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Bakan Yumaklı Lidersan Çiftliğine hayran kaldı

#Bakan Yumaklı#Altunkaya Şirketler Grubu#Lidersan

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Altunkaya Şirketler Grubu'nun hayvancılık tesislerinde incelemelerde bulundu.

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Bakan Yumaklı'nın, Oğuzeli ilçesinde bulunan Altunkaya Şirketler Grubu'na bağlı hayvancılık tesislerini ziyaretine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziante Milletvekili Derya Bakbak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Karayılan, MAREV Başkanı Abdulkerim Arslan'ın yanı sıra çok sayıda bürokrat katıldı.

Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Bakan Yumaklı ve beraberindekilere tesisleri gezdirerek, teknik bilgiler verdi ve yapılan üretimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı Lidersan Çiftliğine hayran kaldı

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HAYVANCILIĞI GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Altunkaya, "Burada 11 bin 200 baş hayvan kapasiteli besi çiftliğimizde hem et, hem de süt ağırlıklı hayvancılık yapıyoruz. Ahırlarımız sektördeki en teknolojik yatırımlar olup, ülkemizde hayvancılığın yeniden gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı Lidersan Çiftliğine hayran kaldı

HİJYENİK VE TEKNOLOJİK YATIRIM

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Yumaklı, tesisleri son derece "Hijyenik ve teknolojik" bulurken, "İnanılmaz ve muhteşem" gibi ifadeler kullandı. Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'yı kutlayan Bakan Yumaklı, "Ülkemiz hayvancılığı açısından örnek bir tesiste incelemelerde bulunmanın mutluluğunu yaşadım. Böylesine gerek teknolojik, gerekse de işletmecilik anlayışı olmak üzere her anlamda kusursuz bir tesisi ülkemiz hayvancılığına kazandıran Mahsum Altunkaya'yı kutluyorum. Bakanlık olarak böyle modern yatırımları çok önemsiyoruz. Bakanlığımız ve yatırımcılarımız el ele vererek ülkemiz tarımını, hayvancılığını yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı Lidersan Çiftliğine hayran kaldı

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GAZİANTEP ÖNEMLİ BİR ŞEHİR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı basın mensuplarının sorularını da yanıtlarken, “Gaziantep'in tarım açısından önemli bir şehir olduğunu ifade ederek 1 Ocak itibarıyla 5 yıllık bir hayvancılık yol haritası açıkladıklarını dile getirdi.

#Bakan Yumaklı#Altunkaya Şirketler Grubu#Lidersan
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