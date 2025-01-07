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Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
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Camili Höyüğü Şehitliği dualarla ziyarete açıldı

#Camili Höyüğü Şehitliği#Adana#Adana Valisi

Şehitliğin 5 Ocak Adana’nın Kurtuluş günü yeniden ziyarete açılması nedeniyle tören düzenlendi.

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BİZ BÜYÜK MİLLETİZ, KİN TUTMAYIZ AMA GEÇMİŞİ DE UNUTMAYIZ

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger törende yaptığı konuşmada, Adana’nın kurtuluşunun Türkiye’nin tarihinde müstesna bir yeri olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Camili Höyüğü Şehitliği ile ilgili Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızı aradığımda ikiletmedi ve gereğini yaptı. Ne kadar önemli bir iş yaptığımızı şehit evladı vatandaşımızın anlattıkları da doğruluyor. Camili Höyüğü Adana’nın Türkleşmesinde, Müslümanlaşmasındaki ilk adım, ilk nokta. Dolayısıyla burası kuruluştan kurtuluşa bir önem ifade ediyor. 1920’li yıllarda da Ermeni mezalimi bu topraklarda vuku bulmuş, binlerce insan o günkü şartlarda o mezalime maruz kalmışlar. Biz Türk Milleti olarak büyük bir milletiz, kin tutmayız. Bizim vizyonumuz farklı. Biz dünyaya nizam vermek üzere kendini kurgulamış ve o şekilde çalışan bir milletiz. Kin tutmayız ama tarihte yaşanan olumsuzlukların unutulması halinde tekerrür edeceğini biliriz. Kin tutmayacağız ama tarihi de unutmayacağız. Ermenilerin o günkü Adanalıları, Camilileri toplayıp, bir çiftlikte topyekun katletmiş olmalarını unutmayacağız ama hiç kimseye karşı da kin ve nefret beslemiyoruz. Geçmişten ders alacağız ve günümüzde bunların tekerrür etmemesi için hem kendi milli birliğimizi beraberliğimizi devam ettireceğiz hem de her anlamda kendimizi güçlü tutacağız. Tarihi şehitliklerin, anıtların bize ikaz ettiği şey budur. Biz bu topraklarda güçlü durmazsak, güçlü olmazsak gelir birileri bize mezalim yapar. Bu topraklarda güçlü durmayı bilmeyen milletler yerle yeksan olmuştur.Camili Höyüğü Şehitliği dualarla ziyarete açıldı Anavarza’da, Magarsus’ta bunu görüyoruz. Tarihin kritik eşiğinde durmaları gerektiği gibi duramadıkları için toprakların altında kalmış gitmişler. Bu anıtlar bize gösteriyor ki; tarihin kritik eşiklerinde birlik beraberlik içinde, tam bir millet gibi durursak ebediyen var oluruz. Aksi halde bu topraklarda gözü olan çok olduğu için sorun yaşarız. 5 Ocak Adana’nın Kurtuluşu kutlu, mübarek olsun. İnşallah bu topraklar bir daha ebet müddet istila görmesin diyorum.”Camili Höyüğü Şehitliği dualarla ziyarete açıldı

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ADANA’DA KATLİAMLAR YAPILDI

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yaptığı konuşmada, 5 Ocak’ın sadece Adana için değil, Türkiye’nin Kurtuluş Mücadelesi için çok önemli bir gün olduğunu belirtti. Başkan Karalar, “Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Fransızlarla birlikte Adana’ya, bölgeye dönen yaklaşık 120 bin Ermeni var. Onlardan bazıları Adana’da katliamlar yaptı. Yeniden ziyarete açtığımız şehitlik bu katliamlardan birinin yapıldığı noktada bulunuyor. Camili Höyüğü Şehitliği’nin yeniden ziyarete açılmasıyla ilgili önemli çabası olan Sayın Valimize teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.Camili Höyüğü Şehitliği dualarla ziyarete açıldı
Başkan Zeydan Karalar, Camili bölgesinin ve şehitliğin önemine değindi ve tarihçilerin 800 yıl önce Ramazanoğulları tarafından Türkleştirilmiş bir bölge olduğunu anlattığını söyledi.Camili Höyüğü Şehitliği dualarla ziyarete açıldıDüzenlenen törene Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, milletvekilleri, siyasiler, ilçe belediye başkanları, tarihçiler, il müftüsü ve Adanalılar katıldı.

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Camili Höyüğü Şehitliği dualarla ziyarete açıldı
Şehitlikteki törenin ardından Adana’nın kurtuluş mücadelesinde önemli rolü olan Şeyh Cemil Nardalı’nın adını taşıyan konakta geleneksel hale gelen çorba ikramı yapıldı.

Konuşmaların ardından şehitler için dualar edildi.
Camili Höyüğü Şehitliği dualarla ziyarete açıldı
Camili Höyüğü Şehitliği dualarla ziyarete açıldı
Camili Höyüğü Şehitliği dualarla ziyarete açıldı
Camili Höyüğü Şehitliği dualarla ziyarete açıldı

Camili Höyüğü Şehitliği dualarla ziyarete açıldı
Camili Höyüğü Şehitliği dualarla ziyarete açıldı
Camili Höyüğü Şehitliği dualarla ziyarete açıldı
Camili Höyüğü Şehitliği dualarla ziyarete açıldı

#Camili Höyüğü Şehitliği#Adana#Adana Valisi
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