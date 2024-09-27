Altın Koza Onur Ödülleri Akbağ ve Polat'a verildi

Haberin Devamı

Altın Koza Film Festivali’nde ilk onur ödülünü usta oyuncu Uğur Polat, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Üyesi oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ’un elinden aldı. Bir diğer onur ödülünü Demet Akbağ’a Başkan Zeydan Karalar takdim etti.

ALTIN KOZA HER YIL DAHA İYİYE

Konuşmasına “Sanat öngörüsü yüksek, sanat sevgisi konusunda Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek alan Adanalı kardeşlerim” diyerek başlayan Başkan Zeydan Karalar, her yıl gelişen, daha etkili ve iyi hale gelen Altın Koza Film Festivali’ni gerçekleştirmenin gururunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.



MUHTEŞEM FESTİVAL

Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Muhteşem bir festivalde sizlerle birlikte olmanın onurunu, gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Her sene çıtayı daha da yükselterek; daha heyecanlı, daha çok konuşulan ve ünü daha çok yayılan bir festival yapmanın, Belediye Başkanı olarak onurunu yaşıyorum. Türkiye’de bir marka olan Altın Koza Film Festivali ülke sınırlarını aşarak Avrupa’da da konuşulmaya başlandı. Festivale hafta başında Orhan Kemal Emek Ödülleri ve Nilüfer Konseri ile başladık. 5 bine yakın Adanalı vardı. Çok sevinçli ve heyecanlıydılar çünkü hepsi sanatsever.”

Haberin Devamı

Başkan Zeydan Karalar, konuşmasının devamında hayatını kaybeden usta yönetmen ve oyuncuları da rahmet ve saygıyla andı.

DEV SEKTÖRLERLE YARIŞIYORUZ

Türkiye sinema sektörünün son yıllarda, Hollywood gibi milyonlarca dolar harcayan dev sektörlerle yarışır hale geldiğine dikkat çeken Başkan Zeydan Karalar, “Bizim cüzi bütçelerle ortaya koyduğumuz filmler, milyonlarca dolar harcanan dünya sinema sektörü ile yarışır hale geliyor ve ödül alıyor. Takdir ediyorum” diye aktardı.

ADANA SANATA TUTKUN KADİM BİR ŞEHİR

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Üyesi oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ da Adana’da, Hanımın Çiftliği dizisinin çekimleri nedeniyle 1 yıl boyunca kaldığını hatırlatarak, Adana’nın şiiri, edebiyatı, sanatı besleyen kadim bir coğrafya olduğunu kaydetti. Aslantuğ, “Hem edebiyatın hem şiirin hem de sinemanın en bereketli coğrafyasındayız. Tadını çıkarıyoruz. Adanalıların ev sahipliğine uzun süredir tanıklık ediyorum, sağ olun var olun” diye belirtti.

Haberin Devamı

UNUTULMAZ ANLAR

Ödülünü alan Demet Akbağ, şarkıcı Emel Müftüoğlu’nu sahneye davet etti. Akbağ sahnede Emel Müftüoğlu’nun ısrarı ile Ege türkülerinin icracısı Özay Gönlüm taklidi yaparak, gönülleri bir kez daha fethetti. Çukurova Symphonic Project ve Nazende Çoksesli Türk Müziği Korosu, Demet Akbağ’ın başrolünde yer aldığı “Neredesin Firuze” filminin unutulmaz şarkısı “Ya Evde Yoksan”’ı söylerken Demet Akbağ da koroya eşlik etti.

UNUTULMAZ FİLM SAHNELERİ

Törende Çukurova Symphonic Project ve Nazende Çoksesli Türk Müziği Korosu sahne aldı. Eray İnal’ın şefliğinde nostaljik şarkıları seslendiren koroya, izleyicilerin de eşlik etmesiyle tören heyecanına, sanatseverlerin neşesi de eklendi. Orkestra ve koro birbirinden güzel parçaları seslendirirken, Türk Sineması’nın unutulmaz film sahnelerinin de aynı anda ekrana yansıtılması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.



