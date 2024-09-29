Adana Altın Koza’da ödüller dağıtıldı

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31, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Büyük Ödül Töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. Sunuculuğunu Özlem Gürses'in yaptığı Büyük Ödül Töreni, sanatçıların kırmızı halıdan geçerek tören alanına gelmesiyle başladı.

Yakın zamanda vefat eden sinema sanatçılarının isimlerinin okunduğu törende, bu yıl festival süresince yapılan etkinliklerden oluşan video gösterisi izlendi, sanatçı Çetin Akdeniz konser verdi.







Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar, törenin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Başkan Karalar, 55 yıl önce başlayan, zaman zaman ara verilmesine rağmen sürekliliği olan Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin 31’incisini gerçekleştirmenin onurunu, gururunu ve sevincini yaşadıklarını belirterek, “Altın Koza’yı Altın Koza yapan değerlerin içinde Adanalı hemşehrilerimin sanat öngürüsünün yanında, değerli sanatçılarımızın emeği, katkısı, çalışmaları ve katılımı, festival yürütme kurulu üyeleri ile üniversite öğrencileri de dahil yüzlerce insanın emeği var. Çok değerli sanatçılarımız Altın Koza’nın marka olmasına her yıl olduğu gibi önemli katkı sağlıyor. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum.”



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DAHA ÇOK SİNEMA, DAHA ÇOK SANAT

31. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde verilen emek ve onur ödülleri ile yaşam boyu başarı ödülüne değinen, ödülleri alan isimleri bir kez daha dile getiren eden Başkan Zeydan Karalar, Festivali her yıl bir öncekinden daha iyi yapmak için uğraş verdiklerini ve bunu da başardıklarını anlatarak, Jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan ve birbirinden değerli jüri üyelerine, üstlendikleri görev için teşekkür etti.

BU YILKİ TEMA ‘ŞİDDETE DUR’

Başkan Zeydan Karalar dünyada ve Türkiye’de şiddet olaylarının arttığını, o nedenle bu yılki festival temasının ‘şiddete dur’ olduğunu kaydederek, sanata, sinemaya daha çok önem vereceklerini, şiddetin ve kötülüğün panzehirinin sanat olduğunu vurguladı. Dünyanın ortak dilinin, sanat, sinema olduğunu söyleyen Başkan Karalar, “Sinema umuttur, barıştır, kardeşliktir. Bu nedenle daha çok sinema, daha çok sanat diyoruz. Yaşasın Altın Koza, yaşasın sinema, yaşasın Adanalılar” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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Başkan Zeydan Karalar’ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi.

EN İYİ FİLM: "HEMME'NİN ÖLDÜĞÜ GÜNLERDEN BİRİ"

Finalde 11 filmin değerlendirildi Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film" ödülü; yönetmenliğini Murat Fıratoğlu'nun yaptığı "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filmine verildi.



Yönetmen Fıratoğlu'na ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar ile Jüri Başkanı ünlü yönetmen Nuri Bilgi Ceylan birlikte verdi.

Film aynı zamanda Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi tarafından Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü.

EN İYİ ERKEK VE KADIN OYUNCU ÖDÜLLERİ

Gecede "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Kadın Oyuncu" ödülleri paylaştırıldı.

"Ölü Mevsim" filminden Erdem Şenocak ve "Gecenin Kıyısı" filminden Ahmet Rıfat Şungar "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alırken "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" ise "Ölü Mevsim" filmindeki rolleriyle Funda Eryiğit ve Ece Yaşar arasında paylaşıldı.

Festivalde En İyi Yönetmen Ödülü'nü "Hiçbir Şey Yerinde Değil" filmiyle Burak Çevik aldı.

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"YILMAZ GÜNEY" ÖDÜLÜ

Festivalde "Yılmaz Güney" ödülüne Türker Süer'in yönettiği "Gecenin Kıyısı" filmi layık görüldü. Ödülü veren Jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan, daha önce de festivalde bu ödülü verdiğini, o zaman da bir Yılmaz Güney Müzesi olması gerektiğini söylediğini, hatta olmamasına şaşırdığını söyledi. Adana’dan çok sayıda dünya çapında sanatçı yetiştiğini hatırlatan Ceylan, kültürel landmarkların (işaret) önemine değindi.

ADANA’YA YILMAZ GÜNEY MÜZESİ YAPILACAK

Başkan Zeydan Karalar, Adana’ya Yılmaz Güney Müzesi kazandıracaklarını söyleyerek, Jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan ve jüri üyelerini, sinema sanatçılarını müzenin açılışına şimdiden davet etti.



Ödüller

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- En İyi Film ödülü: "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" - Murat Fıratoğlu

- Yılmaz Güney Ödülü: "Gecenin Kıyısı" - Türker Süer

- Jüri Özel Ödülü: "Hiçbir Şey Yerinde Değil" - Burak Çevik

- Adana İzleyici Ödülü: "Hakkı" - Hikmet Kerem Özcan

- En İyi Yönetmen Ödülü: "Hiçbir Şey Yerinde Değil" - Burak Çevik

- En İyi Senaryo Ödülü: "Ölü Mevsim" - Selen Örcan - Doğuş Algün ve "Döngü" - Erkan Tahhuşoğlu

- En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: "Ölü Mevsim" - Funda Eryiğit - Ece Yaşar

- En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: "Ölü Mevsim" - Erdem Şenocak ve "Gecenin Kıyısı" - Ahmet Rıfat Şungar

- En İyi Müzik Ödülü: "Yeni Şafak Solarken" - Son of Philip

- En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: "Yeni Şafak Solarken" - Peter Zeitlinger

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En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: "Hiçbir Şey Yerinde Değil" - Erim Gayretli

- En İyi Kurgu Ödülü: "Gecenin Kıyısı" - Rainer Nigrelli

- Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: "Ölü Mevsim" - Nesrin Uçarlar

- Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: "Ölü Mevsim" - Serkan Ercan

- Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: "Hakkı" - Tuana Almacı

- Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: "Umut" - Ömer Akalın

- Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" - Murat Fıratoğlu

- Film Yönetmenleri Derneği (Film-Yön) En İyi Yönetmen Ödülü: "Döngü" - Erkan Tahhuşoğlu ve "Hakkı"- Hikmet Kerem Özcan





Törende ayrıca Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması, Adana Kısa Film Yarışması ve Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışmasının kazananlarına ödülleri verildi.