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Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
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Ç.Ü. ve DAİMFED’ten kurumsal işbirliği

#Çukurova Üniversitesi Rektörü#Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş#Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ve beraberindeki heyet, Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulunu ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu. DAİMFED ve Çukurova Üniversitesi ile başlatılan işbirliği üzerine, federasyonun çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

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BERİŞ: HER TÜRLÜ PROJEYE AÇIĞIZ

İnşaat sektörünün gelişimi açısından birlik ve beraberliğin son derece önemli olduğunu ifade eden Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş burada yaptığı konuşmada, “DAİMFED’in 11 vilayeti bir araya getirmesi, tek çatı altında olması Adana olarak, Çukurova Üniversitesi olarak bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Genç DAİMFED-Çukurova Üniversitesi ile Mühendislik Fakültesi’ndeki tüm öğrencilerimizin burada sektör temsilcileriyle sahada olmaları mühendis adaylarımızın ufkunu açacaktır. Çukurova Üniversitesi olarak kamu yararına olan her türlü projelere açığız. Şu anda devam etmekte olan Balcalı Hastanesi A ve B blok renevasyonları ile ilgili sektör temsilcisi olan DAİMFED’in istihdam ve çözüm noktasında desteklerini hep hissettik. Başarılı çalışmaları için DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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KARSLIOĞLU: PROJE ÜRETİYORUZ

DAİMFED’in kurulduğu günden bugüne birçok projeyi hayata geçirdiğini ve daha iyi projelerle sektörü ayakta tutmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Genel Başkan Karslıoğlu, “Çukurova Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş hocamızın rektörlük görevine başlaması ile Çukurova Üniversitesi’ndeki anlamsız bürokratik engellerin ortadan kalkması, daima yeni projelere açık olan bir yönetim anlayışının hasıl olması, bizleri heyecanlandırmıştır. Mevzubahis Adana ise, elimizin taşın altına koymaya her daim hazır olduğumuzu Sayın Rektörümüze bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.Ç.Ü. ve DAİMFED’ten kurumsal işbirliği

#Çukurova Üniversitesi Rektörü#Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş#Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu
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