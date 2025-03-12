1. Posta Sanatı Sergisi açıldı: 'Serbest Uçuş 2024'

Haberin Devamı

Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Atölyesinde açılan sergi ile ilgili bilgi aktaran Doç. Dr. Özlem Uslu “Posta Sanatı” çalışmalarından oluşan mini atölye sergisinin yaşadığımız dünya sorunlarına dikkat çekmeyi amaçladığını ifade etti. Doç. Dr. Uslu günümüzün toplumsal, ekonomik ve ekolojik sistemlerde oluşan problemlerine farkındalık yaratmak, daha barışçıl ve umut dolu bir gelecek için güzel dileklerini görselleştiren öğrencilerin çalışmalarını sanatseverlerin 2 ay boyunca bu sergide bulabileceklerini söyledi.





ÖĞRENCİLERİN “POSTA SANATI” ÇALIŞMALARI SERGİLENDİ

Doç. Dr. Uslu karma sergide 39 öğrencinin “Posta Sanatı” çalışmalarının yer aldığını belirterek şunları kaydetti: “Öğrencilerin bu sergi kapsamındaki çalışmaları, sadece estetik bir anlam taşımakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmek, bireyleri daha empatik ve aktif bir şekilde toplumun ve doğanın korunmasına yönlendirmek için önemlidir. Bunun yanı sıra, bu proje, geleceğe dair umut dolu bir bakış açısı yaratma amacını taşımaktadır. Toplumsal eşitlik ve çevre bilincinin arttığı bir toplum, yalnızca bugünün değil, yarının da sağlıklı ve huzurlu yaşam alanlarını şekillendirebilir. Sadece bugün değil, gelecekte de daha barışçıl, eşitlikçi, sürdürülebilir ve insan odaklı bir dünya hayal eden gençler, yaşanabilir bir dünya kurma çabalarına katkıda bulunabilirler. Bu tür projeler ve farkındalık çalışmaları, aynı zamanda toplumda dayanışma, yardımlaşma ve birlikte hareket etme bilincini güçlendirir.”

Haberin Devamı



