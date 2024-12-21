AHKİB'ten, 2023'te en fazla ihracat yapan 50 üyeye ödül

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AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin’in ev sahipliğinde Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) hizmet binasında gerçekleştirilen AHKİB Ödül Töreni’ne Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Serttaş, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Nüvit Gündemir, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, AKİB’e bağlı ihracatçı birliklerin başkanları ve Türkiye genelinden çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

REKOR KIRILDI

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Törenin açılış konuşmasını yapan AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünün kutlandığı 2023’te ülke ihracatının 255,8 milyar dolar değerle rekor kırdığını, bu dönemde hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 19,2 milyar dolar değere ulaştığını, AHKİB olarak 354 milyon dolar dış satıma imza attıklarını belirtti. Başkan Gürkan Tekin, küresel ticarette talep daralmalarının, döviz kuru ve enflasyon dengesizliklerinin, deprem felaketlerinin ve jeopolitik gerilimlerin damga vurduğu 2023 yılında elde edilen başarılarda emeği geçen AHKİB üyesi ihracatçıları ve tüm sektör paydaşlarını tebrik etti.

DEVLET DESTEĞİ ŞART

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün taleplerini ve beklentilerini dile getiren Başkan Gürkan Tekin, “Uluslararası pazarlarda rekabetçiliğimizin zayıfladığı iki yıllık sürecin en zorlu aşamasından geçiyoruz. Sürdürülebilir üretime devam edebilmemiz için Eximbank ve KGF kaynaklarından uygun faizli, uzun dönemli devlet desteklerine ihtiyaç duymaktayız. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüzün geleceğinin çevre dostu, katma değerli üretim ve markalaşmadan geçtiğine inanıyoruz. Bu çerçevede sektörümüzün çeşitli alanlarda devlet desteklerine ve teşviklere ihtiyaç duyduğunu sıkça dile getiriyoruz. Çünkü geldiğimiz noktada katma değerli üretim olmadan rekabet şansımız kalmamıştır. Sektörümüzün yaşadığı krizden çıkmak için yeşil dönüşüm kriterlerine uyumlu, yenilikçi ve katma değerli ürünlere odaklanmamız şarttır. Bunun için AR-GE, tasarım ve teknolojik yatırımlara öncelik verilmelidir. Dijital dönüşüm, üretimde verimlilik ve tedarik zincirinde şeffaflık için sektörümüze özel teknoloji teşviklerinin sağlanması gerekmektedir. Sermayesi eriyen sektörümüzün bunu başarabilmesi ancak hükümetimizin destekleri ile mümkündür. Yakın zamanda sağlanacağını ümit ettiğimiz devlet destekleriyle yüksek katma değerli üretime geçiş sürecimiz hızlanacak, uluslararası pazarlarda rekabetçiliğimizi geri kazanmamız ve ülkemize daha fazla döviz kazandırmamızın yolları açılacaktır.” diye konuştu.

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YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise AHKİB’in ihracatında öne çıkan firmaları tebrik ederken ihracat şampiyonları listesinde Mersin’den 9 firmanın yer almasının kendilerine büyük gurur yaşattığını söyledi. Emek yoğun sektörler arasında bulunan hazır giyim ve konfeksiyonda 600 bin kişinin istihdam edildiğini, işletmelerin ülke ekonomisine ve ihracatına çok önemli katkılar sağladığını belirten Vali Pehlivan, sektörün pandemi ve deprem felaketlerinin yarattığı etkilere karşı hızlı adaptasyon yeteneği sayesinde krizlere karşı alternatif çözümler üretebildiğini vurguladı. Vali Pehlivan, “Bugün, dijitalleşmenin etkisiyle sektörde yeni bir dönemin başladığını söyleyebiliriz. E-ticaretin yükselişiyle, artık sadece büyük markalar değil, daha küçük ölçekli firmalar da rekabet edebiliyor. Bunun yanında, çevre dostu üretim anlayışı ve sürdürülebilirlik konuları da tüketicilerin dikkatini çekiyor. Bu konularda sektörümüzün adımlar atmasından memnuniyet duyuyoruz. Devletimizin sağladığı destekler ve sektör mensuplarımızın özverili çalışmalarıyla önümüzdeki süreçte daha güçlü bir performans sergileyeceğimize inanıyorum.” dedi.

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İHRACAT HEDEFİ BÜYÜK

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de konuşmasında Türkiye’nin ihracatına katkı sağlayan AHKİB üyelerini tebrik etti. Türkiye’nin sanayileşmesinde önemli rol oynayan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ekonomik dalgalanmalardan en çok etkilenen sektörlerden biri olduğunun kabul edilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Gültepe, “Türkiye’nin ihracatta dünya ekonomisinde ilk 10’a girmesi için büyük bir azimle çalışıyoruz. 2025 yılı itibarıyla, ekonomik dengelerin iyileşmesi ve sanayileşme politikalarına verilen desteğin artmasıyla sektörlerimizin daha da güçlü hale geleceğine inanıyorum. 3 Ocak’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 12 aylık ihracat rakamlarını açıklayacağız. Sizleri de bu gururu paylaşmaya davet ediyorum. İhracatın Türkiye’nin geleceği için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Cari açığı kapatmak ve ekonomimizi daha da güçlendirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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50 FİRMAYA ÖDÜL

Protokol konuşmalarının ardından AHKİB’in 2023 yılındaki ihracat performansına en güçlü desteği veren 50 firmaya ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Platin kategoride

Aytek Konfeksiyon, Birgi Birleşik Giyim, Hayri Uğur Tekstil, Ordema Tekstil, Elda Halı Tekstil, Ekrem Sağlam Madammode Tekstil, Hateks Hatay Tekstil, PSM Tekstil, Jeoteks Tekstil ve Melikhan Halı Tekstil firmaları ödül aldı.

Altın kategoride

Doteks Tekstil, Dilateks Giyim Sanayi, B Fashion Tekstil, Zed Mefruşat, Ekip Tekstil, Meksan Giyim Sanayi, Ahenkli Tekstil, Tayfan Tekstil, YD Dokuma ve Ceketci Giyim’e ödül verildi.

Gümüş kategoride



Kazım Coşkun, Peba Tekstil, Tagisa Giyim Sanayi, Usman Global Tekstil, Pantopark Tekstil, Satexs Dokuma Tekstil, Sari Geri Dönüşüm Tekstil, Elifnur Hazır Giyim, Asil Halı Sanayi ve Faron Tekstil firmaları ödül aldı.

Bronz kategoride Amirtex Konfeksiyon, Acve Tekstil, Pibay Tekstil, Hajı Caps Tekstil, İstikbal Mobilya, Muhammed Mustafa Kılıç, Your Textile, Teks Company Tekstil, Oder Liris Tekstil, Semsa Moda Sanayi, Şenzorlu Tekstil, Larateks Giyim, Vildan Torun, Tiwon Tekstil, Samur Halıları Sanayi, Berra Takke Tekstil, Er-Jüt Tekstil, Novo Nef Konfeksiyon, Mink Tekstil ve RZK Tekstil’e ödül verildi.