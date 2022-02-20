Ateş, ocak ve yemek

Anadolu’da hayat var olduğundan beri Bursa hep çok zengin bir yaşam kaynağı oldu. Verimli toprakları, tarih boyunca ticaret, zanaat ve sanatın önemli bir merkezi olarak konumlanması, çeşitli medeniyetlere başkentlik yapmış olması ve neredeyse insanlığın başlangıcından bugüne dek; hep göç yolu üzerinde bulunması Bursa’nın kültürel birikimini çok zengin kılmıştır.

Bu kültürel birikim Bursa mutfağını da zenginleştirmiş ve bu zenginlik bir miras gibi günümüze dek taşımıştır. Göçün, zaruretin, verimli toprakların, yemeğe saygının, yokluğun ve ihtişamlı dönemlerin tüm yansımaları Bursa’nın mutfak kültüründe görülmektedir.

SÜT HELVASI

Osmanlı Beyliği’nin devlete dönüştüğü bu topraklarda bugüne ulaşmış herhangi bir saray yok ancak Bursa Bey Sarayı helvası (süt helvası) hemen hemen her gün Bursa esnaf lokantalarında pişmeye devam ediyor. Mutfağın bir kültür taşıyıcılığı işlevine sahip olduğuna en güzel örneklerden biri; bir binanın bugüne ulaşmaması ancak o binada pişen yemeklerin hala sofralarımıza konuk oluyor olması.

BURSA’NIN MUTFAK KÜLTÜRÜ

Bir mutfağın oluşmasındaki en temel aktörler; toprağın verimliliği ve toprakta yetişen ziraai ürünlerdir. Bursa, deniz, dağ, ova ve iklim avantajları ile çok zengin bir tarım ürünü çeşitliliğine sahiptir.

