Adana İl Sağlık Müdürü Nacar ‘Yeni Aile Hekimliği’ bilgilendirmesi yaptı

Haberin Devamı

Yeni düzenlemeyle birlikte, aile hekimliği sisteminin daha etkin ve verimli hale getirilmesinin hedeflendiğini belirten Nacar, “Sağlık hizmetlerinin ilk kapısını vatandaşımıza açan aile hekimlerimizin, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma noktasında kritik bir rolü var. Bu yönetmelik hem vatandaşlarımıza hem de aile hekimlerimize büyük fayda sağlayacak” dedi.

‘AİLE HEKİMLERİ İLAÇ YAZMAYA DEVAM EDECEK’

Son dönemde bazı kesimlerde, aile hekimlerinin ilaç yazamayacağına dair asılsız iddialar ortaya atıldığını ifade eden Nacar, “Yeni yönetmelik, aile hekimlerinin tanı ve tedavi özgürlüklerine hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Aile hekimlerinin İlaç yazma hakları devam etmektedir. Ülkemizde bin kişiye düşen günlük antibiyotik kullanım miktarı, OECD ortalamasından 2,5 kat daha yüksektir. Gereksiz antibiyotik ve ilaç kullanımı, küresel bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Amacımız, gereksiz ilaç kullanımını engelleyerek, akılcı ilaç kullanımını teşvik etmektir” dedi. Gereksiz ilaç kullanımını azaltmaya yönelik tedbirler alınmasının, halk sağlığını korumak adına önemli bir adım olduğunu belirten Nacar, bu düzenlemenin aile hekimlerinin gelirini olumsuz etkilemeyeceğini de vurguladı. “Aile hekimlerimiz, akılcı ilaç kullanımı sağladıklarında ilave teşvik ödemesi alacaklardır” diye konuştu.

Haberin Devamı

HASTANELERE BAŞVURUYU ENGELLEME SÖZ KONUSU DEĞİL

Vatandaşlarımızın hastane başvurularını engellemeye yönelik bir düzenleme olmadığını da belirten Nacar, “Vatandaşlarımızın hastanelere gitmelerini engellemediğimiz gibi, bu nedenle aile hekimlerinin maaşında herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. Aksine, hastane başvurularının azaltılması için aile hekimlerimize teşvik ödemeleri yapılacaktır. Bu, sağlık sistemine katkı sağlamak için önemli bir adım” ifadelerini kullandı.

Yeni yönetmeliğin burada da ilave bir teşvik getirdiğini ifade eden Nacar, “Aile hekimimize kayıtlı nüfusun, bir önceki döneme göre hastaneye başvuru oranı düşerse veya aynı kalsa dahi, aile hekimimize ilave bir teşvik ödemesi yapıyoruz.

Haberin Devamı

Zaten aile hekimlerimizce kayıtlı nüfusunun sağlığı korunacağı için bu teşvik ödemesini tüm hekimlerimizin alacağına inanıyoruz. Bu süreci desteklemek için de aile hekimleri kendi hastalarına gereken hallerde hastanelerden öncelikli randevu alabilir hale getirildi.

Burada amaç, aile hekimi ile kayıtlı nüfus arasındaki bağın güçlendirilmesidir. Yeni yönetmelikle, vatandaşlarımızın seçtikleri aile hekimlerine yılda en az iki kez başvurmalarını istememizin temel nedeni de budur. Bu sayede sağlık sistemi üzerindeki yükün doğru şekilde dağıtılması hedeflenmektedir” dedi.

Hasta memnuniyeti oranlarına ilişkin yanlış anlamaların da önüne geçmek gerektiğini belirten Nacar, “Hasta memnuniyeti oranı, aile hekimlerimizin maaşlarını etkilemeyecek. Ancak, yüksek hasta memnuniyeti gösteren aile hekimlerine ilave teşvik ödemesi yapılacak” diye konuştu. Ayrıca, yönetmelik ile kronik hastaların ve 65 yaş üstü bireylerin takibinin daha etkin yapılacağını, böylece halk sağlığının korunacağını belirtti.

Haberin Devamı

EKONOMİK İYİLEŞTİRMELER

Yeni yönetmelik ile aile hekimlerinin ekonomik olarak da avantajlı bir duruma geldiğini belirten Nacar, “Eskiden, aile hekimlerimiz maksimum teşvik ödemesini alabilmek için nüfus büyüklüğüne bakılmaksızın günde en az 76 hasta görmek zorundaydı. Ancak, yeni düzenlemeyle aile hekimlerimiz, daha az hasta muayene ederek aynı teşviki alabilecekler. Örneğin, kayıtlı nüfusu 3 bin olan bir aile hekimi, maksimum teşvik ödemesini alabilmek için günde yalnızca 48 hasta görmek zorunda olacak. Bu sayede daha az hasta muayene edilerek, daha fazla teşvik ödemesi sağlanacak” dedi. Ayrıca, aile hekimlerinin aldığı toplam teşvik ödemelerinin 14 bin 800 TL’den 44 bin 648 TL’ye çıkartıldığını belirten Nacar, “Bu düzenleme ile aile hekimlerimiz, daha az hasta ile daha fazla kazanç sağlayarak motivasyonlarını artıracak” dedi.