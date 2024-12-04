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Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
Erdal FernergizYazarın Tüm Yazıları

AKAMDER’den anlamlı kampanyaya tam destek

#Adana#Yardım#Bağış

AKAMDER Başkanı Sayım Azmaz gazetemizi ziyaret ederek Bölge Temsilcisi Erdal Fernergiz’e çok anlamlı bir kampanya başlattıklarını, özellikle yüksek rakımlı yerleşim bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi çocukların kışı rahat geçirmeleri için toplumsal bir sorumluluk örneği göstererek destek olacaklarını söyledi. Azmaz, “Çocuklar Üşümesin” adını verdiğimiz bu anlamlı kampanyaya tüm hemşehrilerimizi destek olmaya çağırıyoruz” dedi.

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 AZMAZ: ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLSÜN

Hoca Ahmet Yesevi Federasyonu ve Dünya Türkmenler Birliği ile birlikte başlatılan “Çocuklar Üşümesin” adlı anlamlı kampanyanın çok önemli olduğunu belirten Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Sayım Azmaz, “Kampanya kapsamında toplanacak yardımlarla ihtiyaç sahibi çocuklarımıza kışlık giyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmasına katkı sağlayacağız. Çocuklarımızın üşümeden sıcak bir kış geçirmeleri, yalnız olmadıklarını hissetmeleri ve geleceğe umutla bakmaları en büyük önceliğimizdir.. Tüm hemşehrilerimizi ve iş dünyasını da kampanyaya destek olmaya, birlikte hareket ederek daha fazla çocuğumuzun yüzünü güldürmeye davet ediyorum” dedi.AKAMDER’den anlamlı kampanyaya tam destek

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TOPLUMSAL SORUMLULUK

Başkan Azmaz, “Kış aylarının soğuk yüzü özellikle ihtiyaç sahibi çocuklarımızı derinden etkilerken, bu anlamlı kampanyaya katkıda bulunarak geleceğimiz olan çocuklarımızın yanlarında olmayı, dayanışma ruhunu yücelten böylesi anlamlı ve hayırlı projelere katkı sunmayı toplumsal bir sorumluluk olarak değerlendiriyor, ayrıca insani ve vicdani bir görev olarak kabul ediyoruz.AKAMDER’den anlamlı kampanyaya tam destek Bu bağlamda, kampanya kapsamında toplanacak yardımlarla ihtiyaç sahibi çocuklarımıza kışlık giyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmasına katkı sağlayacağız. Bugüne kadar bu tür sosyal projelerde hep yer aldık ve bundan sonra da yer almaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın üşümeden sıcak bir kış geçirmeleri, yalnız olmadıklarını hissetmeleri ve geleceğe umutla bakmaları en büyük önceliğimizdir” dedi.
AKAMDER’den anlamlı kampanyaya tam destek

#Adana#Yardım#Bağış
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