Altın Koza; Orhan Kemal Emek Ödülleri Töreni ve Nilüfer konseri büyük ilgi gördü

Haberin Devamı

Festivalde Yaşam Boyu Başarı Ödülü Polonyalı Yönetmen Jerzy Skolimowsky’ye verilirken, Orhan Kemal Emek Ödülleri oyuncular Güler Ökten ve Mazlum Kiper ile Yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz’a takdim edildi. Sunuculuğunu Volkan Severcan’ın yaptığı törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar, Jüri Başkanı Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, oyuncular Mehmet Aslantuğ, Serenay Sarıkaya, yönetmen Şerif Gören, sinema dünyasının çok sayıda emektar ve ünlü ismi, siyasiler, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Adanalılar katıldı.

JERY SKOLIMOWSKY’YE YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

Polonyalı Yönetmen Jerzy Skolimowsky’ye ödülünü Başkan Zeydan Karalar verdi. Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alırken, “Bu ödülde küçük bir problem var. ‘Yaşam bitti, güle güle’ anlamına da geliyor” diyen Skolimowsky ardından, “Ben buraya düzinelerce yıl sonra yeniden gelip bu ödülü alacağım” diyerek, umudunu ve gücünü uzun yıllar daha koruyacağına dair kararlılığını esprili bir dille anlattı. Usta oyuncu Güler Ökten, ödülünü meslektaşı Halil Ergün’ün elinden aldı. Türk sinemasının ve seslendirme sanatının usta ismi Mazlum Kiper’e ödülünü Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü takdim etti. Yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz ise ödülünü meslektaşı Şerif Gören’in elinden aldı.

Haberin Devamı

ŞİDDETİN KARŞISINDA, YAŞAMIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konuşmasına hayatını kaybeden Tomris Giritlioğlu için başsağlığı dileyerek başladı ve Türk sinemasına emek verip hayatını kaybeden isimleri rahmet ve saygıyla andı. Bu yılki festival temasının şiddete karşı mücadele olduğunu vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, Filistin’deki sivillere, çocuklara yönelik katliamlara, ülkemizdeki kadın ve çocuk katliamlarına, sokak canlılarına yönelik şiddete değindi. Doğanın çok uzun süredir tahrip edildiğini, bunun da çevrenin katli olduğuna değinen Başkan Zeydan Karalar, bütün olumsuzluklara karşı mücadele etmeye ve ayakta kalmaya devam edeceklerini söyledi. Adana’nın, Adanalıların olumsuzluklarla mücadele için daha çok kültür, sanat ve sinema dediğini belirten Başkan Zeydan Karalar, sanatın birleştirici gücüne değindi ve sanatçılara teşekkür etti. Bu yılki festival afişine değinen ve rengarenk balonlar bulunduğunu hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, “Albert Lamorisse’nin ünlü Kırmızı Balon filminin, meşhur sahnesine Adana’dan bir selam gönderdik. Filmin konusu küçük bir çocuğun bir balonla kurduğu arkadaşlığı anlatır. Çocuk dünyanın tüm acımasızlığı karşısında kırmızı bir balonun dostluğuna sarılır. Çocukların yüreği geniş, hayalleri sonsuzdur. Çocuklara kıymayın efendiler” dedi.

Haberin Devamı

NARİN KIZIMIZI KATLEDİP, DÜNYADAN KOPARDILAR

Başkan Zeydan Karalar konuşmasını şöyle sürdürdü: “Afişe karar verildiğinde katledilen Narin kızımız henüz köyünde yaşıyordu. O acımasızlık, insanlık dışı vahşet, Narinimizi balonlarla oynayacağı yaşta dünyadan kopardı. Sinema sanatı Narin kızımızın ve diğer çocukların başına gelenleri bütün çıplaklığıyla aktardı ve aktarmaya devam edecek. Sinema sanatı dünya barışına ve kardeşliğine hizmet etmeyi sürdürecek. Şiddet sarmalından kurtulmak için sinemaya ve sanata daha çok sarılmalıyız. Sanat birleştirici güçtür. İyi ki varsınız. Bu kadim kentte, bu güzel festivale en çok bunun için emek veriyoruz. Sinema oldukça, daha güzel bir dünya için umut var demektir. Umut deyince de Yılmaz Güney’in sanatının gücünü buradan saygıyla selamlamak gerekiyor.”

Haberin Devamı

Başkan Zeydan Karalar konuşmasının son bölümünde bu yıl festivalde Jüri Başkanlığını Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığını açıkladı ve jüri üyeleri tanıttı, jüri üyelerine ve katılan sanatçılara teşekkür etti.

FESTİVAL HALKLA BULUŞUYOR

Başkan Zeydan Karalar, son 5 yılda sinemayı Adana’nın en ücra köşelerine kadar halkla buluşturduklarını, halkın ayağına götürdüklerini, depremden etkilenen şehirlere de ulaştırdıklarını kaydetti.

BİZİM DAMARIMIZ, TEMELİMİZ VİCDANIMIZ

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar da 6. yıllarında ilk günkü heyecanla hareket ettiklerini ifade ederek, “Biz sırtımızı köprü yapacağız ve böylece güzel sanat eserleri şehrimizden geçsin. Bu yıl şiddete dur diyoruz. Biz artık ülkemizde kadın ölümlerini, çocuk ölümlerini, cinsel şiddeti istemiyoruz. Sokak canlılarına yapılan zulmün karşısındayız. Her ülkenin damarı var, bizim de damarımız bu. Bizim temelimiz vicdanımız. Biz vicdanlı bir festival yapıyoruz ve onun için şiddete dur diyoruz. Dünyanın neresinde zulüm varsa onun karşısında, ezilen, sömürülen insanların yanındayız. Ayrıca bugün çok değerli bir yönetmenimizi, Tomris Giritlioğlu’nu kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Anılarını kalbimizde yaşatacağız, acımız sonsuz” diye konuştu.

Haberin Devamı

Konuşmaların ve ödül töreninin ardından Nilüfer birbirinden güzel şarklarını Adanalılar için söyledi.