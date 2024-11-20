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Alzheimer Adana'da tartışıldı

#Alzheimer#Adana#Ahmet Turan Evlice

Türkiye’de ki Alzheimer Dernekleri Adana’da toplandı. Her yıl farklı bir şehirde toplanan derneklerin bu yılki adresi Adana oldu. 20 farklı şehirden 20 şubenin katıldığı toplantılarda çeşitli konu başlıkları ele alındı tartışmalar ve sunumlar yapıldı.

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Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantılarda ayrıca misafirlere rehber eşliğinde Adana'nın tarihi ve turistik yerleri de tanıtıldı.

HER YIL AYRI BİR ŞEHİRDE

Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı ve Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Turan Evlice toplantının açılışında yaptığı konuşmada her yıl ayrı bir şehirde yapılan bu son derece önemli olan toplantılara bu yıl Adana olarak ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Yapılacak olan toplantılarda Alzheimer hastalığına ilişkin birçok konuyu ele alarak tartıştıklarını dile getiren Evlice bu konular üzerinde de önemli ve faydalı sunumlar yapılacağını sözlerine ekledi.

Alzheimer Adanada tartışıldı

Toplantılarda alzheimer hasta yakınları adına gelecekte yapılabilecek faaliyetler, merkez ve şubelerin hastalık hakkında bilgilendirmelerin standardizasyonunn sağlanması, yaşlı bakım evlerinin sayılarının artırılması için stratejiler ve alzheimer hastalığından korunma ve sağlıklı yaşlanma stratejileri ana başlıklar halinde ele alındı.

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Alzheimer Adanada tartışıldı

Toplantı sonrasında misafirlere rehber eşliğinde Adana'nın tarihi bölgeleri tanıtıldı. Gelecek yılki toplantı ise İzmir'de yapılacak

Alzheimer Adanada tartışıldı

#Alzheimer#Adana#Ahmet Turan Evlice
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