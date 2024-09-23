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Elsevier ve Stanford Üniversitesi’nden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı son liste geçtiğimiz günlerde bilimsel, teknik ve tıbbi içerik konusunda uzmanlaşmış Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından yayımlandı.

Sıralama, “Kariyer Boyu Etki” ve “Yıllık Etki” olarak iki kategoride listelendi. Listenin oluşturulmasında nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanıldı.

Detaylı kriterlere göre sıralanan listede, “yıllık etki” kategorisinde toplam 217 bin 97 bilim insanı değerlendirmeye tabi tutuldu. Dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listeye Türkiye’den toplam 1.172 bilim insanı dâhil olurken, Çukurova Üniversitesinden kariyer boyu etki kategorisinde 23 ve yıllık etki kategorisinde ise 16 akademisyen yer aldı.

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Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, “Üniversitemizin değerli araştırmacılarının kurumumuza ve dünya bilimine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



