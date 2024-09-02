×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarErdal FernergizAdana'nın ağustos ayı ihracatı yüzde 10,8
Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
Erdal FernergizYazarın Tüm Yazıları

Adana'nın ağustos ayı ihracatı yüzde 10,8

#Zeki Kıvanç#Adana#İhracat

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, gazetemize yaptığı özel açıklamada Ağustos 2024 ayı ihracatında yaşanan artışı değerlendirirken, Adana'nın ihracat performansının istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam ettiğini belirtti.

Haberin Devamı

Başkan Kıvanç, Adana'nın Ağustos 2024 döneminde ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artışla 265 milyon 326 bin dolar olarak gerçekleştiğini, Ocak-Ağustos 2024 döneminde ise ihracatın yüzde 5 artışla 1 milyar 934 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

KİMYA SEKTÖRÜ LİDER

Ağustos 2024’te Adana’dan en fazla ihracat yapan sektörün 66,5 milyon dolar ile Kimya sektörü olduğunu belirten Başkan Kıvanç, bu sektörü 45,2 milyon dolar ile Tekstil ve Hammaddeleri ve 28,3 milyon dolar ile Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörlerinin takip ettiğini açıkladı.

Adananın ağustos ayı ihracatı yüzde 10,8

Başkan Kıvanç, 2024 yılının ilk 8 ayında Kimya sektörünün 352,7 milyon dolar ile ihracatta ilk sırada yer aldığını belirtti. Kıvanç, bu sektörü 336,6 milyon dolar ile Tekstil ve Hammaddeleri ile 251,1 milyon dolar ile Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörlerinin takip ettiğini söyledi

Haberin Devamı

İLK 8 AYDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE IRAK

Ağustos 2024’te Adana’dan en fazla ihracat yapılan ilk üç ülkenin sırasıyla; 28,8 milyon dolar ile ABD, 24,8 milyon dolar ile Irak ve 15,5 milyon dolar ile Hollanda olduğunu söyleyen Başkan Kıvanç, “2024 yılının ilk 8 ayında Adana’dan yapılan ihracatta Irak 179,9 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Irak’ı 148,6 milyon dolar ile ABD ve 126,5 milyon dolar ile İspanya takip etti.” dedi.

ARTIŞ YETERLİ DEĞİL

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın ihracattaki payını artırma hedefinde olduklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Adana'nın ihracatta yakaladığı artış bizler için sevindirici, ancak bu rakamları yeterli görmüyoruz. Adana, önümüzdeki dönemde yeni yatırım alanları ve genişleyen üretim kapasitesiyle Türkiye ekonomisine çok daha büyük katkılar sağlayabilecek potansiyele sahiptir. İnşallah, önümüzdeki yıllarda bu rakamların çok daha üstüne çıkacağız. İhracat yapan tüm sanayicilerimize teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

#Zeki Kıvanç#Adana#İhracat
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

30 Ağustos’ta kimin askeri olunur

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Üyelikli kulüplerde neler oluyor?

 ARDA SAYINER
ARDA SAYINER

Suriye ile normalleşme için çok önemli bir adım

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

Erken nikâhın nedeni: Bebek geliyor!

 MEHMET ÜSTÜNDAĞ
MEHMET ÜSTÜNDAĞ

ECE

M.KUTLUKHAN PERKER
M.KUTLUKHAN PERKER
TÜM YAZARLARIMIZ