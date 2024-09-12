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Erdal Fernergiz
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Adana Altın Koza’dan Jerzy Skolimowski’ye Ödül

#Adana#Film#Sanat

23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında 31. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü, sinemaya getirdiği yenilikçi bakış ve sanatsal cesareti gerekçesiyle Polonya sinemasının auteur yönetmenlerinden Jerzy Skolimowski’ye verilecek.

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Polonya Büyükelçiliği ve Gezici Festival’in ortaklığında festivalin konuğu olarak Adana’ya gelecek olan Skolimowski, Cannes’da Jüri Büyük Ödülü ve En İyi Özgün Müzik Ödülü’nü alan son filmi “Aİ”nin gösterimine de katılacak.

SON FİLMİ ‘Aİ’ DE GÖSTERİLECEK

Usta yönetmen ayrıca, festival kapsamında seyirciyle buluşacak son filmi “Aİ”nin (EO, 2022) gösterimine, filmin hem senaristi hem de yapımcısı olan Ewa Piaskowska ile birlikte katılacak. Cannes’da Jüri Büyük Ödülü ile En İyi Özgün Müzik Ödülü’nü alan ve 2023 Oscar’larında Yabancı Dilde En İyi Film dalında aday olan film, hüzünlü bir eşeğin kocaman gözlerinden dünyanın halini beyazperdeye aktarıyor. Uluslararası festivallerde 31 ödülün sahibi olan film, Michal Dymek’in eşsiz görüntü yönetimi ve Pawel Mykietyn’in Avrupa Film Ödülleri ve Cannes’dan ödüllü müzikleriyle de benzersiz bir başyapıt.

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POLONYA YENİ DALGASI’NIN TEMSİLCİLERİNDEN

1938 doğumlu Polonyalı film yönetmeni, senarist, oyuncu ve ressam Jerzy Skolimowski, özgün tarzı ve güçlü görsel diliyle dünya sinemasının önemli figürlerinden biri sayılıyor. Andrzej Wajda ve Roman Polanski gibi yönetmenlerin filmlerinde senaryo yazarlığı yaparak başladığı sinemada kısa filmler yönetti ve ilk uzun filmi “Identification Marks: None” (1964) oldu. Bireyin topluma yabancılaşması, varoluşsal krizler ve özgürlük arayışı gibi temaları işlediği filmleriyle 1960’larda Polonya Yeni Dalgası’nın önemli temsilcilerinden biri oldu. Önemli filmleri arasında, “Walkover” (1965), “Barrier” (1966), Berlin’den Altın Ayı ödüllü “Le départ” (1967), “Deep End” (1970), Cannes’da En İyi Senaryo ödülünü alan “Moonlighting” (1982), Venedik’te Jüri Özel Ödülü alan “The Lightship” (1985), “Four Nights with Anna” (2008), Venedik’te Jüri Özel Ödülü ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanmış “Essential Killing” (2010) bulunmaktadır. 2016’da Venedik Film Festivali’nde Yaşam Boyu Başarı Altın Aslan Ödülü ile onurlandırılan Skolimowski, 7 yıl aradan sonra çektiği son filmi “Aİ” ile ilk Oscar adaylığını aldı.

#Adana#Film#Sanat
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