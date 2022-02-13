Uluşehir Bursa mutfağı

Temelde bu tez özünde çok doğru kabul olabilir. Ancak coğrafyalarda yaşayan topluluklar yani milletler öz kültürleri ile de mutfağın oluşmasına etki eder. Din, pişirme teknikleri, toplumdaki evlilik yaşı ya da devletin gücü gibi çok geniş yelpazedeki tüm unsurları mutfağın nasıl ortaya çıktığını incelerken göz önünde bulundurmamız gerekir. Bu bakış açısıyla; yalnızca Anadolu mutfak kültürü incelendiğinde 1000 yıldan fazladır bölgede yaşayan Türklerin mutfak anlayışı tam manasıyla ortaya çıkmaz. Türkler’in Orta Asya’dan günümüze kadar maruz kaldığı tüm dış etkenler incelenip, bugün ortaya çıkan mutfak kültürü anlaşılabilir.
ORTA ASYA’DAN GÜNÜMÜZE
Türk mutfak kültürünün oluşumunda; Orta Asya’da yaşanan göçebe dönemin etkileri görülür. Göçebe kültürün bir sonucu olan hayvancılık; bozkır iklimine dayanıklı olan koyun veya koyundan elde edilen ürünlerin mutfaktaki kullanımının yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Orta Asya’da ağırlıklı olarak tüketilen et, yoğurt ve tahıl ürünleri, bereketli Anadolu topraklarının zengin sebze ve meyve çeşitliliğiyle harman olmuş ve mutfağımız sürekli zenginleşerek bu günlere ulaşmıştır. Bu zenginlik ve değişim mutfak alışkanlıkları ile ölçülebilir. Orta Asya döneminden günümüze gelen et, yoğurt ve tahıl kullanımı süreç içerisinde bazı değişikliklere uğramıştır. Buna örnek olarak; geçmişte kullanılan koyun eti büyük ölçüde yerine dana ve sığır etine bırakmış, et yemeklerinde kullanılan tarçın tatlılarda kullanılan bir baharat haline dönüşmüş, meyvelerle birlikte pişirilen yahniler zaman içinde terk edilmeye başlamıştır.
ET YEMEKLERİ ÇEŞİTLİLİĞİ
Türklerin Orta Asya’da yaşadığı dönemde koyun ve atların savaş erzağı olarak kullanıldığı bilinir. Aynı zamanda sefer ve göç hallerinde yol üzerindeyken kurutulmuş et tüketmişlerdir. Koyun ve at eti dışında; keçi, sığır, geyik ya da tavşan gibi av hayvanlarının da etleri mutfaklarda kendine yer bulmuştur. Türkler hayvanların ayak, baş, beyin ve iç organları dahil olmak üzere bir çok bölümünü farklı teknikler ile hazırlayarak farklı isimlerle yiyecekler türetmişlerdir. Örneğin bağırsak dolma için kullanılmış ve ismine ‘’soku’’ denmiştir. Aynı isim sucuk için de kullanılmıştır. Uygurların devenin ciğerini kurutup, merhem olarak kullandıkları kayıtlarda vardır. Orta Asya Türkleri’nin kullandığı ‘o kuzı bulattı’ cümlesi kuzunun tencerede kendi buharında piştiği, ‘Biryan boldı et’ cümlesi etin tandır olduğu manasına gelir. Yani bugünkü mutfak alışkanlıklarında var olan, tandır, buharda pişirme gibi tekniklerin Orta Asya döneminden bugüne ulaştığı anlaşılmaktadır.
ANADOLU’DA TÜRK MUTFAĞI
Osmanlı Dönemi Öncesi:
Anadolu Halk Mutfağı’nın klasik bir başlangıç yemeği olan çorba; vazgeçilmez yemeklerimizdendir. Sofralardaki yerini ve önemini neredeyse hiç kaybetmeden günümüze ulaşmıştır. Özellikle kış aylarında evlerde pişen yemeklerin bir çeşidi mutlaka çorba olur. Ancak kendi mutfak kültürümüzü ele alırsak; çorbayı batı mutfaklarındaki gibi yalnızca bir başlangıç yemeği olarak kabul edemeyiz.
SU EKLENEREK HAZIRLANIR
Sabah çorbası geleneği; Anadolu’nun genelinde görülür. Çorbalar; Hem evlerde hem lokantalarda sabah kahvaltısında sofrada kendine yer bulur. Bunun dışında folklorik olarak önemli bir unsurdur, doğumdan ölüme kadar tüm hayat yolculuğunda çorba Anadolu insanına eşlik eder. Sadece çorba ile tamamlanan öğünler vardır. Yemek olarak kabul edilen çorbalar vardır.
Mutfak kültürümüzün en yaygın pişirme tekniği tencerede pişirmedir. Çorbalar da derin bir tencerede çeşitli malzemelerin birleştirilerek su eklenmesiyle hazırlanır. Pişirme tekniği olarak da bize çok uygundur. Orta Asya’dan bugüne Türklerin de yeme içme alışkanlıkları arasında çorba olduğundan, bereketli Anadolu toprakları ile bu kültür buluştuğunda çorba çeşitliliği ve ritüelleri dikkat çekmektedir.
HER SOFRANIN YİYECEĞİ
Aynı şekilde aslında Dünya’da insanlığın yemek pişirmeye başladığından beri çorba hazırlandığı yemek tarihi araştırmacıları tarafından vurgulanır.
Anadolu coğrafyasında bulunan malzeme çeşitliliği, ürün bolluğu, iklim ve yerleşik hayata geçildiğinden beri Anadolu’da yaşam olması gibi etkenler geleneksel yemeklerin sayısını da olumlu yönde etkilemiştir.
Bu etkiler neticesinde hem pişirme teknikleri, hem saklama teknikleri, hem de yemeklerin içindeki malzeme çeşitliliği çok zenginleşmiş ve bir hazine korunması gereken öz kültüre dönüşmüştür. Aynı zamanda Anadolu kendi içerisinde de ‘’toprağın belirlediği sınırlarla’’ 7 farklı bölgeye bölünmüş ve bu zengin kültür yedi farklı hali ile günümüze ulaşmıştır.
Anadolu’da bulunan peynir çeşitliliği; peynirin çok çeşitli tariflerde kullanılmasına da olanak sağlamıştır.
Kahvaltıdaki peynir tüketimi dışında; börekler, poğaçalar, sıcak yemekler, zeytinyağlı yemekler, mezeler, çorbalar, sarmalar, dolmalar ve hatta tatlılar bile peynir kullanarak hazırlanmıştır. Anadolu’nun bir çok yerinde tuzsuz peynirden yapılan peynir helvalarının farklı versiyonlarına ulaşabiliriz. Künefe, Höşmerim, Kemalpaşa, Hayrabolu tatlısı ya da Biga tatlısı gibi tatlı çeşitleri yörelere mahsus olarak hazırlanmış ve bugün hala sofralarımızda varlığını korumaya devam etmiştir. Peynir ile hazırlanan tatlıları alt başlıklara ayıracak olursak; Peynir helvaları, Höşmerim, peynirli hamur tatlıları olarak 3 ana başlıkta toplayabiliriz.
PEYNİR HELVALARI
Peynir helvaları tuzsuz peynir ile hazırlanan helvalardır ve şematik olarak çok farklılıklar göstermese de yörelere dair farklılıklar zaman içerisinde oluşmuştur.
Peynirin ana malzemesi süttür. Bir bölgedeki peynir çeşitliliğinin çokluğu, o bölgedeki hayvan yetiştiriciliğinden kaynaklanır. Ülkemizde ise Trakya ve Balıkesir bölgesi süt ürünlerinin çok olduğu bölgelerdir. Çanakkale ve Tekirdağ’da halk kendi sofrasında peynir helvasını sıkça tüketir. Ve hatta günümüzde bu helvalar endüstriyel birer ürün haline gelmiştir. Bölgeye ekonomik olarak da ciddi katkı sağlamaktadır.
Yani helva bir yemek çeşidinden ziyade bir pişirme şeklidir. Kavurduğumuz un buğday unu, mısır unu, irmik ya da işlenmiş un (kadayıf) olabilir. Yağımız tereyağı da olabilir, fındık yağı da olabilir ve hatta bazı tariflere göre kuyruk yağı da olabilir. Tatlandırıcı olarak şeker, bal, pekmez, keçiboynuzu ya da çeşitli şuruplar kullanılabilir. Bir yemeğin helva olması için ne malzeme kullandığımızdan ziyade nasıl pişirdiğimiz önemlidir.
Her ne kadar Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde şeker ile hazırlanan her tatlıya helva demiş olsa da; Sütlü tatlılar, şerbetli tatlılar, hamur tatlıları ya da et ile hazırlanan tatlılar gibi helvalar da Anadolu mutfağında ‘tatlılar’ başlığı altında inceleyebileceğimiz bir alt başlıktır.
Doğumdan Ölüme Helvalar
Daha ziyade Türk, Arap ve Yahudi toplumların yoğun yaşadığı coğrafyalarda helvaya rastlanır. Bilinen ilk helva, Ortaçağ Arap toplumunda kutsal sayılan taze hurma meyvesinin süt ile ezilmesiyle ortaya çıktığı kabul edilse de helva kültürü soyut olmayan bir kültürel mirastır ve kuvvetle muhtemel kökü daha eskilere dayanır.
Türklerin Tengricilik inancına sahip olduğu dönemleri incelendiğinde; ölüler ile irtibatın bir şekilde devam ettiğine inanılıyordu. Bu inanış bazı kültürel ritüeller de doğurmuştur. Bir ölünün arkasından onunla iletişime devam edebilmek için koku çıkaran yiyecekler pişirildiği bazı kaynaklara kaydedilmiştir. Hal böyleyken bugün de Anadolu’da neredeyse her ölümün arkasından helva kavrulması, lokma dökülmesi geleneği akla gelir. Tengricilik inancının hakim olduğu dönemden bugüne, aslında helva; kültürümüzdeki yerini korumuştur. Ayrıca doğum, nişan, asker uğurlama, hastalıktan kurtulma, bayram yemekleri gibi hemen hemen her kutlama ya da merasimde helva kavrulur. Yani helva öyle bir yemektir ki; bir insanın doğumundan ölümüne dek, hayatının en önemli noktalarında o insana eşlik eder.
Osmanlı Devleti’nde Helva
Osmanlı İmparatorluğu’nun Anadolu’da hüküm sürdüğü dönemin büyük bir kısmında halkın elinde şeker yok ya da çok azdı. Ancak saray dilediği kadar şekere ulaşabiliyordu. Bu vesileyle de 13. y.y ‘dan bugüne kadar gelmiş saray helvası tarifleri vardır. Sarayda bol şeker ile helvalar kavrulurken, halk kavurduğu yağ ve una bal, pekmez ya da keçiboynuzu eklerdi. Biz bugüne ulaşmış bir helva tarifinde şeker kullanılmışsa bu helvaya saray helvası diyebiliriz.
Dolma, kızartma ya da mantı gibi yemeklerimizin baş eşlikçisi yoğurttur. Kuru-pilav cacıksız, köfte ise ayransız olmaz kabul edilir. Bunların dışında yoğurt yemek pişirirken de sıkça kullanılır. Çorbalar, terbiyeli yemekler, börek, poğaça ve çeşitli hamur işlerinde yoğurt pişirilerek kullanılır. Sofralarımıza hemen her zaman konuk olan bu yiyeceğin tarihi ve günümüzdeki kullanımını biraz araştıralım.
NE ZAMANDIR VAR?
Gezici toplumlar bilinene göre M. Ö. 12.000’li yıllarda yerleşik hayata geçerek hayvanları evcilleştirmeye başlamış ve tarım dışında beslenme için hayvan yetiştiriciliğinden de faydalanmıştır.
Çatalhöyük’te yapılan kazılarda M.Ö. 6500-6000 dönemlerine ışık tutulmuştur. Bu çalışmalarda rastlanan çömleklerdeki yağ kalıntıları, koyun ve keçi kemiklerinde meşe palamutu kalıntılarının bulunması; bölgede yoğurt mayalanmasında meşe palamutu kullanıldığı, eski Çatalhöyüklülerin yoğurt yapmayı bildikleri yorumunu ortaya çıkarmıştır.
İLK YOĞURT NASIL MAYALANDI?
Bugün için yoğurt mayalamak zaten elimizde yoğurt olduğu için büyük bir sorun olmasa da ilk yoğurdun nasıl mayalandığı bir merak konusudur. Sütün fermante olması ile oluşan yoğurdun ilk mayalanması nasıl yapıldı kesin olarak bilinmiyor. Ancak doğada sütü fermante edebilecek bir çok araç var. Ve bu araçlardan hangisinin ilk yoğurt yapımında kullanıldığı sorusuna en çok verilen cevap ‘keçi derisi’dir. Keçi derisinden ya da midesinden yapılan tulumlara doldurulan süt, bu tulumlarda bulunan bakteri ve enzimler neticesinde yoğurt, peynir ya da kesmik’e dönüşür. Bunun dışında yeni süt içmiş bir kuzu ya da danayı kesip, içtiği sütü; midesinin dördüncü bölümü olan ‘şirden’ denilen yerden çıkararak da ilk yoğurdun mayalanması sağlanmış olabilir. Yoğurt ya da peynir yapımında; nohut, ısırgan, kozalak, incir, ebegümeci, yoğurt otu, enginar, demirhindi, yer sarmaşığı ve bazı mantarların da kullanıldığı bilinmektedir. Elimizde bir yoğurt olduğu zaman yeni bir yoğurt için yalnızca süt olması yeterlidir. Örneğin Oğuzlar yoğurdu, ‘’kor’’ adını verdikleri kabın dibinde kalmış yoğurt artığının üzerine süt dökerek yapıyorlardı.
Bu gibi sorular ve çelişkiler aslında mutfak kültürünün devamlılığı ve tanıtımı açısından çok önemli karşılanmalıdır. Bugün bizim diye kabul ettiğimiz bir çok yemeğin aslında bir yerden bir yere yolculuk halindeyken ortaya çıkması ya da başlı başına göç ve yolculuk olmasa; coğrafyalar yalnızca kendisinde var olan ürünlerle mutfağını sınırlandırmak zorunda kalırlardı. Ayrıca bu gerçeklik övündüğümüz bir çok yemeğin bugün bizim olmasını sağlamıştır.
Amerika’nın keşfinden önce sarayda bulunan aşçılar, mutfaklarında katı geleneksel bir tutum sergileseydiler bugün hünkar beğendi ya da salça ile pişen her hangi bir yemek saray yemeği olarak kabul edilemezdi. Ve hatta baharat yolları ile farklı coğrafyalarda seyahat eden baharatlar bir çok milletin mutfağında bulunamaz ve kısır bir mutfak anlayışı ortaya çıkardı.
Yemek araştırmalarıma ilk başladığımda; Anadolu mutfak kültürünün tarihin belirli dönemlerinde ihtişamlı dönemler yaşamış olması ve bir yemeğin ziyafete dönüşen yolculuğu öylesine dikkatimi çekmişti ki; geçmiş bugünden daha zengindi ve biz geçmişimize sımsıkı sarılmalıyız anlayışıyla mesleğime devam etmeye başladım. Anadoluyu araştırmak git gide merakımın artmasına ve bu sayede daha derin konulara dahil olmama vesile oldu. Bunun sonucunda mutfak kültürünü dönemsel araştırmak zorunda kaldım. Mutfak kültürümüzün asıl zenginliğinin sarayda ve yaşanan ihtişamlı dönemlerde olmadığını, yokluğun, kıtlığın, savaş ve işgallerin, hatta tüm zorunlulukların mutfağı daha zengin bir kültür haline getirdiğini anlamaya başladım. İlk zamanlar eski bir tarifin bugün de aynı şekilde pişirilip hazırlanması gerektiğini savunurken sonraları bir yemeğin doğrusunun nasıl olması gerektiğine karar vermenin haddini aşmakla eşdeğer olduğunu fark ettim. Buna en iyi örneği ise İlisıra dolması tarifine rastladıktan sonra başıma gelenleri anlatarak verebilirim.
Lokantamıza yemek yemeye gelen misafirler ile (özellikle bayram,tatil gibi Bursa dışından gelen misafirlerin çok olduğu dönemlerde) bazı anket araştırmaları yapıyoruz. Bu anketlerde misafirlere
- Nerede yaşıyorsunuz?
- Nerede doğdunuz?
- Anne, baba ve eşiniz nereli?
Şehir ve ülke mutfakları 2 yolla kendini tanıtabilir ya da mutfak ürünlerinden başkalarını da haberdar edebilir. Bu yollardan ilki yemek tariflerini ve mutfak kültürünü yazılı olarak kayıt altına almaktır. Bir diğer yolu ile ise lokantalar aracılığıyla yemeklerin sesini duyurmasıdır.
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Ülkemizde ne yazık ki mutfak ve yemek kültürü hakkında yazılmış eser sayısı batı ülkelerine göre hem daha az, hem de kayıt altına alınmaya başlanan tarih ise çok daha ileridir. Bu yüzden yemek ve mutfak kültürümüzün tanıtımı daha çok lokantalar, seyyar satıcılar ya da gıda fabrikaları aracılığı yapılmıştır. Bu durum da ülkemizdeki coğrafi bölgelerin ya da şehirlerin meşhur yemekleri temelde birer ticari üründür. Bu durum kimi şehirlerdeki yemek kültürü farklılıkları dolayısı ile değişkenlik gösterebilir.
Bursa’nın cantığı, Konya’nın etli ekmeği, Manisa’nın kebabı, İzmir’in kumrusu, Yurt dışında bizi temsil eden döner kebap, her ilde ulaşılan lahmacun ticari ürünlere örnek olarak gösterilebilir. Bu ticari ürünler evlerde pişmez ve istisnalar dışında sadece lokantalarda ulaşılabilen yemeklerdir. Bursa’da hiç bir evde cantık hazırlanmaz, Türkiye’nin hiç bir yerinde evlerde döner kebap hazırlanmaz.
Ülkemizin büyük şehirlerinde 8-10 yıldır başarılı örnekleri dikkat çeken batıdan etkilenmiş ‘’yeni nesil şef lokantaları’’ aslında asırlardır Anadolu’da hep vardı. Açılmış esnaf lokantalarının tamamının sahipleri zaten aşçıydı. Bir yerde bir esnaf lokantası var ise o lokantanın sahibi, hatta çoğunun babası, dedesi ve çocukları da aşçı idi. Günümüzde babası ya da dedesi aşçı olan ve geçmiş kuşaklarının açmış olduğu lokantaları işletenler arasında aşçı olmayanlar da var, ancak temelde hepsi birer şef lokantasıydı. Ve hala Anadolu’nun en ücra yerlerinde bile şef lokantası statüsüne sokabileceğimiz, yemekleri sahiplerinin pişirdiği birçok lokanta mevcut. İşte bu lokantalar yeni nesil lokantaların ellerindeki repertuarın zenginliğini sağlamıştır. Çünkü şimdilerin lokantaları unutulan yemekleri gün yüzüne çıkarmakla uğraşırlarken esnaf lokantaları asırlardır yemeklerin unutulmasını engelledi. Uzun yıllar her gün başka çeşit yemekler pişirerek mutfak zenginliğimizi korudular.
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Şef lokantaları ve esnaf lokantaları temelde birbirlerine çok benzeseler de bu gibi ayrıldıkları çok nokta vardır. Örneğin; şef lokantaları her mevsim ‘kimileri her ay’ menüsünü değiştirir ve bununla övünürler ancak en mütevazı esnaf lokantası bile menüsünü neredeyse her gün değiştirir. En mütevazı esnaf lokantasının bile yıl içinde pişirdiği yemek çeşidi 100’ün üzerindedir. Hatta bazılarının ki 500’ü bazılarının ki de 1000’i geçmiştir.
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Esnaf lokantalarının menüsü hem diğer tüm lokantalardan zengindir hem de menü içerisinde başka hiçbir lokantada yaşatılamayacak bir özgürlük vardır. Örneğin pilavıyla beraber pişen yemeğin sadece pilavını ya da sadece etini isteyebilir. Ya da çorba niyetine sadece haşlama suyu içebilir. Ekşili köfteye paça çorbasının suyundan, paça çorbasının suyuna ekşili köfte terbiyesinden ilave ettirebilir. Şimdilerin lokantalarının hiç esneklik göstermemesi ve ‘’benim tabağım bu‘’ anlayışıyla servis sunması makul karşılanabilir. Ancak Anadolu esnafının misafirine verdiği kıymet esnaf lokantalarının misafir yaklaşımına bakınca çok iyi anlaşılıyor. Bu lokantalara gelen misafirler taleplerini rica ile de dile getirmezler. Bunda ayıp da yoktur ve iyi ki de böyle olmuştur. Misafirler ‘’pilavın üzerine et suyu atar mısın? ’’ demezler ‘’pilav et sulu olsun’’ derler. Bu zaten lokantalar için zahmet değildir ve verilmiş bir hizmet olarak da kabul edilmez, bu esnaf lokantaları için olması gerekendir ve böyle kabullenilmiştir.
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Meyve, sebze, süt, baharat gibi malzemelerden çeşitli süreçlere tabii tutularak sıvı hale getirilmesi sonucu içecekler ortaya çıkmıştır. Hoşaflar, kompostolar, şerbetler, şuruplar, ayran, turşu suları, şalgam, şıra gibi içecekler sofra kültürümüzün vazgeçilmez eşlikçileridir. Günümüzde bu içeceklerin yerini endüstriyel olarak üretilen gazozlar, renkli içecekler ve meyve suları almış olsa da hala halk mutfağında başta ayran, cacık, hoşaf ve kompostolar olmak üzere evlerde hazırlanan içeceklerin yapımına devam edilmektedir. Boza, salep ve kefir gibi içecekler market reyonlarında varlığını sürdürürken tükenmez, buhur suyu, sübye (kavun çekirdeği) şerbeti gibi içecekler ne yazık ki varlığını sürdürememiş ve neredeyse unutulmuştur.
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1. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut üzüm şırasından ve kayısı suyu ile içecek hazırlandığından bahsetmiştir. Aynı zamanda Türklerin yemeğin yanında soğuk olarak içtikleri içeceklerin hepsine ‘soğukluk’ dedikleri, yemekle birlikte değil ayrıca içilen içeceklerin de olduğu kaynaklarda yazılıdır. 13. yüzyıl Selçuklu mutfağında ise en seçkin yiyecek bal kabul edilmiş ve bal ile hazırlanan şerbet misafire ikram edilirdi. Eflaki ise aynı dönem için şeker şerbetinden de bahsetmiş ve yeni doğan bebeklere süt ile şerbet verildiğini belirtmiştir.
Mevlana Celaleddin Rumi ‘’hayatta en sevdiğim üç şey, sema, hamam ve şerbet’’ demiş ve eserlerinde lütuf şerbeti, gül suyu şerbeti ve gülbeşekerden sıkça bahsetmiştir. Okka gülü denilen kokulu kırmızı gülün yaprakları bal ve limon ile ezilerek hazırlanan gülbeşeker, bir konsantre içecek olarak da saklanabilirdi.
Et yemekleri, sebze yemekleri, baklagiller gibi sığ sınıflandırmalar Anadolu mutfağının zenginliğini yansıtmaya yetmemiştir. Öyle ki var olan sınıflandırmalar bile kendi içlerinde çokça çeşit barındırır.
Dolmalar; isminden ötürü bir Türk yemeği olarak kabul görmüştür. Farsça dolmeh, Rumca dolmathes olarak anılan bu teknikte hazırlanan yemekler, Anadolu coğrafyasının, en ihtişamlı ve yoksul döneminde hep çok zengin çeşitlilik göstermiştir. Osmanlı İmparatorluğu sayesinde ise çok geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.
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Dolmanın tanımı ‘’bir sebzenin oyularak; içerisinin bulgur, pirinç, kuru yemiş gibi malzemelerle doldurularak pişirilmesi’’ şeklinde yapılsa da dolma sadece sebze ile hazırlanmaz ve aynı zamanda sarma da dolma başlığı altında incelenir. Doldurulacak malzemenin içi için hazırlanan karışıma dolmalık-sarmalık harç denilirken, kimi hayvan dolmalarının içi için hazırlanan pirinçli harca ‘iç pilav’ denir. Bu harç bir malzemenin oyularak içine doldurulup pişirilirse dolma, bir malzemenin ortasına yerleştirilip sarılırsa sarma olur.
Sarmalar ve dolmaların bir kısmı etli ve zeytinyağlı olarak ikiye ayrılır, zeytinyağlı dolmalara ‘Yalancı Dolma’ denir. Bu iki başlık dışında; balık-deniz ürünleri, kümes-av hayvanları, büyükbaş-küçükbaş hayvanlar, sebze-meyve yaprakları, sakatatlar, taze-kuru sebze ve meyveler gibi hazırlandığı malzemeye göre alt başlıklara ayırabiliriz.
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Ekşi, tuzlu, ağzı yakan, anlamına gelen ve Farsça bir kelime olan ‘turş’; tulanıp sirkeye yatırılmış sebzelere turşi denilmesini sağlayarak türemiştir. Anadolu’da turşu, Balkanlar’da turşiya, Yunanistan’da tursi olarak anılan bu yiyecek, M.Ö 6.000 yıllarında çanak-çömlekli dönemi yaşayan insanlığın varlığından beridir sofralarda bulunuyor.
GELENEKSEL BİR YİYECEK
Günümüzde Anadolu’nun birçok ilinde halk mutfağında ve lokantalarda turşu kurulmaya devam ediyor. Ancak geçmişe göre bugün; yiyecekleri daha uzun süre kullanmak amacıyla değil, sofraları zengin kılmak ve lezzetine olan hayranlıktan ötürü hazırlanıyor.
Kimi turşu birkaç dakikada kimi turşu birkaç günde kimi turşu da birkaç ayda hazırlanır. Yönetmen Reis Çelik; Tebriz’de yaşayan köklü ailelerin bir sonraki nesillerine miras bıraktıkları hiç açılmamış ve bozulmayan turşuların 100 yıldan fazladır bir mücevher gibi saklandığını anlatır. Bu turşulardan bazıları toprak altında bazıları samanların arasında korunur.
TURŞU AMBARI
Osmanlı Saray Mutfağında da turşu önemli bir konumdaydı ve Topkapı Sarayı’nda bulunan Helvahane, içerisinde turşu ambarı barındırıyordu. Aynı zamanda sarayın bahçesinde turşu ambarı için ekili alanlar olduğuna kaynaklarda rastlıyoruz. Lale Devri döneminin meşhur helva sohbetlerinde de kendine yer bulan turşu; şimdilerdeki gibi kısır bir kullanım alanında hapsolmadığını ispatlamıştır. Çokça çeşit helvanın kavrulduğu ve yenildiği bu helva sohbetlerinin sonunda, misafirlerin mideleri rahatlasın diye çeşitli turşu ikramı olurdu.
Uluşehir Bursa mutfağı
Anadolu’da hayat var olduğundan beri Bursa hep çok zengin bir yaşam kaynağı oldu. Verimli toprakları, tarih boyunca ticaret, zanaat ve sanatın önemli bir merkezi olarak konumlanması, çeşitli medeniyetlere başkentlik yapmış olması ve neredeyse insanlığın başlangıcından bugüne dek; hep göç yolu üzerinde bulunması Bursa’nın kültürel birikimini çok zengin kılmıştır.
Bu kültürel birikim Bursa mutfağını da zenginleştirmiş ve bu zenginlik bir miras gibi günümüze dek taşımıştır. Göçün, zaruretin, verimli toprakların, yemeğe saygının, yokluğun ve ihtişamlı dönemlerin tüm yansımaları Bursa’nın mutfak kültüründe görülmektedir.
SÜT HELVASI
Osmanlı Beyliği’nin devlete dönüştüğü bu topraklarda bugüne ulaşmış herhangi bir saray yok ancak Bursa Bey Sarayı helvası (süt helvası) hemen hemen her gün Bursa esnaf lokantalarında pişmeye devam ediyor. Mutfağın bir kültür taşıyıcılığı işlevine sahip olduğuna en güzel örneklerden biri; bir binanın bugüne ulaşmaması ancak o binada pişen yemeklerin hala sofralarımıza konuk oluyor olması.
BURSA’NIN MUTFAK KÜLTÜRÜ
Bir mutfağın oluşmasındaki en temel aktörler; toprağın verimliliği ve toprakta yetişen ziraai ürünlerdir. Bursa, deniz, dağ, ova ve iklim avantajları ile çok zengin bir tarım ürünü çeşitliliğine sahiptir.
Uludağ’ın köylerini içine kapsayan, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’ne konu olmuş; Sarıalan ile Bursa arasında yer alan Kestane Kuşağı asırlar geçmesine rağmen verimini arttırarak bu güne ulaşmıştır. Ve Bursa kestanesi dünyada nam salmıştır. Bilinenin aksine Bursa mutfağında kestane ile yalnızca kestane şekeri yapılmaz, aksine Bursa halk mutfağında evlerde kestane şekeri dahi pişirilmez. Kestane Cumalıkız Köyü’nde tarhana çorbasına konur, dağ köylerinde kelem (lahana) sarması kestane ile hazırlanır. Kestaneli bulgur pilavı hemen her evde pişer ve iç pilava kış aylarında kestane de ilave edilir. Kestaneli kurufasulye Bursa halkının pek sevdiği bir yemektir ve yanında turşu değil tahin-pekmez yenir. Ayrıca Bursa’da bulunan kestane şekeri fabrikalarından çıkan ve zayi olan Kestane revağı; Bursa halkı ve lokantaları tarafından satın alınır, zayi olmaktan kurtarılır ve bal kabağı tatlısı kestane revağı ile pişirilir. Bu durum; Bursa sanayisinin gelişmiş olmasının mutfak kültürüne ne gibi etkiler oluşturabileceğine çok güzel bir örnektir.
DOMATES BASTIĞI
Aynı şekilde yine dağ köylerinde yetişen dağ çileği Türkiye’de üretilen çileğin büyük oranına tekabül etmektedir.
Türkiye’deki domates yetiştiriciliğinde Bursa önemli bir konumdadır ve domates bastısı yemeği ‘Bursa Göç Mutfağı’ içinde yer alan pek lezzetli bir öğle yemeğidir.
ZARURİ MUTFAK
Kitaplara konu olan Bursa sulu şeftalisi dünyada eşine rastlanamaz lezzettedir. Ayva, armut ve şeftali ile hazırlanan kırık pirinç pilavı Bursa’daki zaruri mutfağa çok güzel bir örnektir.
Dünyaca ünlü Deveci Armudu, Bursa dağ köyleri mutfağında hem yemeklerde hem de tatlılarda bir çok tarifte kendine yer bulmuştur.
Bursa’da kelem diye anılan lahana yetiştiriciliği de ileri düzeydedir. Kelem aş olur, turşu olur, hamur işleri tariflerinde bile kendine yer bulur. Balkan göçlerinin etkisiyle hamur işi yemekleri çok zengin olan Bursa’da, sütlü kelem böreği Balkan mahallelerinde sıkça pişirilir.
BURSA SİYAH İNCİRİ
Dünya pazarında Bursa inciri de yer sahibidir. Tadı ve su oranı ile dünyanın en iyi incirleri arasında kabul edilen ‘’Bursa Siyah’ı’’ İngiliz kraliyet ailesinin bile mutfağına girmiştir. Ve Bursa’da yaşayan binlerce kişi geçimini siyah incirden elde etmektedir. 60 milyon dolara yakın ihracat rakamına ulaşan Bursa Siyah’ı Bursa tarımı ve mutfağı için pek kıymetlidir.
Gemlik Körfezi’nde yetiştirilen Gemlik zeytini Bursa’nın tarım ihracatındaki en yüksek paya sahip ürünüdür.
Bunların dışında Mudanya köylerinde yetişen ‘Alfonso üzümü’ de Bursa mutfağı için önemli bir üründür.
1890-1894 yılları arasında Bursa Ovası’na ipek yetiştiriciliğinden ötürü ekilen 30 milyon dut ağacı neticesinde, dut ile hem şerbet hem de sarma yapılmış ve dut yaprağı sarması ile ballı dut şerbeti Bursa halk mutfağında sıkça pişirilmiştir.
Sanılanın aksine Bursa’da deniz mutfağı da çok zengin ve çeşitlidir. 1300’lü yıllarda Bursa’yı ziyaret eden Fransız seyyah seyahatnamesinde ‘’ Hayatında ilk defa zeytinyağlı havyarı Bursa’da yediğinden’’ bahsetmiştir. Aynı zamanda Uludağ akarsularından balık avlanmanın yasaklanmış olduğu ve tüm balıkların saraya gönderilmek üzere avlanacağı yönündeki fermana kayıtlarda rastlanır.
Bu haftaki yazımda bir yemeğin tarifini vermek yerine; Bursa mutfak kültürünün bir çok yemeğini listeleyip, kimilerini de kısaca anlatmayı tercih ettim.
Öne çıkan yemeklerimiz:
Başlangıç ve salatalar
- Muradiye çorbası
- Karagöz çorbası
- Arnavut usulü düğün çorbası
- Sütlü tutmaç çorbası
- Kavala (Kuzu ciğeri Ççorbası)
- Kestaneli tarhana çorbası (Cumalıkız Köyü)
- Rokalı Mihaliç Peyniri salatası
- Koruk salatası
*Koruk sıkılır, suyu süzülür. Hıttı (acur) sarımsakla ovulur. Üzerine koruk soyu ilave edilir. Tuz, limon ve kuru nane eklenerek servis edilir. Bursa köylerinde bulgur pilavının yanına koruk zamanında mutlaka yapılır.
- Domates bastısı (Balkan göçmeni hanımlar yaz aylarında öğle yemeği olarak pişirirler. Pirinç domatesin suyu ile pişirilir.)
- Sütlü biber yemeği (Közlenmiş yağ biberi sarımsak ve un ile kavrulur, süt ilave edilir ve kıvam alıncaya dek pişirilir.
- Kuru erikli pırasa
- Biberli lor (çarliston biberi ve lor peyniri turşu edilir.)
- Patlıcan silkmesi
- Kelem turşusu kavurması
Sarmalar ve dolmalar
- Zeytinyağlı kereviz dolması
- Kestaneli kelem sarma (hem etlisi hem zeytinyağlısı yapılır. Kimi köylerde bulgur ile kimi köylerde pirinç ile hazırlanır. Kestaneler sarma harcının içindedir.)
- Pırasa dolması (hem etlisi hem zeytinyağlısı yapılır. Zeytinyağlısı daha tercih edilir. Muska şeklinde kapatılan pırasa yapraklarının içine dolmalık harç doldurularak sarması, parmak büyüklüğünde dilimlenen pırasaların içi doldurularak dolması yapılır.
- Ciğer sarma (Ciğer gömleğine sarılı taze soğanlı ciğerli iç pilav.)
- Kestaneli kuzu but sarma
Kuzu but açılır, kemiğinden ayrılır. Dövülür ve içine kestaneli iç pilav doldurulup sarılır. ip ile bağlanır o şekilde fırınlanır.
Hamur İşleri
- Damat paçası: Balkan göçlerinin Bursa mutfağına armağanıdır. İki türlü yapılır, biri baklava hamurundan diğeri kuru yufkadan yapılır. Genelde gelin ya da damat yemeklerinde ve ya bayramlarda hazırlanır. Bayramlarda artan baklava yufkası ziyan olmasın diye yapılır. Kuru yufkadan yapılana yufkalı paça da denir. Un ve nişasta çuvalları daha uzun saklanmak için kuru yufka haline getirilir. bu yufkalar tavuk suyu ile ıslanır ve tavuk eti ile fırınlanır. Paça sosu üzerine ilave edilir.
- Samsa: Balkan göçleri ile Bursa mutfağına girmiştir. İçi boş (kıymasız) hamur işidir. Görüntüsü sancak mantısı (boşnak mantısı) ‘na benzer.
- Cevizli kokum: Bursa evlerinde sık pişirilir. Kandil, bayram ve kına merasimi yemeğidir. Cevizli bir tür çörektir. haşhaşlısı da yapılır. Bursa’daki ekmek fırınlarında da genelde bulunur.
- Tahinli pide: Bursa’da tahanlı diye anılır. Üzeri açık yuvarlak pideye, su ile karıştırılan tahin ve şeker dökülür, fırınlanır. 16. y.y salnamelerine konu olmuş Abdal Türbesi yanındaki fırında pişer.
- Sütlü kelem böreği: Arnavut böreğidir. Lahana ile hazırlanan börek içi hamur arasına konur. fırınlanır. Yenirken börek açılır üzerine süt dökülüp yenir.
- Şekerlibal kabağı böreği: Kol böreğinin içi bal kabağı ile hazırlanır.
- Cantık: Kayhan Çarşısı esnafının icadıdır. Bursa’da hem kahvaltı, hem öğle yemeği, hem akşam yemeği, hem isteme, düğün ya da cenaze merasimlerimde ikram edilen bir çeşit pidedir.
- İftarlık açma: Eski bir kandil- ramazan geleneğidir. Tabanca-kama-ibrik şeklindeki açmalar çocukların tekne oruçlarını açmaları için dedeleri tarafından alınırdı. Bir sonraki nesilde unutulacak olan bu kültürün tek taşıyıcısı Tarihi Yerkapanı Fırını’dır ve bu açmayı yapan tek bir usta kalmıştır.
- Hamur bamyası: Karabiber ve kırmızı toz biber ilave edilerek hazırlanan hamuru tavuk suyunda pişirilir, salçalı,tavuk etli sulu yemek.
- Kül böreği: hamuru kül suyu ile hazırlanır.
- Filya
Et Yemekleri
- Kestaneli kuzu kapama: Kuzu kaburgası kemiğinden ayrılır ve içine kestaneli iç pilav doldurulur. O şekilde fırınlanır.
- Rumeli usulü kuzu kapama: Kuzu kolu taze sarımsak, taze soğan, marul, ıspanak, dereotu, ve etraftaki başka taze yeşillikler, patates ve havuç ile beraber derin tencereye konur. Kemik suyu da konur. Fırında suyun içinde haşlayarak pişirilir.
- Mişoriz / Büryan: Fırında pişirilen soğanlı pilav, et. Arnavut yemeğidir. Miş et, oriz pilav demektir. Tüm pişme fırında olur.
- Etli kereviz
- Kerevizli ekşili köfte: Bursa’da kışın ekşili köfte patates ile değil kereviz ile pişirilir.
- Kerevizli terbiyeli yahni
- Tiran usulü elbasan tava: Terbiyesi sonradan verilen kuzu eti yemeği. Terbiyesi ile birlikte bol yeşillik de verilir.
- Lokanta usulü elbasan tava
- Ayvalı tas kebabı
- Koruk suyuna yahni
- Enginarlı yörük kebabı
- Tavuk kapama
- Rokalı uludağ köfte
- Pideli kebap
- Bursa kebabı (iskender)
Tatlılar ve helvalar
- Kemalpaşa Tatlısı
- Cennet künk: Hamuru kül suyu ile hazırlanır.
- Sütlü Kadayıf
- İncir dolması: Bursa’nın siyahı kara incir pek meşhur ve 21. yüzyıl saraylarına layıktır.
- Kaymaçina: Balkan göçleri ile Bursa mutfağına girmiştir. Görüntüsü süt helvasına benzer ancak içinde yumurta ve nişasta da vardır. Krem karamele benzer tadıyla dikkat çeker.
- Cendere tatlısı
- Kestane şekeri
- Kestane revaklı kabak tatlısı
- İshakiye helvası
- Süt helvası
- Düğün helvası
- Sabuniye helvası
Bursa İçecekleri
- Tükenmez
- Kızılcık şerbeti
- Ayva Kompostosu
- Kelem suyu
- Lohusa şerbeti
Bursa Şiiri
Belki Kozahan’ın Avlusu,
Havlusu,
Kışları kestanesi;
Yazları şeftalisi.
Kim bilir belki de Devlet Hastanesine giderken Muradiye’si.
Muradiye demişken de taanlısı.
Bayram sabahları Üftade’si.
Bazen iskenderi.
Kayhan’dayken pideli köftesi,
Unutmadan cantığı.
Belki biraz cevizli lokumu.
Pazar sabahları Ulucami’i;
Namazdan sonra Tahtakale’si.
Kandillerde Emir Sultan’ı;
E hazır oradayken Yeşil’i;
Yeşil demişken yanına Beyazı;
Beyaz demişken de Uludağ’ı..
Ankara’ya doğru İnegöl köftesi.
İzmir’e doğru Kemalpaşa tatlısı.
Hele bir de yazsa Kemalpaşa Karpuzu.
Denize doğru Trilye’si.
Gemlik’in zeytini;
Orhan Veli’nin denizi görünce şaşırması.
Evliya Çelebi’nin seyahatname’ye Bursa’dan başlaması.
Ahmet Hamdi’nin Beş Şehir’e Bursa’yı da katması.
Bilemiyorum Abdal simidi de olabilir;
Tuz Pazarı’da.
Belki Maksemi,
Belki Mollafenarisi.
Ne sebeple bilmiyorum;
Ama ben Bursa’yı çok seviyorum.
Mart 2017 Emir Topuk