Adana’ya Tarım Akademisi

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Çukurova Üniversitesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi iş birliği yaparak, kentimize Tarım Akademisi kazandırmaya hazırlanıyor. Bu akademide çiftçiler, dezavantajlı kesimler ve gençler, modern tarım tekniklerinden ekolojik üretime kadar birçok alanda eğitim alarak kente ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Bu kapsamda protokol Çukurova Üniversitesi Rektörlük Makamında Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ve Zeydan Karalar arasında imzalandı. Protokol törenine Çukurova Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

REKTÖR BERİŞ, “ÇİFTÇİMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş Çukurova Üniversitesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi arasında Üniversitenin tahsis edeceği taşınmazlar üzerinde Tarım Akademisi kurulması, tarımsal üretim faaliyetlerinin yapılması, üniversite ile ortak eğitim ve projeler konusunda iş birliği yapılmasının amaçlandığını söyledi. Proje kapsamında 300 dekar arazinin 30 yıllığına işletilmesi için Belediyenin destek sağlayacağını vurgulayan Prof. Dr. Beriş “Akademi ve tarımsal üretimde faaliyet gösterecek teknik personel için “Eğitimcilerin Eğitimi’’ kursları düzenleyeceğiz. Bu sayede Ziraat Fakültemizin Araştırma Uygulama Çiftliği altyapısı; dezavantajlı kesimlerin, öğrencilerimizin, çiftçilerimizin ve çocuklarımızın eğitimi için ortak projelerle toplumun kullanımına açılmış olacak. Akademi için Çukurova Üniversitesi tarafından hazırlanacak projeler, Yerel Yönetim aracılığıyla, birlikte yürütülecek” şeklinde konuştu.

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BAŞKAN KARALAR, “ADANA İÇİN BÜYÜK İHTİYAÇ”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da çok önemli bir iş birliğine, imza attıklarını belirtti. Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Yanı başımızdaki bilim kurumundan yeterince yararlanamadığımızı, Adana için birlikte çok güzel işlere imza atabileceğimizi uzun yıllardır söyler dururduk. Tarım kenti olan Adana’da Tarım Akademisi kurmak büyük bir ihtiyaçtı. Çiftçimize, Adana tarımına önemli katkı koyacak bir girişimi gerçekleştiriyoruz. Bunu üniversitemizle birlikte yapmak, protokole ayrı bir önem, özellik ve anlam katıyor. Başta Sayın Rektörümüz olmak üzere, emeği geçen Çukurova Üniversitesi yönetimine, dekanımıza ayrıca bu işe emek veren kendi kadromuza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”