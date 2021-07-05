Yıldızlı şeften zeytinyağına aroma ilave tekniği

Piyango bize vurmuştu. Oğlum Lorenzo Deniz dışında kimse Covid olmadı. Tüm yıl boyunca sadece iki hafta online eğitim alarak seneyi göreceli normal bitirdi çocuklar.
Okullar kapandı, İtalya bir bölgesi dışında hemen hemen normale döndü.
Biz de bu kadar güzel haberi kutlamak, omuzlarımızda görülmeyen bir ağırlıkla yaşadığımız günlerin acısını çıkarmak için kısa bir Toscana tatili yaptık. İtalya’nın en iyi zeytinyağı üreticilerinden Fonte di Foiano’nun çiftliğindeki iki kır evinden birinde, zeytinlikler ve bağlar arasında, denize de yakın harika bir Bolgheri tatili. Fonte di Foiano’yu daha sonra uzun uzun anlatacağım.
Sezon tam olarak başlamasa da Covid’in etkisiyle galiba normalde olduğundan daha sakindi plajlar, kasabalar.
Yıllardır gittiğim, çok sevdiğim küçücük kasaba Bolgheri’de daha görmediğim, onca köşe keşfettim.
İnsan seli olmadan yürüyebilmek iyi geldi.
Kendimi “gerçek Bolgheri’de”, “gerçek Toscana’da” hissettim.
Akdeniz havzası bir yana yeni dünya üreticileri, Uruguay, Şile, Arjantin bile bu konuda ciddi yatırımlar yapıyor.
İtalya’da geçen yıl Tarım Politikaları Bakanlığı, enoturismo yani şarap turizmi konusunda çıkardığı kararnameyle bu tür turizmi belli standartlara bağladı. Böyle düzenlemelerin bakanlık tarafından denetlenmesi mühim.
Çizme’de hızla gelişen zeytinyağı turizmi alanında da bu tür bir düzenlemeye gidilmesi bekleniyor.
İtalya’da zeytinyağı turizmiyle ilgili ilk bilimsel ve kayda değer çalışma, geçen sene Prof. Roberta Garibaldi’nin yayımladığı çalışması oldu.
Zeytinyağı ile ilgilenen turistin yüzde 61’i hasada, yüzde 41’i zeytinliklerde yapılan sanat etkinliklerine katılmak, yüzde 64’ü üreticilerin ve bölgenin hikayelerini dinlemek, yüzde 57’si üreticiyle doğrudan ilişki kurabilmek istiyor.
Asırlık zeytin ağaçlarını görmek isteyenler yüzde 70, antik zeytinyağı işleği ziyaret etmek isteyenlerse yüzde 76.
Zeytinyağı konusunda da turistin kalbine giden en doğru yol boğazı.
Zeytinyağı turizmiyle ilgilenenlerin yüzde 79’u zeytinyağı-yemek eşlemeli sohbetleri dinlemek, yüzde 69’u zeytinlikte yemek tecrübesi arzuluyor.
Edremit’te yarışmanın tadımlarının gerçekleştiği Venüs Termal Otel’de yapılan törenle dağıtıldı.
Yarışmanın Panel başkanı Antonio Lauro, Calabria’dan ben de Toscana’nın Bolgheri kasabasının zeytinliklerinden törenin parçası oldum.
Pandemi online katılımları hiç olmadığı kadar gerçek kıldı.
Yarışma sonrası “kazanan kim” diye soran çok oldu.
Bu yarışmaların spor müsabakaları gibi birer kazananı yok.
Jürinin elinde zeytinyağının olumlu özelliklerinden oluşan bir modül var.
Burunda verdiği duygu, damakta verdiği duygu ve bu duygunun devamlığı, yağın kendi içindeki dengesini değerlendiren birkaç başlık altında tadılan yağa puanlar veriliyor.
Edremit Türkiye’nin ilk uluslararası zeytinyağı yarışmasına ev sahipliği yaptı.
Arjantin, İtalya, İspanya, İsrail, Yunanistan’dan çok renkli bir jüriye, Türkiye’den değerli isimler eşlik etti.
İnsan olarak da profesyonel açıdan da çok şey öğrendiğim yoğun birkaç gündü.
Yarışma ateşli tartışmalar altında başladı.
Sevgili Selin Ertür, çok ödül verilen, kötü yağların Edremit’i gölgede bırakacağı bir iş olmasından yana duyduğu kaygıyı dile getirmişti özetle.
Yarışmalara olan mesafem yüzünden ve üreticiye de tüketiciye de “yarışmaları çok fazla önemsemeyin” mesajı veren bir tadımcı olduğum için günlerdir herkes soruyor. “Eeee, ne oldu, bu yarışma nasıl, katılan herkes ödül aldı mı, jüri dürüst mü” bir sürü soru...
İşte soru ve eleştirilere yanıtım...
Öncelikle tüketicinin en önemli kriterinin burnu olması gerektiği fikrindeyim.
Richelieu’nün özel şefinin, Fransa’nın İngiltere karşısında aldığı Port Mahon zaferini kutlamak için ilk kez 1756 yılında hazırladığı yemekte kullandığı en yaygın hikaye.
Bugün İspanya toprağı olan Minorka adasının en büyük şehri Mahon’un halkı ise Fransızların bu sosu kendilerinden alıp dünyaya yaydıklarını savunuyor.
Her iki hikayede de bu popüler sosun yaratılış tarihi 18. yüzyıl ortası.
Mayonezi endüstriyel bir ürün olarak paketlenip satılması ise 20. yüzyıl icadı.
Sıvı ve nötr yapısı bu sosu tüketildiği malzemenin aromaları, lezzeti için harika bir taşıyıcıya dönüştürüyor.
Bu sıvı, kaygan yapısı nedeniyle kimileri için “iğrenç” yiyecekler listesinde.
Popular Science dergisine göre mayonezi “iğrenç” yiyecek kabul edenler yüzde 20 gibi bir orana sahip.
Perugia Üniversitesi Tarım Fakültesi’inde İtalya, Yunanistan ve İsrail’in ortak olduğu, 3 yıllık çalışmanın sonuçlarının anlatıldığı bir konferans vardı.
Bilim insanları, Olive 4 Climate adlı proje için 3 yıl boyunca yerel yönetimler, dernekler, zeytinyağı üreticileriyle çalışarak zeytinyağı üretiminin sera etkisini azaltmakta nasıl etkin olabileceği konusunda 360 derecelik bir araştırma yapmış.
Araştırmadan, “iklim değişikliği sebeplerinden üçüncü sıradaki tarımın bir parçası olan zeytinyağı üretimi, doğru yapıldığında bu etkiyi tersine çevirebilecek bir güce sahip” sonucu çıkmış.
Yaklaşık 3 milyon Euro’ya mâl olan araştırmanın bütçesinin çoğu, Avrupa fonlarından geliyor.
İspanya, İtalya, Yunanistan ve İsrail mercek altına yatırılmış.
Dünyaya nefes aldıracak
Ekonomistinden tarım mühendisine, mimarından bilişimcisine bir bilim ordusu, farklı alanlarda 20 yılı bulan araştırmalarını harmanlayarak zeytin ağacının dünyaya iyi geldiğini görmüşler.
Güçlü gövdeli, odun kütlesi zengin, yaşlı zeytin ağaçları sera etkisini yumuşatma konusunda badem, portakal, şeftali gibi diğer meyve ağaçlarına nazaran daha etkili. Zeytinyağı üretimi ve zeytinin yıl içinde bakımında salınan karbondioksitin çıkarıldığı bir denklemde, düzgün üretilmiş bir zeytinyağı sera etkisinin yumuşatılmasında pozitif durumda.
Japonya’da yapılan iki zeytinyağı yarışmasından biri JOOP.
Her sene katılımda ciddi bir artış olduğunun altını çiziyordu organizasyon.
Söylediklerine göre bu sene 500’e yakın yağ katılmış, geçen seneye nazaran yaklaşık 100 yeni ürün varmış.
Bu yarışmayı benim için ilginç kılan İtalyanların düzenlemesi.
Japonya’da, İtalyan Ticaret Odası tarafından organize ediliyor.
Japonya, kültüründe olmasa da zeytinyağına çok önem veren bir ülke.
Asya’nın birinci, dünyanın sekizinci büyük zeytinyağı pazarı.
Pazarın başını da İtalyanlar çekiyor.
Kurulduğu günden bu yana gururla takip ettiğim Bahar Alan’ın başarılı zeytinyağı markası Nova Vera bu kez bir tasarım ödülüyle güzel haberler getirdi.
Bir diğer haber de yine içinde kadın eli olan bir marka Oleamea’dan.
Nova Vera’nın ambalajını değiştireceğini duysam kesin itiraz ederdim.
Zaten gayet güzel şişeleri vardı.
Türkiye’deki en zarif etiketlerden birine sahipti.
Değişen ambalajlarını gördüğümde ilk başta şaşırdım.
Kendi kendime “İspanyol olmuş” dedim.
Derginin içeriği, tüketici haklarını korumak ve tüketici haklarını kötüye kullanan kurumları ifşa etmek.
2015’te bu derginin yaptığı bir araştırma İtalya’da domino taşı etkisi yapmış ve çok büyük bir zeytinyağı skandalı yaşanmıştı.
Aradan geçen altı yıl ve pandemi çok fazla değiştirmemiş.
Il Salvagente, hem indirimli ürünler satan market zincirleri hem de normal market zincirlerinin raflarındaki zeytinyağlarının kimyasal analizini yaptırıp sonra da resmi bir tadım paneline götürmüş.
Normal prosedür bu zaten.
Zeytinyağını sızma olarak sınıflandırabilmek için illa ki tadım panelinden geçmesi gerekiyor, kimyasal değerlerin istenilen standartlarda olması önemli değil.
Bu nedenle üreticinin şişe üzerinde zaman zaman yer verdiği asidite, polifenol gibi değerlere tüketici olarak fazla prim vermemek gerekiyor.
Aslolan burun ve damak.
Ama biz ailece karantinadayız.
Hikayemiz yaklaşık 2 hafta önce başladı.
Oğlum Lorenzo Deniz gece yarısı geldi, su istedi ve olanlar oldu.
Sabaha kadar çıkardı, ishal. Sabah olduğunda ilk iş hızlı Covid testi yaptırdık.
Negatif, yaşasın!
İlk günden sonra rahatsızlığı azaldı, keyfi de yerindeydi.
Üçüncü gün okula gidebilecek duruma gelmişti ama dinlensin dedik.
Edremit Ticaret Borsası’nın katkılarıyla Edremit’te Türkiye için ilk sayılacak bir yarışma düzenleniyor: Anatolian IOCC.
Birsen Can Pehlivan’ın direktörlüğünü yaptığı yarışmada panel başkanlığı İtalyan Giuseppe Lauro’da.
Yedi ülkeden 24 jüri üyesi katılacak.
Ben de jürideyim, hem de Türkiye kontenjanından...
Yarışmaya katılan üreticilerin hepsi yerli ancak jürinin yabancılardan oluşması kıymetli.
Burun, damak da bir kas gibi çalışıyor.
Birsen Hanım arayıp jüriye davet ettiğinde tatlı bir sohbet geçti aramızda.
Ben kendisine yarışmalarda alınan sonuçların üreticilerin başlıca pazarlama malzemesi haline gelmesini doğru bulmadığımı, zaman zaman yarışmalara mesafeli bu tür fikirlerimi dile getirdiğimi hatırlattım.
Yemeklerde kullanılan yağların dönüştürülmesi büyük bir sorun.
Bir litre sıvı yağ, 140 futbol sahası genişliğinde bir alan büyüklüğünde suyu kirletebiliyor.
Zeytinyağının üretimi, atığının dönüştürülmesi başlı başına ekolojik bir mesele.
İtalya’da bu konuda üreticilere önemli katkı fonları sağlanmış durumda.
Zeytinyağının atığının çevreye zarar vermeyecek şekilde değerlendirilmesi için ciddi yatırımlar yapılıyor.
Pek çok üretici, zeytinin çekirdeklerini tesisin ısı kontrolünde kullanmayı sağlayacak teknolojiye sahip.
Doğru hamlelerle üretildiğinde doğayı en çok besleyen ağaçlardan biri olan zeytinin yağ olurken de, kullanıldıktan sonra da doğaya zarar vermemesi için çabalamak çok önemli.
İtalya’da bayram ve resmi tatil.
Tüm ülke yine kırmızı bölge.
Yasaklarla, sokağa çıkamadan geçirdiğimiz ikinci Paskalya.
Geçen seneki kapanma hepimizde şok etkisi yaratsa da, o günlerde ülkenin verdiği kayıplar rekor düzeyde olsa da moraller yine de yüksekti sanki.
Aradan geçen bir yıl içinde maskelere, dezenfektanlara, elma denildiğinde çıkmaya, armut denildiğinde evde kalmaya alıştık.
İtalya sonbahardan bu yana bölgelerin durumuna göre farklı “kapalılık” politikaları uyguladı.
Roma’yı içine alan Lazio şanslı bölgelerdendi.
Uzun süre sarı bölge olduk. Okul açıktı. Restoranlar kafeler akşam altıya kadar normal hizmet veriyordu, akşam 10’dan sonra sokağa çıkamıyorduk ama onun dışında göreceli normal bir dünyaydı bizimki.
Yaklaşık bir senedir evire çevire okuduğum, Rıza Duru’nun “Gelenekten Aşeneye Karaman Mutfağı” kitabı yazar kıskandıran kitaplara harika bir örnek. Karaman Belediyesi’nin yayınladığı kitap Türkiye gastronomisine dev bir hediye.
Rıza Duru’nun emeğine, Karaman Belediyesi’nin girişimine sağlık.
Antik çağda Karaman’dan başlıyor, okuyucu Karaman’ın tarihi esnafları, lokantaları, farklı iklimlere sahip dağ köyleri, süt ürünleri, kışa hazırlık, yaza hazırlık, düğün, bayram, cenaze, yağmur yemekleri, göçmen yemeklerine kadar Karaman mutfağının girilmedik köşesini bırakmıyor.
Kitabın sonunda tarifler var, o tarifleri veren isimler birlikte sunulmuş. Şahane...
Çarşı Mutfağı başlıklı bölümde Karaman’ın yemek pişiren, tarihe mal olmuş esnaflarına, fotoğraflarına yer verilmesi mutfağımızın adsız kahramanlarına saygı duruşu olmuş.
Muhacir ekmeği yapan teyzeden torunuyla tencere karıştıran nineye Karaman mutfağını yaşatan kadınlar da unutulmamış.
Kitabın en çok ilgimi çeken bölümlerinden biri elbette “Zeytinyağlılar” başlığıydı.
Söyleşi öncesi yaptığımız hazırlık sohbetlerinde konuşulacak başlıkları kararlaştırırken Yasmina Hanım, bölgede hâlâ sırıklarla vurularak zeytin toplayan üreticiler olduğundan ve zeytinin çuvallarda bekletilmesi mücadelesinden bahsetti.
Bir yanda harika işler yapılırken bir yandan da zeytinciliğimizin bir kısmı ilk koşullarda hizmet veriyor.
Neyse ki, Yasmina Hanım gibi pek çok isim, bu tür yanlış uygulamaları sözlükten çıkarmak için mücadele ediyor.
Biz bunları konuşurken biri Kilis, diğeri Muğla’dan iki farklı kişi yılı belli olmayan Antep valiliğine ait bir duyuruyu gönderdi.
“Zeytinyağı haritası gelişmeli” diyoruz ya, hem Muğla’dan hem Kilis’ten aynı mesajın gelmesi bile harika haber.
Harita gerçekten genişliyor.
Tarihi belli olmayan ama kullandığı dilden hayli eski olduğu anlaşılan duyuru şöyle diyor:
Ziraat Müdürlüğü’nden, Hemşeri:
Antik Roma’nın su kemerleri gölgesinde Appia Park’ta yapmayı planladığımız piknik için ne hazırlasam diye düşünürken aklıma ilk gelen Antalya Piyazı oldu. Evde çok iyi fasulye vardı. Toscana’nın zolfini denilen küçücük fasulyelerinden.
Antalya’nın piyazı da aynen bunlara benzeyen minik yerli fasulyelerle yapılıyor.
Yemek-zeytinyağı eşleşmesi sorulduğunda ilk söylediğim şey, bölge mutfağına, bölgenin zeytininin yağı olur...
Doğa zaten eşleşmeyi yapmış.
Bir bölgenin mutfağı o toprağın verdikleriyle doğuyor, buna zeytinyağı da dahil.
İstanbul’dan getirdiklerim arasında üç Antalyalı zeytinyağı vardı.
Atınbelen, Büyükakça, Antalya Zeytinpark.
Yağları mutfakta kullanmak, zaman içinde değişimlerinin nasıl ilerlediğiniz takip etmek çok önemli bir araştırma oldu benim için.
En güzeli de “İtalya’nın Zeytinyağları Rehberi”nin üç ay süren yoğun tadım döneminde bu yağların bir kısmını, işini ehli arkadaşlarıma da tattırıp “dışarıdan” görüş almak oldu.
Panel başkanı Giulio Scatolini ve rehberin yayın yönetmeni Stefano Polacchi’nin bizim yağları tartışmasını izlemek büyük zevkti.
Giulio, tattığı birbirinden lezzetli yağlara evladı sıkmış gibi sevinip bir kısmını tanıdığı için “Aferin, aferin çocuklara” derken, Polacchi memnuniyet bilmez gastronomi entelektüeli olarak “Geç toplanmışlar” dedi durdu.
Giulio da “Siz entelektüeller ne anlarsınız” demeye getirdi ve yağların çok iyi olduğunu, en önemlisinin de her geçen sene daha iyi işler çıkarıldığını söyledi ve ekledi: “O kadar çok kadın üretici var ki, görsen şaşırırsın. Kadın eli değiyor bu yağlara, iyiler, daha da iyi olacaklar.”
Giulio o kadar doğru bir şey söyledi ki, yağlarımıza kadın eli değiyor.
En başarılı yağlarımızın, son yıllarda zeytinyağının kat ettiği yolun altında kadınların imzası var.
Bahar Alan
İstanbul’da karı, Sicilya’da patlayan Etna’yı göremediğim için hayıflanıyorum.
Karlı İstanbul, taşan Etna görüntüleriyle gidemediğim yerleri düşüneceğime madem Roma’dayım ben de Roma’da turist olurum dedim.
Trekking ayakkabılarımı geçirdim ver elini Tiber...
Roma’nın en sevdiğim köşelerinden birinden başladım yürüyüşe.
Bir tarafta Bocca della Verita (Gerçeğin Ağzı) ve Santa Maria in Cosmedin Kilisesi, bir tarafta Herkül Tapınağı ve hemen arkası Tiber Nehri, bir ucu eski Yahudi mahallesi Ghetto, Antik balık pazarı, diğer yanı Giano Kapısı, Kapadokyalı Aziz Yorgi Kilisesi...
Normalde altı üstü, sağı solu trafikle sobe olan bir nokta.
Aylar süren tüm İtalya’yı burun ve damağımızdan geçirdiğimiz tadımlar geçen hafta bitti.
Beş yıldır aynı ekiple, sıcak ortamda, ortak masada, büyük zevkle, tartışarak, gülerek, eğlenerek yaptığımız tadımları bu sene pandemi tedbirleri nedeniyle binanın normalde kokteyl ve büyük toplantılarının yapıldığı koskoca bir alanda yapmak zorunda kaldık.
Büyük yuvarlak masalar etrafında masa başına en çok üç kişi olacak şekilde koca salona dağılmak zorunda kaldık.
Masadan masaya bağıra bağıra bir zeytinyağını değerlendirmek çok kolay değildi ama zaman içinde her şeye alışıyor insan.
Pencereler sürekli açık olduğu için üşüdük, yağları ısıtmakta zorlandık, sık sık salonun dezenfekte olması için oturumlara ara verdik, her döndüğümüzde dezenfektan kokusuyla mücadele etmek zorunda kaldık.
Zor şartlarda çalıştık ama benim bu ekibin parçası olduğum beş yılın en yoğun tecrübelerinden biriydi.
Yaptığımız şeyin ve birlikte yapabiliyor olmanın kıymetini bilerek çalıştık. Hiç aklıma gelmezdi, bir masa başında birkaç meslektaşla oturup çalışabilmenin lüks olabileceği, kıymetinin bilinmesi gereken bir şey olduğu.
İtalya geçen seneki gibi değil.
Yıldızlı şeften zeytinyağına aroma ilave tekniği
Limon, lavanta, biber, biberiye akla gelebilecek her şeyle sonradan aromatize edilen zeytinyağları çok seviliyor.
AB ülkelerinde bu tür yağların “sızma zeytinyağı” ya da “limonlu sızma zeytinyağı”, “sarımsaklı sızma zeytinyağı” vesaire tanımlamalarla satılmaları yasak.
Sızma zeytinyağının “sadece zeytinden mekanik yöntemlerle sıkılmış” olması ilkesine aykırı bir durum olduğundan, otoritelerin gözünde kullanılan ana zeytinyağı sızma da olsa o güzel şişelerin içindeki yağlar zeytinyağı değil “sos”.
Bu nedenle “zeytinyağı ile hazırlanmış sos” olarak satılabiliyorlar.
İçine hatmi çiçeği biraz tere otu...
Bir zeytinyağı fanatiği olarak, özellikle tatil yerlerinde şeffaf şişelerde içinde bir tutam otla satılan zeytinyağlarını görmeye dayanamıyorum.
Bu görüntü bayat ve fermente zeytinyağı anılarını çağırıyor koku hafızama.
Çünkü durum bu.
Zeytinyağının içine sonradan ilave edilen bu malzemeler, kullanılan ürün kaliteli de olsa kısa sürede bayatlamaya neden oluyor ve de muhtemel başka hataların önünü açıyor.
Zeytinyağı hataları arasında kanımca en kabul edilemeyecek olan bayatlık ve küf.
Bazı hatalar pişimle göz ardı edilebiliyor da bu ikisinden kurtuluş yok.
İçine sonradan koku ilave edilen yağın kaderi de gencecikken bayatlamak.
Bir diğer sorun da nasıl olsa başka kokuyla karışacak mantığıyla hatalı zeytinyağlarının kullanılması.
İlla sonradan aromalandırılmış alacaksanız
Zeytinyağına sıkım aşamasında ikinci bir malzeme ilave ederek sıkanlar var ki o farklı bir kategori.
Yine aynı şekilde “sızma zeytinyağı” olarak satılmaları yasal değil. Sos olarak satılıyorlar ama kalite olarak başka bir yerdeler.
Bu işi çok ciddiye alıp yüksek kalite sıkım aşamasında aromatize edilmiş zeytinyağları üretenler var.
Sonradan şişeye iliştirilen malzeme pişmiş aşa su katma etkisi yapsa da birlikte sıkılan malzemeyle çok iyi sonuçlar alınabiliyor, mutfakta yaratıcılığı yükseltecek ürünler ortaya çıkıyor.
Nova Vera’nın biberli zeytinyağı bu tür yağlar için iyi bir örnek. Zeytinyağımı aromalandırılmış alacağım diyorsanız, sıkım aşamasında aromalandırılmışları tercih edin. Yoksa üşenmeyin sevdiğiniz sızma zeytinyağını evde kendiniz aromatize edin. Nasıl mı...
Daniele Usai ile kavrulmamış kavurma
Gualtiero Marchesi’nin öğrencilerinden Michelin Yıldızlı Il Tino restoranın patron şefi Daniele Usai’den öğrendiğim bu tekniğin püf noktası işlem ısısının sabit olması.
Usai, ustası Marchesi’den iyi bir risotto’nun genel kanının aksine soğan kavrulmadan yapılacağını öğrenmiş. Bu tekniği öncelikle risotto’larda kullanacağı soğan için uyguluyor.
Kavrulmamış kavurma hazırlıyor. Malzeme bol zeytinyağı içinde sabit, 90 dereceyi geçmeyecek ısıda pişecek.
Daniele bu işlem için mikrodalga fırın öneriyor.
Soğan için 90 derecede, düşük voltajda 20 dakika pişirmek gerekiyor.
Şef deniz ürünlü risotto’da soğan yerine sarımsak kullanıyor.
Sarımsak aromalı zeytinyağı elde etmek içinse 1 litre zeytinyağına 3 diş sarımsak ilave ederek 80 derece sabit ısıda 3 saat pişirmeyi öneriyor.
Bu teknik aklınıza gelen her türlü doğal aroma ile uygulanabilir. Önemli olan ısının sabit olması ve 80 dereceyi geçmemesi.
Ateşi sabit ısıda tutma sorununuz varsa, 1 litre zeytinyağına attığınız 3 diş sarımsağı 3 gün boyunca buzdolabında dinlendirerek aynı sonucu elde edebilirsiniz. Isıyla ya da buzdolabında, işlem sonrası malzemeleri yağın içinden alıp saklamalı.
Bu şekilde hazırladığınız aromalı zeytinyağını 1 hafta 10 gün kullanabilirsiniz. Dolapta dinlendirmeyi seçtiyseniz sonrasında da dolapta tutmakta fayda var.