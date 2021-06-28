Zeytinyağlı ördek Ragu

Geçen hafta Anatolian IOOC için Türkiye’deydim.

Edremit Türkiye’nin ilk uluslararası zeytinyağı yarışmasına ev sahipliği yaptı.

Arjantin, İtalya, İspanya, İsrail, Yunanistan’dan çok renkli bir jüriye, Türkiye’den değerli isimler eşlik etti.

İnsan olarak da profesyonel açıdan da çok şey öğrendiğim yoğun birkaç gündü.

Yarışma ateşli tartışmalar altında başladı.

Sevgili Selin Ertür, çok ödül verilen, kötü yağların Edremit’i gölgede bırakacağı bir iş olmasından yana duyduğu kaygıyı dile getirmişti özetle.

Yarışmalara olan mesafem yüzünden ve üreticiye de tüketiciye de “yarışmaları çok fazla önemsemeyin” mesajı veren bir tadımcı olduğum için günlerdir herkes soruyor. “Eeee, ne oldu, bu yarışma nasıl, katılan herkes ödül aldı mı, jüri dürüst mü” bir sürü soru...

İşte soru ve eleştirilere yanıtım...

Öncelikle tüketicinin en önemli kriterinin burnu olması gerektiği fikrindeyim.