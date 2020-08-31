Sızma zeytinyağı tansiyona iyi geliyor

Sızma zeytinyağının mucizevi bir besin olduğunun son kanıtı Avusturalya’dan.
Zeytinin anavatanı Akdeniz’den çok uzaklarda, “zeytinyağında ben de varım” demeye başlayan Avusturalya’da La Trobe Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, sızma zeytinyağının sistolik tansiyon değerlerinin aşağı çekilmesine yardımcı olduğunu gösteriyor.
Avusturalya zeytin ve zeytinyağına büyük ilgi gösteren bir ülke.
İklimi de müsait olduğundan gelişen bir zeytinciliğe sahip.
Yıllık 21 bin ton zeytinyağı üretiyor.
Bu rakam iç tüketimin ancak yarısını karşılıyor.
Başta İtalya ve İspanya olmak üzere Yunanistan, Tunus ve Türkiye’den yıllık 37 bin ton zeytinyağı alıyor Avusturalya. Harika bir pazar.
Son 15 yılda zeytinyağı tüketim ivmesi sürekli yükseliş halinde.
15 yılda tüketim iki katına çıkmış, bu artış hızla devam ediyor.
Hal böyle olunca ülkenin bilim insanlarının dikkati de zeytinyağı üzerinde.
Ülkenin diyetine hızla giriş yapan zeytinyağı konusunda yürütülen araştırmalardan biri, büyük tansiyon olarak bilinen sistolik tansiyonun düzenli sızma zeytinyağı tüketimiyle aşağı çekilebileceğini gösteriyor.
Trobe Üniversitesi’nin farklı yaşam tarzları ve beslenme alışkanlıklarına sahip 50 birey üzerine yaptığı klinik deneyler, günde 4 kaşık, Avusturalya’da üretilmiş sızma zeytinyağını diyetlerine dahil ettiklerinde sistolik tansiyonda yüzde 2-2,5 arası bir düşüş gözlenmiş.
Araştırmayı yöneten profesör Katerina Sarapsis, farklı etnik geleneklerden ve farklı mutfaklara sağlık bireylerin yemeklerini değiştirmeden günde 60 ml. çiğ zeytinyağını yemeklerinde kullanarak bu sonuçları elde ettiklerini söylüyor.
İki hafta düzenli kullanım sonrasında bu değerlere ulaşan bilim insanları, klinik deneye katılan kişilere iki hafta süreyle sızma olmayan zeytinyağı ve rafine zeytinyağı kullandırdıklarında ise bu değerler yine eski haline dönüyor.
Yani, zeytin olsun ne olursa olsun değil, illa ki polifenoli, antioksidan değerleri yüksek sızma zeytinyağı olacak.
Dünya çapında en yaygın ölüm sebeplerinden birinin kalp hastalıkları olduğu düşünülürse, çok önemli bir veri bu.
Avusturalya’nın sızma zeytinyağları bu sonuçları veriyorsa Akdeniz’in yağları daha da faydalıdır diyerek, Akdenizcilik yapmamadan edemeyeceğim.
Zeytinyağı üreticilerinin “ilaç niyetine her gün bir kaşık” diyerek ürünlerini pazarlamalarını yanlış bulduğumu daha önce de dile getirmiştim.
Zeytinyağı yaşam tarzı olduğu zaman faydalı.
Dünyanın bir ucunda, zeytini ve yağını daha yeni keşfeden Avustralya günde 4 kaşık diyor.
Bu da her öğün için en az bir kaşık demek oluyor.
Günde dört kaşık zeytinyağı demek zaten ana yağ olarak sızma zeytinyağı kullanmak, bu yağı yaşam tarzı olarak benimsemekle eş anlamlı.
Ben demiyorum, Avusturalyalı bilim insanları diyor...
Emma Teyze’ye kavuştum
Mart sonunda, pandeminin en yüksek noktasında yeni kitabım “Emma Teyze’nin Kitabı-Yeni Başlayanlar” için İtalyan mutfağı raflarda yerini aldı...
Kitap çıktı ama her yer kapalı olduğu için raflara koyulamadı.
Derya Turgut’un fotoğraflarını çektiği, Ayşecan Tüfekçioğlu’nun tabakları Derya’nın fotoğraflayacağı hale getirdiği, Roberta Pellegrini’nin çiçek tasarımını, Yılmaz Aysan’ın sayfa tasarımını yaptığı, yıllarca üzerinde çalışılmış, çiçek gibi bir kitap oldu.
Tarifler rahmetli kayınvalidem Giulietta’ya, teyzesi Emma tarafından düğün hediyesi olarak hazırlanmış iki küçük el yazması defterden oluşuyor.
Yeni başlayanlar için demem oradan geliyor.
Seveni çok oldu. Ben kitabın orijinaline fazla müdahale etmek istemedim.
Yer yer açıklayıcı yorumlar yazdım. Geçen gün Instagram’dan bir okuyucu yazdı. “Yeni başlayanlar diyorsunuz ama bazı tarifler göz kararı, annem rahat kullandı ben bazı tariflerde zorluk çektim” dedi. Her şeyi sorabilirsiniz. Bu kitabın güzelliği biraz da bu interaktif hali oldu.
Takım arkadaşlarıma, Yapı Kredi Yayınları’na ve kitaba iyi bakan, seven okuyucuya teşekkür ederim.
Sızma zeytinyağı tansiyona iyi geliyor
Sızma zeytinyağının mucizevi bir besin olduğunun son kanıtı Avusturalya’dan.
Zeytinin anavatanı Akdeniz’den çok uzaklarda, “zeytinyağında ben de varım” demeye başlayan Avusturalya’da La Trobe Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, sızma zeytinyağının sistolik tansiyon değerlerinin aşağı çekilmesine yardımcı olduğunu gösteriyor.
Avusturalya zeytin ve zeytinyağına büyük ilgi gösteren bir ülke.
İklimi de müsait olduğundan gelişen bir zeytinciliğe sahip.
Yıllık 21 bin ton zeytinyağı üretiyor.
Bu rakam iç tüketimin ancak yarısını karşılıyor.
Başta İtalya ve İspanya olmak üzere Yunanistan, Tunus ve Türkiye’den yıllık 37 bin ton zeytinyağı alıyor Avusturalya. Harika bir pazar.
Son 15 yılda zeytinyağı tüketim ivmesi sürekli yükseliş halinde.
15 yılda tüketim iki katına çıkmış, bu artış hızla devam ediyor.
Hal böyle olunca ülkenin bilim insanlarının dikkati de zeytinyağı üzerinde.
Ülkenin diyetine hızla giriş yapan zeytinyağı konusunda yürütülen araştırmalardan biri, büyük tansiyon olarak bilinen sistolik tansiyonun düzenli sızma zeytinyağı tüketimiyle aşağı çekilebileceğini gösteriyor.
Trobe Üniversitesi’nin farklı yaşam tarzları ve beslenme alışkanlıklarına sahip 50 birey üzerine yaptığı klinik deneyler, günde 4 kaşık, Avusturalya’da üretilmiş sızma zeytinyağını diyetlerine dahil ettiklerinde sistolik tansiyonda yüzde 2-2,5 arası bir düşüş gözlenmiş.
Araştırmayı yöneten profesör Katerina Sarapsis, farklı etnik geleneklerden ve farklı mutfaklara sağlık bireylerin yemeklerini değiştirmeden günde 60 ml. çiğ zeytinyağını yemeklerinde kullanarak bu sonuçları elde ettiklerini söylüyor.
İki hafta düzenli kullanım sonrasında bu değerlere ulaşan bilim insanları, klinik deneye katılan kişilere iki hafta süreyle sızma olmayan zeytinyağı ve rafine zeytinyağı kullandırdıklarında ise bu değerler yine eski haline dönüyor.
Yani, zeytin olsun ne olursa olsun değil, illa ki polifenoli, antioksidan değerleri yüksek sızma zeytinyağı olacak.
Dünya çapında en yaygın ölüm sebeplerinden birinin kalp hastalıkları olduğu düşünülürse, çok önemli bir veri bu.
Avusturalya’nın sızma zeytinyağları bu sonuçları veriyorsa Akdeniz’in yağları daha da faydalıdır diyerek, Akdenizcilik yapmamadan edemeyeceğim.
Zeytinyağı üreticilerinin “ilaç niyetine her gün bir kaşık” diyerek ürünlerini pazarlamalarını yanlış bulduğumu daha önce de dile getirmiştim.
Zeytinyağı yaşam tarzı olduğu zaman faydalı.
Dünyanın bir ucunda, zeytini ve yağını daha yeni keşfeden Avustralya günde 4 kaşık diyor.
Bu da her öğün için en az bir kaşık demek oluyor.
Günde dört kaşık zeytinyağı demek zaten ana yağ olarak sızma zeytinyağı kullanmak, bu yağı yaşam tarzı olarak benimsemekle eş anlamlı.
Ben demiyorum, Avusturalyalı bilim insanları diyor...
Emma Teyze’ye kavuştum
Mart sonunda, pandeminin en yüksek noktasında yeni kitabım “Emma Teyze’nin Kitabı-Yeni Başlayanlar” için İtalyan mutfağı raflarda yerini aldı...
Kitap çıktı ama her yer kapalı olduğu için raflara koyulamadı.
Derya Turgut’un fotoğraflarını çektiği, Ayşecan Tüfekçioğlu’nun tabakları Derya’nın fotoğraflayacağı hale getirdiği, Roberta Pellegrini’nin çiçek tasarımını, Yılmaz Aysan’ın sayfa tasarımını yaptığı, yıllarca üzerinde çalışılmış, çiçek gibi bir kitap oldu.
Tarifler rahmetli kayınvalidem Giulietta’ya, teyzesi Emma tarafından düğün hediyesi olarak hazırlanmış iki küçük el yazması defterden oluşuyor.
Yeni başlayanlar için demem oradan geliyor.
Seveni çok oldu. Ben kitabın orijinaline fazla müdahale etmek istemedim.
Yer yer açıklayıcı yorumlar yazdım. Geçen gün Instagram’dan bir okuyucu yazdı. “Yeni başlayanlar diyorsunuz ama bazı tarifler göz kararı, annem rahat kullandı ben bazı tariflerde zorluk çektim” dedi. Her şeyi sorabilirsiniz. Bu kitabın güzelliği biraz da bu interaktif hali oldu.
Takım arkadaşlarıma, Yapı Kredi Yayınları’na ve kitaba iyi bakan, seven okuyucuya teşekkür ederim.