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Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
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2-6 Ekim’de TEKNOLOJİ tutkunlarını buluşturacak... TEKNOFEST’e geri sayım başladı

#ADANA#TEKNOLOJİ#TEKNOFEST

2-6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST için geri sayım başlarken kentte büyük heyecan yaşanıyor.

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ADANA’YA DAVET

Yüz binlerce teknoloji tutkununu buluşturmaya hazırlanan TEKNOFEST’in Genel Sekreteri Muhammet Saymaz “7’den 70’e herkesi festival alanındaki aktiviteler, hava gösterileri, sergiler, söyleşiler ve daha nicesine katılmak üzere Adana’ya davet ediyorum” dedi.

2-6 Ekim’de TEKNOLOJİ tutkunlarını buluşturacak... TEKNOFEST’e geri sayım başladı

“TEKNOFEST BİR İDEALDİR”

2-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festival için hazırlıkları yerinde takip eden TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, “TEKNOFEST, yalnızca bir festivalden ibaret değil; aynı zamanda bir idealdir. Her yıl bu festivalde bir araya gelen gençlerimiz, teknolojiye olan inançları ve Türkiye’ye olan bağlılıkları ile sadece kendi geleceklerini değil, ülkemizin yarınlarını da şekillendiriyorlar. Adana’da gerçekleştireceğimiz TEKNOFEST bu anlamda çok özel. Adana'nın sıcakkanlı insanları, tarihe tanıklık eden toprakları ve zengin kültürüyle
birleşen bu festival, bir kez daha umutların, yeniliklerin ve heyecanın merkezi olacak.2-6 Ekim’de TEKNOLOJİ tutkunlarını buluşturacak... TEKNOFEST’e geri sayım başladı

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TEKNOFEST 2024’E 790 BİN TAKIM VE 1 MİLYON 650 BİNİN ÜZERİNDE YARIŞMACI BAŞVURDU

Bu yıl 50 ana kategori ve 128 alt kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 790 bin takım ve 1 milyon 650 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Gençler, toplamda 31 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği ile Türkiye’nin geleceğine katkı sunmak için yarıştı. Adana'da yeni bir rekora imza atılması beklenen TEKNOFEST, bilim ve teknoloji tutkusunu yeni zirvelere taşımaya hazırlanıyor. Bu büyük buluşmada gençlerin başarısı, Türkiye’nin geleceğine yön veren umut dolu bir mesaj olarak yankılanacak.2-6 Ekim’de TEKNOLOJİ tutkunlarını buluşturacak... TEKNOFEST’e geri sayım başladı

TEKNOFEST Gökyüzünde sergilenecek hava gösterileri, simülasyon deneyimleri, sergiler, etkinlik stantları, bilim atölyeleri ve unutulmaz sahne performansları ile ziyaretçileri adeta zamanın ötesine taşıyacak.

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 2-6 Ekim’de TEKNOLOJİ tutkunlarını buluşturacak... TEKNOFEST’e geri sayım başladı

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz

#ADANA#TEKNOLOJİ#TEKNOFEST
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