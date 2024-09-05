“Ben Küba”, 60. yılına özel gösterimle Adana Altın Koza’da

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Hem politik hem de sanatsal bir başyapıt sayılan film, 60. yılına özel bir gösterimle ve 4K kalitesinde restore kopyayla Adanalı seyircisiyle buluşacak.



CASTRO ÖNCESİ KÜBA

Altın Palmiye ödüllü “The Cranes Are Flying” (1957) filmiyle tanınan Sovyet film yönetmeni Mikhail Kalatozov’un yönettiği ve senaryosunu Rus şair Yevgeny Yevtushenko ile Pineda Barnet’in birlikte yazdığı 1964 yapımı başyapıtı “Ben Küba” (I Am Cuba), 60. yılına özel gösterimi ile 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde.

1959’daki Küba Devrimi öncesinde geçen dört farklı hikâye üzerinden bir ulusun halk devrimine giden coşkulu yolculuğuna tanıklık eden film, Carlos Fariñas’ın etkileyici müzikleri ve Sergei Urusevsky’nin sinemanın teknik sınırlarını zorlayan devrimci kamerasıyla da efsanevi sayılıyor. 90’larda ABD’li yönetmenler Martin Scorsese ve Francis Ford Coppola’nın girişimleriyle sinema tarihinin en büyük keşiflerinden birine dönüşen film, festivalde 4K kalitesindeki restore kopyasıyla gösterilecek.

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