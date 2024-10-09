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Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
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"3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" 17-20 Ekim'de yapılacak

#Adana#Fuar#Ekonomi

Fuarlar kenti Adana'da bir fuar daha 17 Ekim tarihinde açılacak. 20 Ekim'e kadar sürecek Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı ile ilgili olarak Adana Valisi Yavuz Selim Köşger dün Tespihçiler Çarşısı'nda bir basın toplantısı düzenledi. Vali Köşger, tesbih tutkunlarının merakla beklediği bu fuarın giderek dünya çapında bir etkinlik halini aldığını söyledi.

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BİRİ BİTMEDEN DİĞERİ BAŞLIYOR

Adana'nın kısa süre önce Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) ev sahipliği yaptığını anımsatan Köşger, Adana'nın bir festivaller ve fuarlar şehri olduğuna dair sloganın artık herkesin kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Festivallerin biri bitmeden diğerinin başladığını anlatan Köşger, 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali ile 3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı'nın 17-20 Ekim'de gerçekleşeceğini söyledi.

DÜNYA ÇAPINDA BİR FUARA DÖNÜŞÜYOR

Köşger, şöyle konuştu: "Tespih fuarı ilk defa Adana'da yapılmaya başlandı ve bu da Adanalı tespih sanatkârlarının, esnafının bu konuya, işe kattığı bir yenilik, dokunuştur. Fuar giderek dünya çapında bir fuara dönüşüyor. Çok sayıda yabancı misafirin geleceğini biliyorum. Fuara uçak kiralayıp gelen bu konudaki dünya çapında hobi, ilgi sahibi insanlar var."

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LEZZET FESTİVALİ DE AYNI TARİHTE

Vali Köşger, fuar ile aynı tarihte yapılacak 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin de sadece kent için değil bölgemiz ekseninde yeni bir lezzet destinasyonu haline getirip ülke içinde çok daha üst bir konuma taşımak gerektiğini belirtti.

Programın ardından Vali Köşger, çarşıdaki tespih ve doğal taşların bulunduğu stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

#Adana#Fuar#Ekonomi
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