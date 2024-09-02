Adana Altın Koza’da Yazlık Sinema nostaljisi 

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23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin gelenekselleşen Yazlık Sinemalar gösterim programı bu yıl da festivalden önce sinemaseverlere yazlık sinema nostaljisi yaşatacak.

DEPREM BÖLGELERİNE DE GİDECEK

Bugün (2 Eylül) başlayan ve festival haftasına dek sürecek program, sinemamızın son dönem başarılı komedi filmlerini Adana’nın ilçe ve mahallelerine taşıyacak. Bu yıl 7 ilçede gerçekleşecek gösterimler, 9 Eylül’den itibaren deprem bölgesi il ve ilçelerde devam edecek. Şubat 2023’te tüm ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremde zarar görmüş il ve ilçelere de gidecek program kapsamında Defne (Hatay), Kilis, Nizip (Gaziantep), Pazarcık (Kahramanmaraş), Adıyaman, Arguvan (Malatya), Malatya ve Osmaniye’de de gösterimler gerçekleşecek.

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15 GÜN, 7 FİLM

Açık havada ve ücretsiz gerçekleşecek Yazlık Sinemalar programında, Sırrı Süreyya Önder ile Muharrem Gülmez’in birlikte yönettikleri “Beynelmilel” (2006), Nihat Durak’ın “Mutlu Aile Defteri” (2013), Caner Özyurtlu’nun yönettiği “Yok Artık 1” (2015) ve “Yok Artık 2” (2016), Murat Şeker’in yönettiği “Görevimiz Tatil” (2018) ve “Aşk Mevsimi” (2023) ile Çağan Irmak’ın yönettiği “Nadide Hayat” (2015) adlı filmler sinemaseverlerle buluşacak.

Gösterimler boyunca izleyicilere yazlık sinemaların vazgeçilmezleri gazoz ve çekirdeğin ücretsiz ikram edileceği programın takvimi ise şöyle olacak:

FESTİVAL AFİŞİ SİNEMA AŞKI VE TUTKUSUNDAN İLHÂM ALIYOR

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin afişi de yayınlandı. Albert Lamorisse’nin 1956 tarihli “Kırmızı Balon” (Le Balloon Rouge) adlı filminden yola çıkarak tasarlanan afiş, bütün engellere rağmen birbirlerinden hiç vazgeçmeyen Pascal ile kırmızı balonunun hikâyesinden ilhâm alıyor. Filmin final sahnesini referans alan afiş, mutlu sona ve umuda olan inancı hatırlatırken, sinema sanatına olan aşkı ve tutkuyu da vurguluyor.