×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarErdal Fernergiz1. Posta Sanatı Sergisi açıldı: 'Serbest Uçuş 2024'
Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
Erdal FernergizYazarın Tüm Yazıları

1. Posta Sanatı Sergisi açıldı: 'Serbest Uçuş 2024'

#Çukurova Üniversitesi#Sanat Atölyesi#Post Art

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü ile Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü birinci sınıf öğrencilerinin “Serbest Uçuş” isimli 1. Posta Sanatı Atölye Sergisi Doç. Dr. Özlem Uslu küratörlüğünde açıldı.

Haberin Devamı

Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Atölyesinde açılan sergi ile ilgili bilgi aktaran Doç. Dr. Özlem Uslu “Posta Sanatı” çalışmalarından oluşan mini atölye sergisinin yaşadığımız dünya sorunlarına dikkat çekmeyi amaçladığını ifade etti. Doç. Dr. Uslu günümüzün toplumsal, ekonomik ve ekolojik sistemlerde oluşan problemlerine farkındalık yaratmak, daha barışçıl ve umut dolu bir gelecek için güzel dileklerini görselleştiren öğrencilerin çalışmalarını sanatseverlerin 2 ay boyunca bu sergide bulabileceklerini söyledi.

1. Posta Sanatı Sergisi açıldı: Serbest Uçuş 2024

ÖĞRENCİLERİN “POSTA SANATI” ÇALIŞMALARI SERGİLENDİ

Doç. Dr. Uslu karma sergide 39 öğrencinin “Posta Sanatı” çalışmalarının yer aldığını belirterek şunları kaydetti: “Öğrencilerin bu sergi kapsamındaki çalışmaları, sadece estetik bir anlam taşımakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmek, bireyleri daha empatik ve aktif bir şekilde toplumun ve doğanın korunmasına yönlendirmek için önemlidir. Bunun yanı sıra, bu proje, geleceğe dair umut dolu bir bakış açısı yaratma amacını taşımaktadır. Toplumsal eşitlik ve çevre bilincinin arttığı bir toplum, yalnızca bugünün değil, yarının da sağlıklı ve huzurlu yaşam alanlarını şekillendirebilir. Sadece bugün değil, gelecekte de daha barışçıl, eşitlikçi, sürdürülebilir ve insan odaklı bir dünya hayal eden gençler, yaşanabilir bir dünya kurma çabalarına katkıda bulunabilirler. Bu tür projeler ve farkındalık çalışmaları, aynı zamanda toplumda dayanışma, yardımlaşma ve birlikte hareket etme bilincini güçlendirir.”

Haberin Devamı

1. Posta Sanatı Sergisi açıldı: Serbest Uçuş 2024
1. Posta Sanatı Sergisi açıldı: Serbest Uçuş 2024

#Çukurova Üniversitesi#Sanat Atölyesi#Post Art
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Suriye’deki anlaşmaya Ankara nasıl bakıyor

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

İş insanları yaşadıkları şehirle bağ kurmalı

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Mutfakta becerikli olduğu her halinden belli

 ELİF ZORLU TAPAN
ELİF ZORLU TAPAN

Dijital eğitim

 FUAT BOL
FUAT BOL

Osmanlı torunu ünlü yazar CIA muhbiri miydi?

 İHSAN YILMAZ
İHSAN YILMAZ
TÜM YAZARLARIMIZ