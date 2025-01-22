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Ali Milli vefat etti

#Ali Milli#Adana#İş İnsanı

Adana’nın tanınmış Milli ailesinin değerli büyüğü Ali Milli vefat etti. Ali Milli’nin vefatı ailesinin yanı sıra Adana’da da büyük üzüntüye yol açtı.

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Ali Mille Adana’nın ağalarından merhum Yasin Milli, merhume Meryem Milli’nin torunu, merhum Rafet Milli, merhume Nazmiye Milli’nin oğlu. Merhum Recai Milli - Hanife Milli, Şenay - Hasan Milli, merhum Özcan Milli - Kimya Milli, Mustafa - Feza Milli, Mehmet - Serap Milli, Orhan - Ayşegül Milli’nin kardeşleri.

SAYGIN İŞ İNSANI

Adana’da Sanayi Odası’nda 12 sene görev yapan, Ticaret Borsası’nda, sayılı STK’larda görev almış olan, PAKMİL yönetim kurulu başkanı Ali Milli, ülkeye döviz girdisini ön planda tutarak başarılı işlere imza atmış bir iş insanı. “Hayatta bir şeyi başarmak istiyorsanız önce bilgi, sonra çalışmak ve takip etmek” düsturunu kendisine ilke edinen Ali Milli Adana’nın sevilen sayılan ağalarından iş insanlarından biri oldu. Ali Milli daha önce yaptığı bir açıklamada, iş insanlarına yatırım önerilerinde bulunan Ali ağa gençlere de devamlı “Eğitim eğitim eğitim” önerilerinde bulunmuştu.Ali Milli vefat etti

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Hakkın rahmetine kavuşan Adana’nın duayen sanayici, iş adamı ALİ MİLLİ’nin cenazesi 23 Ocak 2025 Perşembe günü öğlen namazına müteakip Kabasakal mezarlığında defnedilecektir.

#Ali Milli#Adana#İş İnsanı
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