8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ni 800 binin üzerinde kişi ziyaret etti

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EKONOMİYE BÜYÜK KATKI

Adana’nın artık gastronomi turizminin önemli bir parçası olduğunu aktaran Vali Yavuz Selim Köşger, “Festivali 800 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Bu yılki festival; kadim kentimizin zengin mutfak kültürünü, tarihi ve turistik değerlerini tanıtmakla kalmayıp aynı zamanda Adana ekonomisine büyük katkı sağladı. Öyle ki hem Adanalı hemşehrilerimiz hem de ülkemizin çeşitli yerlerinden ve yurt dışından gelen misafirlerimizin yaptığı harcamalarla birlikte toplam 3,7 Milyar TL’lik bir ekonomik değerden bahsedebiliriz. Bunun dışında sosyal medya, yazılı ve görsel basında çıkan haber eş değerlerinin çok yüksek olduğunu değerlendiriyoruz.









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Bu tanıtım çalışmaları da önümüzdeki dönemlerde Adana turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Biraz önce de değindiğim gibi şehrimiz yemek kültürüyle gastronomi turizminde önemli bir marka değeri. Adana, Hatay, Gaziantep eksenli Kahramanmaraş, Nevşehir, Mersin ve Şanlıurfa’nın da eklenebileceği bir destinasyon oluşturmayı hedefliyoruz. Bu hususta bölge belediye başkanlarımızın da destekleri büyük. Ben onlara da verdikleri bu destek için teşekkür ediyorum.” dedi.

FESTİVAL İZ BIRAKTI

Merkez Park’taki alanda 76 stantta satış yapıldığını, 48 kadın kooperatif standı ile 13 belediye standının yer aldığını ifade eden Vali Köşger, “Adana sadece kebaptan ibaret olmayan bir şehir ama Adana deyince de akla ilk gelen lezzetler tabi ki kebabı ve kebabın yanında olmazsa olmaz şalgamı. Bu sene festivalimizde yaklaşık olarak 500 bin şiş et ve 400 bin şişe şalgam tüketildi.” dedi.

Böylesine kadim bir dokuya, yeme-içme kültürüne sahip olan bu güzel kentin hem ulusal hem de uluslararası arenada daha fazla tanınması için ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini vurgulayan Vali Köşger, “8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’miz, hem Adana halkının misafirperverliği hem firmalarımızın özeni hem de festivalimize destek verenlerin emeği ile gönüllerde de iz bırakan bir festival oldu. Festival kültürünü özümsemiş bir şehir olarak bu etkinliğimizi de yüz akıyla tamamlamış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ben festivalimizin düzenlenmesinde büyük katkıları bulunan belediyelerimize, odalarımıza, meslek kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, sponsorlarımıza, basın mensuplarımız ile influencerlerimize ve en önemlisi festivali yüreği ile sahiplenen Adanalı hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. İnanıyorum ki bu festival, bir Adana markası olarak çok daha uzun yıllarca lezzet serüvenini emin adımlarla sürdürecek.” şeklinde konuştu.

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TADI DAMAKLARDA KALDI

Birbirinden özel etkinliklerin yer aldığı festivalde; Tarım Zirvesi, Adana mutfağı ve sokak lezzetlerinin tanıtılmasının yanı sıra şef sunumları, söyleşiler, yemek yarışmaları, Michelin yıldızlı şeflerin Adana lezzetlerini yorumladığı etlinlikler, tadım etkinlikleri ile ödüllü festival koşusu katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Festivalden geriye tadı damaklarda kalan lezzetler ve geçirilen hoşça vakitler kalırken festivalle ilgili bir değerlendirme yapan Vali Sayın Yavuz Selim Köşger, gördükleri ilgiden oldukça memnun olduklarını söyledi.

Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin kente hem ekonomik anlamda hem de tanıtım anlamında büyük katkılar sağladığını aktaran Vali Köşger, “Festival boyunca Adana’mızda otellerdeki 13 bin yatak kapasitesinin tamamı doldu. Festivalimizin Tarsus ve Mersin gibi çevre il ve ilçelerdeki otellerin doluluk oranına da etkisi çok yüksek. Sadece bu verilere bakarak bile festivalin ne kadar ilgi gördüğünü anlamak mümkün.” dedi.