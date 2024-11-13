ATDSK 2024 Defi Ligi’nde muhteşem final

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ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Aksel Boya ve Mühendislik sponsorluğunda düzenlenen defi ligi, 1 Mart – 26 Ekim 2024 tarihlerinde erkeklerde 153, kadınlarda 53 olmak üzere 206 master tenisçinin katılımıyla gerçekleşti, ligin yıl sonu turnuvası da 1-30 Kasım 2024 tarihlerinde yapıldı. 10 ayda yaklaşık 3 bin maçın yapıldığı Aksel Boya ATDSK Defi Ligi’nin yılsonu turnuvasında Master Kadınlarda Saime Üreten şampiyon, Eylem Çot finalist, Master Erkeklerde Abdurrahman Gündeşlioğlu şampiyon, Oğuz Uyar finalist, A grubu erkeklerde Mithat Ateşok şampiyon, Ergun Yalman finalist oldu.

KESKİN'DEN PLAKET

Kupa töreninde master gruplarında şampiyonlara raket, finalistlere 2 box tenis topu, A grubunda şampiyona 2 box tenis topu, finaliste bir box tenis topu hediye edildi. Defi liginin yılsonu sıralamasında ilk 3’e giren tenisçilere de raket, bir box ve 2 box top hediyeleri verildi. Defi ligi sponsoru Aksel Boya ve Mühendislik Yönetici Ortakları Akın Soyupak ve Selim Uygun’a plaket vererek, teşekkür eden ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, göreve geldiği günden bu yana Türk tenisinin gelişimi için çok büyük yatırımlar yaptıklarını, Çukurova’da tenisin merkezi konumundaki ATDSK’da ulusal ve uluslararası turnuvalara ev sahipliği yaptıklarını, bu programların gerçekleşmesinde sponsor desteğinin çok büyük önemi bulunduğunu söyledi. ATDSK’nın teniste çok önemli bir marka olduğunu vurgulayan Akın Soyupak ve Selim Uygun da, defi ligine katkı veren kulüp üyelerine, kulüp çalışanlarına, defi kurulu üyelerine teşekkür ettiler, ülkesine katkı koyan, değer sağlayan tüm kişi ve kurumların desteklenmesi gerektiğine dikkat çektiler.