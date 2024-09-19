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Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
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Adana'da Altın Koza’da geri sayım başladı

#Adana#Altın Koza#Film Festivali

Bu yıl 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında 55. yılında 31.sini gerçekleştirilecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’ için geri sayıma geçilirken sanatseverler de ayrı bir heyecan yaşıyor.

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SİNEMA UMUTTUR 

Festival ile ilgili bir açıklamada bulunan Altın Koza A.Ş Genel Müdürü ve Festival Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Orhan, “Sinema umuttur, sinema dayanışmadır. Adana’da öne çıkan unsur ise kültür ve sanat hayatıdır. Bunu ise kültürel çeşitliliğin ve çok sesliliğin yarattığı zenginliğe borçlu olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

Orhan, “55. yılında 31’incisini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğumuz Uluslararası Adana Altın Koza F1ilm Festivalimizde Söyleşi, Sergi, Çukurova Altın Koza Akademi, Açık Hava Sinema Gösterimleri gerçekleşecektir” dedi.

REKOR BAŞVURU

Altın Koza A.Ş Genel Müdürü ve Festival Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Orhan, şöyle devam etti:

“Sinema sektörü, pandemi ve sonrasında yaşanan ekonomik krizin etkisiyle zor bir dönemden geçmesine rağmen; Altın Koza Ulusal Uzun Metraj ve Belgesel Film Yarışması’na 135 filmin başvurması, sektörün Altın Koza’ya verdiği değeri göstermektedir. Adana’da öne çıkan unsur ise kültür ve sanat hayatıdır. Bunu ise kültürel çeşitliliğin ve çok sesliliğin yarattığı zenginliğe borçlu olduğumuzu düşünüyorum”Adanada Altın Koza’da geri sayım başladı

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GEZİCİ SİNEMA 

Bu yıl ilk defa yarışmaya dâhil edilen Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışmasının, Yaşar Kemal, Orhan Kemal ve Muzaffer İzgü gibi usta yazarların doğduğu topraklara saygı duruşu niteliğinde olacağını vurgulayan Orhan, “55.yılında 31’incisini gerçekleştirmekten büyük onur ve gurur duyduğumuz Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında, 14 ilçenin tamamında gezici sinema ile ilçe merkezi ve köylerde, 4 merkez ilçede kurulacak yazlık sinemalarda ve mahalle gösterimleriyle tüm halkımızı açık hava sinemalarıyla buluşturacağız. Tüm bunların yanında, bir gezici sinemamız “Sinema Umuttur, Sinema Dayanışmadır” mesajıyla, ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat depreminden ağır şekilde etkilenen Hatay, Maraş, Kilis, Osmaniye, Adıyaman ve Malatya şehirlerinde gösterimlerini sürdürecek” dedi.

“FİLM İZLEYEN HER ÖĞRENCİ İÇİN AĞAÇ DİKİLECEK”

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Orhan, ayrıca sinema salonlarına gelip film izleyen her öğrenci için de Adana’da orman yangınlarında yok olan bir bölge ağaçlandırılacağını bildirdi.

#Adana#Altın Koza#Film Festivali
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