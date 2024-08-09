Adana gelecek vizyonunu belirliyor

Haberin Devamı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Kentin Yarınını Kendin Belirle” felsefesiyle; “Yarının Adana’sı 5 Yıllık Strateji Planı” çalışmalarının ikincisini Yüreğir Kültür Merkezi’nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları, meslek odaları, akademisyenler, uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelerek gerçekleştirdi.

STRATEJİ EYLEM PLANI SÜRECİ

Stratejik plan süreçlerinin belediyeler açısından yasal bir zorunluluk olduğunu ancak belediye faaliyetleri planlanırken çeşitli nedenlerden dolayı işlevsel bir nitelik kazanmadığını dile getiren Başkan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin alışılmışın dışında, kentin bütün paydaşlarının katılımcı olduğu bir strateji eylem planı süreci yürüttüğünü açıkladı.

Haberin Devamı

"NASIL BİR ADANA?"

Mevcut hizmet döneminin yol haritasını oluştururken "Nasıl Bir Adana" sorusundan yola çıktıklarını aktaran Başkan Zeydan Karalar, özelde Adana’nın genelde ise Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik sıkıntıların diğer kentlerde olduğu gibi Adana’da da ana gündemi oluşturduğunu ve Adana Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların insan onuruna yakışır bir biçimde yaşayabildiği bir kent hayallerinin olduğunu bildirdi. Başkan Zeydan Karalar, "Adana’mız varsıl bir Adana olsun. Varsıl deyince, geliri ve istihdam kapasitesi artan, ekonomik olarak güçlenen Adana’yı kastediyoruz. Yoksunlukla mücadele eden, sosyal ve ekonomik hayata eşit katılımın yaşandığı, bilgiye rahatça erişilen, ulaşım altyapısı daha çok gelişen, tarım ve hayvancılık kapasitesi artan, daha çok yatırım alan bir kent olsun istiyoruz Adana" dedi.

ADANA GÜVENLİ BİR KENT OLSUN

Son yıllarda küresel ısınma ve iklim krizlerinin başta ülkemizi daha sonra da Adana’yı olumsuz etkilediğini vurgulayan Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: "Adana güvenli bir kent olsun istiyoruz. Adana’yı küresel ısınmaya, iklim krizlerine, deprem gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı ve dirençli kılmak istiyoruz. Özellikle depremle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Adana’nın depreme dayanıklı bir kent olması için mikro bölgeleme projesinin başlatılması, Afet Koordinasyon Merkezi’nin kurulması, kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanması ve kentsel dönüşüm süreçlerinin yürütülmesi, afetlere yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi gibi çalışmalar bizim başlattığımız ve sürdürdüğümüz çalışmalar."

Haberin Devamı

DAHA ÇOK SANAT

Yarının Adanasını kurgularken üçüncü başlığı "Keyifli Bir Adana" olarak belirlediklerini açıklayan Başkan Zeydan Karalar, Adana’nın çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapan köklü tarihinin, eşsiz doğal güzelliklerinin ve kültürel mirasa sahip dokusunun yanı sıra sanat alanında yetiştirdiği değerleri, eşsiz gastronomisi ile açığa çıkarılmayı bekleyen turizm potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.

Başkan Zeydan Karalar, "Adana gibi sosyal, kültürel olarak olağanüstü bir doğal çevreye, kültürel geçmişe ve sosyal hayata sahip bir şehir sadece insanca bir yaşamı mümkün kılmakla yetinemez; sakinlerinin keyif aldığı, kendini gerçekleştirebildiği, ilgi ve becerilerini geliştirebildiği olanakları sunmak da belediyemizin hedefleri arasında yer almak zorunda. Beş yıl sonranın Adanasını kültürel olanakları ve faaliyetleri zenginleşmiş, insanların nefes alabildiği, zevk alabildiği, ailesi, dostları ve misafirleri ile keyifle zaman geçirebileceği bir kent olarak hayal ediyoruz. Daha çok sanatsal etkinlikler, daha çok tiyatro, daha çok sinema, daha çok müzik diyoruz. Buna yönelik de politikaları geliştirip hayata geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

GÜÇLÜ BİR BİRLİKTELİK

Varsıl, Güvenli ve Keyifli Adana hedefine ulaşabilmenin yolunun güçlü belediyeden geçtiğini de aktaran Başkan Zeydan Karalar, sözlerini şöyle tamamladı: "Stratejik planımızı; dinleyen, duyan, anlatan, eşgüdüm içinde çalışan, rasyonel yönetimi benimseyen, hukuka uygun, adil ve demokratik bir işleyişe sahip belediye anlayışı üzerine kurarak, belediyemizin kurumsal olanaklarını daha etkin ve verimli kullanmaya gayret göstereceğiz."

Başkan Zeydan Karalar’ın konuşmasının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Türkan Eşli, varsıl, güvenli ve keyifli Adana için neler yapılacağını maddeler halinde, ayrıntılarıyla anlattı.

Haberin Devamı

Açılış konuşmasının ardından çalıştay çalışma grupları, moderatörler ve koordinatörler eşliğinde kente dair fikir alışverişinde bulundu.