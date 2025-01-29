Adana'da turizm atağı

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Adana’nın sevilen ve sayılan ailelerinden, iş dünyasının sevilen isimlerinden Kenan Şenbayrak, kentin turizm potansiyelini ve itibarını yükseltecek bir projeye imza atarak, ülkemizin köklü otel zincirlerinden Dedeman'ı Adana'ya getirdi.

MUHTEŞEM AÇILIŞ

Reşatbey Mahallesi 5 Ocak Caddesi'ndeki otelin açılışına Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, AK Parti ve CHP Adana Milletvekilleri, AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Banu Dedeman, DHRI (Dedeman Hotels & Resorts International) Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray ve çok sayıda davetli katıldı.

TURİZM POTANSİYELİ ARTACAK

Adanalıların ve iş dünyasının büyük ilgi gösterdiği açılış töreninde bir konuşma yapan Otelin Yatırımcısı Adana’nın sevilen iş insanlarından Tur İn A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Şenbayrak, Adana'daki ikinci otelleri olduğunu belirterek, Türkiye'nin en büyük yerli otel zincirini Adana'ya getirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

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Şenbayrak, kentin turizm potansiyelini ve itibarını yükseltecek bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Ülkemizin köklü otel zincirlerinden Dedeman'ı Adana'ya getirdik. Dedeman Adana, sadece şehirde iç turizmde konaklama ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda yabancı turistleri de Adana'ya çekecek” dedi.

ADANA GASTRONOMİ KENTİ

DHRI (Dedeman Hotels & Resorts International) Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray da, Dedeman ailesi olarak Adana'da yer almalarının kendileri açısından gurur verici olduğunu belirterek, '''Hızla büyüyor, herkesin Dedeman’ı olma yolunda ilerliyoruz'' dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, Adana'nın gastronomi kenti olduğunu ifade ederek, Dedeman Oteli'nin yanı sıra bir çok ünlü otel markasının yakında Adana'da yatırım yapacaklarına inandığını kaydetti.

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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de, bu tür yatırımların kentin turizmini geliştireceğine inandığını belirterek, otelin Adana'ya hayırlı olmasını diledi. Vali Köşger, “Dedeman Adana, şehrin ulusal ve uluslararası alandaki görünürlüğüne katkıda bulunmasına ve sunduğu geniş hizmet yelpazesiyle Adana'nın sosyal ve ekonomik hayatına ve gastronomiye büyük canlılık kazandıracağına inanıyorum” dedi.

138 ODA, 195 YATAK VE 300 KIŞI KONAKLAMA KAPASITESI

Adana’nın seçkin bölgelerinden Reşatbey Mahallesinde bulunan ve “Dedeman Adana'ya gelsen ayrıcalıkları yaşayacaksın” sloganıyla açılan otel, Dedeman standartlarıyla tasarlanan modern ve konforlu 160 odasıyla konuklarını ağırlayacak. Dedeman Adana’da, 1000 metrekarelik balo salonu, 3 adet toplantı salonu, kapalı yüzme havuzu, Türk hamamı, SPA ve fitness salonu yer alacak. Şehir merkezinde yer alan Taşköprü’ye ve Merkez Park’a yürüme mesafesindeki konumu ile dikkatleri üzerine çeken Dedeman Adana yalnızca Adana iline değil, tüm Çukurova coğrafyasına yeni bir soluk getirecek.