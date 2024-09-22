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ASKON’da başkan değişmedi

#MERSİN#Askon Mersin#Stk

Askon Mersin Şube 6. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Eylül 2024 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Seçimli Olağan Genel Kurul gündemi kapsamında Yönetim kurulu, Denetim kurulu asil, yedek üyelerinin ve Genel Merkez Delegelerinin seçimi yapıldı.

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Genel Kurul’da Askon Mersin Şube üyeleri yaptıkları seçim sonucunda yeni dönemde mevcut Başkan Hasan Arslan’ı yeniden Başkan olarak seçti.

GÜÇLÜ STK

Başkan Hasan Arslan teşekkür konuşmasını yaparken ; 'Değerli Askon ailem, Mersin Şube Başkanlığı görevine beni layık gördüğünüz ve şahsıma gösterdiğiniz teveccüh için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mersin Askon olarak yürüttüğümüz projelerimiz, nitelikli fikirlerimiz hem şehrimize, hem ülkemize katkı sağlıyor. Türkiye’nin en güçlü STK’larından biri olarak dün olduğu gibi yarın da mücadele etmeye ve üretmeye devam edeceğiz.' sözlerine yer verdi.

ASKON’da başkan değişmedi

#MERSİN#Askon Mersin#Stk
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