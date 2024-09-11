Adana Altın Koza’nın Edebiyat Uyarlaması finalistleri belli oldu

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Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Muzaffer İzgü gibi usta yazarların doğduğu topraklara saygı duruşunda bulunan ve edebiyatımızın güçlü eserlerini perdeye taşımaya teşvik etme amacıyla düzenlenen yarışmaya toplam 53 proje başvurdu. Film eleştirmeni, senarist ve senaryo danışmanı Burak Göral, yazar ve senarist Doğu Yücel ile yönetmen ve senarist Nazlı Elif Durlu’dan oluşan ön jüri, 7 senaryoyu finalist olarak belirledi.



Şükran Yiğit’in aynı adlı kendi romanından uyarladığı “Burası Radyo Şarampol”;



Berrin Kırımlıoğlu’nun “Elsa’nın Sevdiği Biri” adlı öyküsünden Çiğdem Sezgin ve Gül Gürsoy’un senaryosunu yazdığı “Elveda Mona Lisa”;



Nisa Yıldırım’ın aynı adlı kendi romanından uyarladığı “Epidemik Eros: Paşa Gönül İsyanı”;



Faruk Nafız Duman’ın aynı adlı romanından Ramin Matin’in senaryosunu yazdığı “Köpekler İçin Gece Müziği”;



Aydın Orak’ın aynı adlı kendi öyküsünden uyarladığı “Ölü Arının İğnesi”;



Hakan Bıçakcı’nın aynı adlı romanından Barış Kefeli, Hakan Bıçakcı ve Nükhet Taneri’nin senaryosunu yazdığı “Uyku Sersemi” ve Murat Saraçoğlu’nun aynı adlı kendi romanından uyarladığı “Ve Bir Pars Hüzünle Kaybolur”.

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KAZANAN PROJELER 28 EYLÜL’DE BELLİ OLACAK

Yapımcı Anna Maria Aslanoğlu, yazar Mine Söğüt ve yönetmen Seren Yüce’nin ana jüriliğinde gerçekleşecek yarışmada, En İyi Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Ödülü ile Jüri Özel Ödülü olmak üzere toplam iki projeye ödül verilecek. Yarışmanın kazananları ise, 28 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşecek Büyük Ödül Töreni’nde açıklanacak.



ULUSLARARASI ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması Finalistler



Burası Radyo Şarampol | Şükran Yiğit

Elveda Mona Lisa | Çiğdem Sezgin, Gül Gürsoy

Epidemik Eros: Paşa Gönül İsyanı | Nisa Yıldırım

Köpekler İçin Gece Müziği | Ramin Matin

Ölü Arının İğnesi | Aydın Orak

Uyku Sersemi | Hakan Bıçakçı, Barış Kefeli, Nükhet Taneri

Ve Bir Pars Hüzünle Kaybolur | Murat Saraçoğlu