa’da 150’nin üzeri konser, 4 tam not almış albüm ile antik medeniyetlerin seslerinin peşinden giden grup, 21 Kasım - 8 Aralık’ta 15 konserlik Büyük Türkiye Turnesi’ne başladı. 13 ilde 14 konserden oluşan bir turneye çıkan grubu ülkenin her yerinde yaşayan cazseverlerin dinleme imkanı olacak.
Büyük Türkiye Turnesinin takvimi şöyle:
21 Kasım’da Istanbul - Babylon (Korhan Futacı ön grup)
22 Kasım’da Eskişehir - Uçak Müzesi - TBC
23 Kasım’da TBC
24 Kasım’da Ankara Caz Festivali - Last Penny
27 Kasım’da Van - Tariria
28 Kasım’da Batman - Front Door
29 Kasım’da Mardin - TBA
30 Kasım’da Diyarbakır - TBA
01 Aralık Adana - Hayal Kahvesi
03 Aralık Konya - Hiçhane
05 Aralık Ayvalık - Fabrika
06 Aralık Urla - Urla Belediyesi
07 Aralık İstanbul - Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi
08 Aralık Bursa - Podyum Sanat Mahal
AVA Trio kimdir?
2015 yılında Hollanda'nın Groningen kentinde kurulan, cazın Akdeniz tınılarına yakın bir grup olan AVA Trio'da, bariton saksafonda Giuseppe Doronzo, kontrbasta Esat Ekincioğlu, perküsyon ve cupafonda Pino Basile yer alıyor.
Üçlü, cazın ve doğaçlama müziğin geleneksel/makam müziğinin sınırlarını zorlayarak kendilerini bir tür Akdeniz avangardı olarak tanımladıkları bir yaklaşıma sahip. Bugüne kadar Çin ve Avrupa’da 150’den fazala konser ve 4 albümle antik medeniyetlerin seslerinin peşinden giden topluluk, 21 Kasım ile 8 Aralık tarihleri arasında Hollanda Konsolosluğu ile NL'in Türkiye ve Pastavilla’nın katkılarıyla düzenlenen Türkiye turnesi kapsamında dün de (24 Aralık) Ankara Caz Festivali’nde sahne aldı.
Paylaş