Sofra zeytini probiyotik ürün

Yine de dönüyor! Eppur si Muove.
Galileo’nun engizisyon mahkemesinden çıkarken, deli inadıyla dünyanın döndüğünü bu cümleyle tekrarladığı iddia edilir.
İnsanlık tarihinin en çok bilinen, en nüktedan ifadelerinden biri...
Dünyanın büyük kısmında hayat dursa da dünya yine dönüyor. İyi ki de!
Koronovirüsün en ağır vurduğu ülkelerden İspanya’da zeytin araştırmaları durmuyor.
Instituto de la Grasa ve Consejo Superior de Investigaciones Científicas kurumlarından bir grup bilim insanı yaptıkları araştırmalar sonucu masa zeytinin fermante olmasını sağlayan mikro organizmaların çok yüksek probiyotik potansiyele sahip olduğunu ortaya çıkardı.
Bu bakterilerden özellikle lactobacillus pentosus LPG1 olarak tanınanın memelilerde enfeksiyon önleyici etkiye sahip olduğu kanıtlanmış. Bu bakterinin bağırsaklardaki varlığının dokuları sağlam kıldığı, kronik kolit vakalarında düzelme sağladığı gözlemlenmiş.
Güçlü bağırsak florasının genel sağlık durumuyla doğrudan ilgili olduğu biliniyor.
Dolayısıyla pek çok faydasını bildiğimiz sofra zeytini aynı zamanda ciddi bir probiyotik ürün demek oluyor.
Masa zeytinini mayalayan bu laktobasili süt ürünlerindeki laktoza alerjisi olanlar için de, bitki kökenli bir probiyotik olarak sunmayı hedefliyorlar.
Yaklaşık 10 yıllık araştırma sonucunda İspanyollar söz konusu bakterinin patentini almışlar.
Bundan sonra sadece Cordoba Üniversitesi ve CSIC tarafından çoğaltılıp pazarlanabilecek.
Koronavirüs
zeytinleri de vurdu
İtalya’nın en büyük dünyanın ikinci en yoğun zeytin üretimi bölgesi Puglia, birkaç yıldır ‘Xylella Fastidiosa’ adında bir bakteriyle mücadele ediyor.
Sadece İtalya değil tüm Avrupa zeytinleri için büyük tehlike Xylella.
Yıllardır, zeytin ağaçlarını yanmış bir orman gibi kurutan bu bakterinin önüne geçilmeye çalışılıyor.
Resmi verilere göre Puglia bölgesi bu salgın nedeniyle aralarında yaşları yüzlerce yılı geçen 2 milyondan fazla ağacını kaybetti. Bir de önlem olarak daha kurumadan kökleriyle sökülenler var ki toplam hasar çok daha fazla.
Puglia bölgesi ağaçları ARIF tarafından sürekli gözetim altında. Hasta ağaçlar işaretlenerek imha ediliyor bu şekilde yayılması önlenebiliyor.
ARIF Bölgesel Ormancılık ve Sulama İşleri Kurumu olarak çevrilebilir. İtalya’nın Kovid-19 nedeniyle aldığı önlemler doğrultusunda adımları hızlıca hissedilen krizin ilk kurbanlarından biri Xylellalı ağaçlar da oldu. ARIF, 700 çalışanına ücretli izin verdi.
İşten çıkarılmıyorsunuz. Evde oturuyorsunuz. Maaşınız biraz düşüyor. Yarısı devlet tarafından, yarısı da şirket tarafından ödeniyor. Bu dönemde pek çok şirketin bu uygulamaya geçmesi bekleniyor.
ARIF’in zeytinlikleri birkaç ay başıboş bırakması kaç ağaca mal olacak, Puglia zeytinciliği ne şekilde etkilenecek, bu yıl hasat sonrası anlaşılabilecek.
Restoranların hali ne olacak
Geçen hafta İtalya’da sevdiğimiz restoranlara ileride yiyeceğimiz yemeklerin ödemesini yaparak sektörü ayakta tutmaya çalıştığımızdan bahsetmiştim.
Bu hafta bu konuyla ilgili pek çok haber okudum. Sevgili Vedat Milor bugünlerde sıkça bu konuyu işliyor. İyi de yapıyor.
Roma’da çok sevdiğimiz restoranlardan Retrobottega’nın zevkle faydalandığımız uygulamasını paylaşmak istedim. Retrobottega kısa zamanda Roma’nın klasiği haline gelmiş genç bir restoran. Üç genç şef merkezde küçücük bir yerde başladılar işe. Her açıdan yıldızlı bir restoran.
Kapalı oldukları bugünlerde hem kendileri ayakta kalabilmek, hem de alışveriş yaptıkları üreticileri ayakta tutabilmek için eve servis uygulaması başlattılar.
İsterseniz pişmiş porsiyonlar, isterseniz evde pişirmek üzere taze makarna alabiliyorsunuz.
7 ya da 10 kiloluk sebze ve meyve paketleri de var. Seçme hakkınız yok. Retrobottega’nın çalıştığı çiftçiler o gün ne getirdiyse o giriyor kutuya.
Her şey o kadar taze, o kadar lezzetli ki, ben kutuyu açtıktan sonra kereviz sapı dolaba girecek vakit bulamadı. Paketin içinde ufak tefek hediyeler de oluyor.
Elbette pahalı. Ancak o kalitede devam ederlerse ev hapsi sonrası da paketlerini alırım.
Türkiye’de restoranlar bu tür uygulamalara gidebilirler ancak bizde küçük üretici-şef ilişkisi İtalya’daki kadar gelişmiş ve yaygın değil.
Türkiye gastronomi dünyası koronavirüs sonrası yeniden yapılanmalı. Bu da çiftçiyle birlikte yeniden yapılanmak demek.
Pek çok restoranın büyük marketlerden alışveriş yaptıkları, buna ürün devamlılığı adına da mecbur oldukları bilenen bir gerçek.
İtalya’da herkesin ortak kanısı, ülke bu krizden sonra ayağa kalkacaksa tarımı sayesinde, özel üretimleri sayesinde ayağa kalkacak.
Küçük güzeldir felsefesinin en güzel örnekleriyle dolu, küçükleriyle dünyada söz sahibi olan İtalya bu açıdan yakın takibi hak ediyor.
Sofra zeytini probiyotik ürün
Yine de dönüyor! Eppur si Muove.
Galileo’nun engizisyon mahkemesinden çıkarken, deli inadıyla dünyanın döndüğünü bu cümleyle tekrarladığı iddia edilir.
İnsanlık tarihinin en çok bilinen, en nüktedan ifadelerinden biri...
Dünyanın büyük kısmında hayat dursa da dünya yine dönüyor. İyi ki de!
Koronovirüsün en ağır vurduğu ülkelerden İspanya’da zeytin araştırmaları durmuyor.
Instituto de la Grasa ve Consejo Superior de Investigaciones Científicas kurumlarından bir grup bilim insanı yaptıkları araştırmalar sonucu masa zeytinin fermante olmasını sağlayan mikro organizmaların çok yüksek probiyotik potansiyele sahip olduğunu ortaya çıkardı.
Bu bakterilerden özellikle lactobacillus pentosus LPG1 olarak tanınanın memelilerde enfeksiyon önleyici etkiye sahip olduğu kanıtlanmış. Bu bakterinin bağırsaklardaki varlığının dokuları sağlam kıldığı, kronik kolit vakalarında düzelme sağladığı gözlemlenmiş.
Güçlü bağırsak florasının genel sağlık durumuyla doğrudan ilgili olduğu biliniyor.
Dolayısıyla pek çok faydasını bildiğimiz sofra zeytini aynı zamanda ciddi bir probiyotik ürün demek oluyor.
Masa zeytinini mayalayan bu laktobasili süt ürünlerindeki laktoza alerjisi olanlar için de, bitki kökenli bir probiyotik olarak sunmayı hedefliyorlar.
Yaklaşık 10 yıllık araştırma sonucunda İspanyollar söz konusu bakterinin patentini almışlar.
Bundan sonra sadece Cordoba Üniversitesi ve CSIC tarafından çoğaltılıp pazarlanabilecek.
Koronavirüs
zeytinleri de vurdu
İtalya’nın en büyük dünyanın ikinci en yoğun zeytin üretimi bölgesi Puglia, birkaç yıldır ‘Xylella Fastidiosa’ adında bir bakteriyle mücadele ediyor.
Sadece İtalya değil tüm Avrupa zeytinleri için büyük tehlike Xylella.
Yıllardır, zeytin ağaçlarını yanmış bir orman gibi kurutan bu bakterinin önüne geçilmeye çalışılıyor.
Resmi verilere göre Puglia bölgesi bu salgın nedeniyle aralarında yaşları yüzlerce yılı geçen 2 milyondan fazla ağacını kaybetti. Bir de önlem olarak daha kurumadan kökleriyle sökülenler var ki toplam hasar çok daha fazla.
Puglia bölgesi ağaçları ARIF tarafından sürekli gözetim altında. Hasta ağaçlar işaretlenerek imha ediliyor bu şekilde yayılması önlenebiliyor.
ARIF Bölgesel Ormancılık ve Sulama İşleri Kurumu olarak çevrilebilir. İtalya’nın Kovid-19 nedeniyle aldığı önlemler doğrultusunda adımları hızlıca hissedilen krizin ilk kurbanlarından biri Xylellalı ağaçlar da oldu. ARIF, 700 çalışanına ücretli izin verdi.
İşten çıkarılmıyorsunuz. Evde oturuyorsunuz. Maaşınız biraz düşüyor. Yarısı devlet tarafından, yarısı da şirket tarafından ödeniyor. Bu dönemde pek çok şirketin bu uygulamaya geçmesi bekleniyor.
ARIF’in zeytinlikleri birkaç ay başıboş bırakması kaç ağaca mal olacak, Puglia zeytinciliği ne şekilde etkilenecek, bu yıl hasat sonrası anlaşılabilecek.
Restoranların hali ne olacak
Geçen hafta İtalya’da sevdiğimiz restoranlara ileride yiyeceğimiz yemeklerin ödemesini yaparak sektörü ayakta tutmaya çalıştığımızdan bahsetmiştim.
Bu hafta bu konuyla ilgili pek çok haber okudum. Sevgili Vedat Milor bugünlerde sıkça bu konuyu işliyor. İyi de yapıyor.
Roma’da çok sevdiğimiz restoranlardan Retrobottega’nın zevkle faydalandığımız uygulamasını paylaşmak istedim. Retrobottega kısa zamanda Roma’nın klasiği haline gelmiş genç bir restoran. Üç genç şef merkezde küçücük bir yerde başladılar işe. Her açıdan yıldızlı bir restoran.
Kapalı oldukları bugünlerde hem kendileri ayakta kalabilmek, hem de alışveriş yaptıkları üreticileri ayakta tutabilmek için eve servis uygulaması başlattılar.
İsterseniz pişmiş porsiyonlar, isterseniz evde pişirmek üzere taze makarna alabiliyorsunuz.
7 ya da 10 kiloluk sebze ve meyve paketleri de var. Seçme hakkınız yok. Retrobottega’nın çalıştığı çiftçiler o gün ne getirdiyse o giriyor kutuya.
Her şey o kadar taze, o kadar lezzetli ki, ben kutuyu açtıktan sonra kereviz sapı dolaba girecek vakit bulamadı. Paketin içinde ufak tefek hediyeler de oluyor.
Elbette pahalı. Ancak o kalitede devam ederlerse ev hapsi sonrası da paketlerini alırım.
Türkiye’de restoranlar bu tür uygulamalara gidebilirler ancak bizde küçük üretici-şef ilişkisi İtalya’daki kadar gelişmiş ve yaygın değil.
Türkiye gastronomi dünyası koronavirüs sonrası yeniden yapılanmalı. Bu da çiftçiyle birlikte yeniden yapılanmak demek.
Pek çok restoranın büyük marketlerden alışveriş yaptıkları, buna ürün devamlılığı adına da mecbur oldukları bilenen bir gerçek.
İtalya’da herkesin ortak kanısı, ülke bu krizden sonra ayağa kalkacaksa tarımı sayesinde, özel üretimleri sayesinde ayağa kalkacak.
Küçük güzeldir felsefesinin en güzel örnekleriyle dolu, küçükleriyle dünyada söz sahibi olan İtalya bu açıdan yakın takibi hak ediyor.