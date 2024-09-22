ASKON’da başkan değişmedi

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Genel Kurul’da Askon Mersin Şube üyeleri yaptıkları seçim sonucunda yeni dönemde mevcut Başkan Hasan Arslan’ı yeniden Başkan olarak seçti.

GÜÇLÜ STK

Başkan Hasan Arslan teşekkür konuşmasını yaparken ; 'Değerli Askon ailem, Mersin Şube Başkanlığı görevine beni layık gördüğünüz ve şahsıma gösterdiğiniz teveccüh için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mersin Askon olarak yürüttüğümüz projelerimiz, nitelikli fikirlerimiz hem şehrimize, hem ülkemize katkı sağlıyor. Türkiye’nin en güçlü STK’larından biri olarak dün olduğu gibi yarın da mücadele etmeye ve üretmeye devam edeceğiz.' sözlerine yer verdi.