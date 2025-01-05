Adana’da kurtuluş coşkusu yaşandı

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Sözlerine, “Adana’mızın kurtuluşunun 103. Yıldönümü kutlu olsun” diyerek başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, atalarımızın Kurtuluş Mücadelesi’ne nasıl destek verdiğini gençlerin bilmesi gerektiğini belirtti. Başkan Karalar, “1. Dünya Savaşı’nın ardından anlaşma gereği Osmanlı Ordusu bölgeden çekilir ve Fransız işgal kuvvetleri şehrimize girer. Ülkemizin birçok noktası da işgal edilir. İşgalciler halka zulüm yapmaya başlayınca ilk direniş müfrezesi güneyde oluşur. Kara Hasan 300 kişiyle direnişe başlar. Bilinenin aksine ilk kurşun o zaman Adana’ya bağlı olan Hatay’da atılmıştır. Mücadele böylece başlar ve devam eder.” dedi.



MİLLİ MÜCADELE HİSSİ ADANA’DAN GERÇEKLEŞTİ

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Adana’nın Kurtuluş Mücadelesi’nin kazanılmasında 4 önemli katkısı bulunduğunu dile getiren Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “İlk olarak Adana ve Adanalılar Mustafa Kemal Atatürk’e milli mücadele gerçekleştirme hissi vermiştir. Düşmanla ilk mücadele de Adana’da, güneyde başlar. Mustafa Kemal Paşa Adana’dan giderken Ali Fuat Paşa’ya, mühimmatları daha sonra kullanmak üzere saklamasını söyler. Bölgede Fransızlarla önemli çatışmalar olur. Fransızlar bizim kuvvetlerle baş edemeyince, daha önce tehcir edilen Ermenileri de Adana’ya, bölgeye getirdiler. Yaklaşık 120 bin Ermeni Adana’ya getirilir ve yerleştirilir. Kuvayı Milliye’ye bağlı, atalarımızın kurduğu milis kuvvetler işgal güçlerini geriletir. Bunun sonucunda barış istemek zorunda kalırlar. Sinan Tekelioğlu ilk etapta barışı istemez ve düşmanı tamamen yok etmek ister ama Mustafa Kemal Atatürk, bir barış anlaşmasının TBMM’nin dünyada ilk kez tanınması anlamına geleceğini söyler ve barışın bir müddet kabul edilmesi talimatını verir. Böylece daha önce dikkate alınmayan TBMM tanınmış olur. Adana’da, bölgede düşmanla mücadele bitince Kolordu Batı’ya, Ege’ye gider ve Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’nin kazanılmasına önemli katkı sağlar.

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4 Ocak akşamını 5 Ocak sabahına bağlayan gece Fransız düşman kuvvetleri memleketi terk eder. 5 Ocak 1922 sabahı Terzi Fikri’nin diktiği Türk Bayrağı, Büyük Saat kulesi ile Ulu Camii arasına asılır. O günden sonra da her yıl 5 Ocak’ta Adana’nın kurtuluşu kutlanır.”

ATALARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ

İşgalin ardından, Adanalıların örgütlediği mücadelenin eşi olmadığını anlatan Başkan Karalar, Adana’daki başarının bölgede özerk bir Ermeni yönetimi kurulmasını da engellediğini söyledi. Tüm bunları başarmış bir kentin evladı olmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, hemşehrilerinin de aynı gurur ve mutluluğu gönüllerince yaşama hakkı olduğunu vurguladı.

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Başkan Zeydan Karalar sözlerini şöyle sonlandırdı: “Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile Milli Mücadelenin şehit ve gazileri ile Adana’nın kurtulmasını sağlayan atalarımızı rahmet, minnet, saygı ve gururla anıyoruz. 5 Ocak Adana’nın kurtuluşu kutlu olsun.”

VALİ KÖŞGER’E TÜRK BAYRAĞI

Başkan Zeydan Karalar’ın konuşmasının ardından Pozantı ilçesinden bisiklet sporcularının getirdiği Atatürk’ün Mücahitlerinden Adana’ya isimli Türk Bayrağı, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’e teslim edildi.

KUTLAMADA RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI

Daha sonra Kurtuluşun 103. Yılında Adana konulu resim yarışması ödül töreni gerçekleştirildi. İlköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencileriyle, öğretmenler arasında yapılan yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Jandarma Merasim Bölüğü Komutanlığı Tüfekli Hareketler, Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ile Jandarma Mehter Ekibi’nin gösterileri büyük beğeniyle izlendi.

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Kutlama törenlerinde şiirler de okundu.