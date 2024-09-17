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Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
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Altın Koza Film Festivali’nin basın toplantısı yapıldı

#Adana#Film#Sanat

23-29 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak 31. Adana Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin basın toplantısı Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapıldı.

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Büyük ilgi gören toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Festival Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk, Festival Sinema Program Koordinatörü Esin Küçüktepepınar, Festival Genel Koordinatörleri İsmail Timuçin ve Hüseyin Orhan ile Festival Sanat Yönetmeni Mehmet Açar katıldı.

ALTIN KOZA BİR MARKA

Altın Koza’nın artık sadece Adana’nın değil, Türkiye’nin de markası olduğunu söyleyen Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti: “Sinema deyince akla Adana, Adana deyince kültür ve sanat geliyor. Sanatın iyileştirici etkisi var. Ülkemizde Adanalı sanatçıların sayısı son derece fazla. Göreve geldiğimizden bu yana festivali yapıyoruz. Olağanüstü güzelliklere sahip Adana’mızın değerlerini açığa çıkarmak ve tanıtmak bizim görevimiz. Sanat, barış, kardeşlik ve aydınlıktır. Adana’da bu özelliklerin hepsi var. Adana’nın değerlerini tanıtmak ve kente gelen turist sayısını artırmak temel amacımız. Bizim dönemimizde Adana’nın değerleri çok iyi tanıtılmaya başlandı. 10 yıl önce Adana nasıl anılıyordu, şimdi nasıl anılıyor görmek gerek.”

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DEPREMDE YARA ALAN ŞEHİRLERDE FİLM GÖSTERİMLERİ

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin halkla buluşması için yoğun çaba harcadıklarını ve ilçelerde, köylerde, ücra mahallelerde gezici sinemayla film gösterimleri yapıldığını hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, bu yıl depremde yara alan şehirlerde de film gösterimleri gerçekleştirildiğini açıkladı.

VARSIL, GÜVENLİ, KEYİFLİ ADANA

Varsıl, güvenli ve keyifli bir Adana hedeflediklerini, keyifli Adana’nın önemli bir parçasının da Altın Koza Film Festivali olduğunu vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, festivaller süresince kentin tanıtımın yapıldığını ve şehir ekonomisine katkı sağlandığını anlattı.
Bu yıl jüri başkanının Nuri Bilge Ceylan gibi uluslararası başarılara imza atmış bir isim olduğunu bildiren Başkan Zeydan Karalar, Demet Akbağ ve Uğur Polat gibi çok önemli iki sanatçıya onur ödülü verileceğini, Muzaffer Hiçdurmaz, Güler Ökten ve Mazlum Kiper gibi değerli sanatçılara da emek ödüllerinin takdim edileceğini belirtti.

ŞİDDETE DUR

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Zeydan Karalar’ın ardından söz alan Menderes Samancılar, Adana gibi sanatın ve kültürün çok önemli olduğu bir şehirde doğmanın ve zamanı geldiğinde sanatçı olarak hizmet etmenin gururunu yaşadığını belirterek, bu yılki festival temasının “Şiddete Dur” olduğunu bildirdi.

ADANA'YA YAKIŞIYOR

Nebil Özgentürk de Adana’nın sinemaya, sinemanın da Adana’ya çok yakıştığını belirterek başladığı konuşmasında, " Ülkemizde kültüre, sanata daha çok kaynak ayrılması gerek. Yaşar Kemal romanlarını okumadan, Neşet Ertaş ezgilerini işitmeden, Yılmaz Güney filmlerini izlemeden, Zülfü Livaneli bestelerini dinlemeden, Aşık Veysel’in sözlerini yüreğine nakşetmeden göçüp giden milyonlar" dedi.

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Festivalde gösterim yapılacak bazı filmlerin fragmanlarının da izlettirildiği toplantı soru cevap bölümüyle son buldu.

 

 

#Adana#Film#Sanat
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