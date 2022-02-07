Sevdiceğinize zeytinyağı hediye edin

Zeytinciliğimize büyük emek veren Ankara Üniversiteli hocamız Mücahit Taha Özkaya bu yazı üzerine bir mesaj gönderdi, kullandığım bir cümleyi çok beğendiğini söyledi. Mücahit Hoca’nın takdir ettiği cümleyi tekrar etmemek olmaz:
“Dışardan zeytin çeşidi getirilip de, bu topraklara alışmasını sağlamaya çalışmaktansa bu toprakların zengin biyolojik çeşitliliğinin değerlendirildiği, bu topraklarda doğmuş zeytinlerin itibarlarının iade edildiği seçimlerden yanayım.”
Tam da tadım yolundayken hocayla sohbet ettik biraz. Yerel çeşitlere yatırım yapılması gerektiği konusunda hemfikiriz. Benim elimden gelen düşündüğümü dile getirmek, mümkün olduğunca çok üreticiye, tüketiciye ulaşabilmek.
Mücahit hoca ve onun gibi akademisyenler, araştırmacılar ise Türkiye’nin zeytin çeşitlerini hayatta tutabilmek, kaybolmaya yüz tutanları tekrar hayata döndürmek için ciddi çalışmalar yapıyor. İyi ki varlar.
Hoca, Çanakkale’nin yeni tescil alan çeşidi Hanım Parmağı’na dair çok güzel bir haber verdi.
Hanım Parmağı, Ezine ve civarına özgü bir zeytin çeşidi. Adı gibi kendi de hanım hanımcık.
Yaprakları eliptik, meyvesi oval, sarısı bol, yumuşacık bir yeşili var, çok zarif bir zeytin.
Çanakkaleli emekli öğretmen,
Bu hafta Puglia bölgesinin yağlarındaydı sıra.
Puglia İtalya’nın en çok zeytinyağı üreten bölgesi.
Son on yıldır xylella bakterisi salgınıyla mücadele ediyor Puglia.
Kelimenin tam anlamıyla ağacın iliğini emen bir bakteri, ölmez bildiğimiz asırlık zeytinlerin içini kurutup ağaçları hayalete çeviriyor.
Zeytinlerdeki bu bakteri salgının hız kazandığı 8 yıl içinde Salento’da 20 milyonu aşkın ağaç salgından etkilendi.
Tarım bakanlığı, üniversiteler, çiftçi birlikleri elbirliğiyle salgını kontrol altında tutmaya çalışıyor yıllardır.
Xylellaya karşı en hassas olan zeytin çeşitlerinden Cellina büyük tehlike altında.
6 Ocak gecesi Befana denilen cadı, çocuklara hediyeler bırakır. Cadı olduğu için biraz da muzip.
Yaramaz çocuklara kömür, yıl boyunca uslu duranlara para şeklinde çikolatalar, şekerlemeler bırakır.
Noel, yeni yıl derken, cadı tatil rehavetini süpürür, Epifani sonrası okullar açıldığında yeniden hayata dönülür.
Bu sene de aynen öyle oldu. Epifani geçer geçmez ara verdiğimiz tadımlar hızla başladı.
Bu hafta uzun uzun Sicilya bölgesinin zeytinyağları tadıldı.
Sicilya geçen sene çok kötü bir sezon geçirmişti, sinekti, kuraklıktı çok belirgin bir sorun olmadığı halde son yılların kalite açısından en renksiz sezonuydu.
Bu sene geçen seneye nazaran daha çok ürün var.
Genel olarak bölge daha iyi durumda fakat Sicilya yine Sicilya gibi değil.
Güzelliği, filmleri, hayattaki duruşu, Orson Welles’le aşkı...
Unutulmaz filmi “Gilda”nın film müziği “Put the Blame on Mame”de “suçu Mame’e gitsin” der.
Mame hem Hayworth, hem Gilda’dır.
Sahne ışıkları altında bir Venüs, kendi başına eline gitarı alıp söylediğinde kalbi kırık bir aşık kadınıdır.
Beş kez evlenip boşanan, hayatı pek de gül bahçesi olmayan Hayworth, ilişkilerdeki başarısızlığını “erkekler Gilda ile uyuyup, Rita ile uyanıyorlar” diyerek özetler.
Davul, zurna, havai fişeklerle gelişini kutladığımız yeni yılın iki haftası ne zaman geride kaldı diye düşünürken aklıma Hayworth’ın bu sözleri geldi.
Yeni yılla uyumuş, eski yılla uyanmış gibiyim.
Dört gözle beklediğimiz zeytinyağı tadımları başladı ama yükselen covid vakaları nedeniyle ekstra önlemler, tadımlarda daha az kişi olmamız gerektiğini uzun uzun anlatan bir e-mail ile merhaba dedim yıla.
Kasımda, doğum günüm yeni geçmiş, yaş haneme yeni bir numara eklenmiş olduğu sırada Panettone sahneye çıkıp “bu sene de bitti” diyor.
Milano’ya özgü, bir mayalama hatası sonucu ortaya çıktığı rivayet edilen Panettone, yani koca ekmek, içinde portakal kabuğu şekerlemesi ve kuş üzümü olan heybetli bir tatlı.
Milanolu olduğu için bol tereyağı kaçınılmazı.
İyisinden, ciddi bir pasta şefinin elinden çıkmış bir Panettone alacaksanız, yılın sonun geldiğini hatırlayıp rezervasyon yapmanız, kilosuna en az 38 Euro vermeyi göze almanız gerekiyor.
Fiyatının içinde o kıymetli mayanın her gün bakılmasının maliyeti de var.
Yılda bir kez aldığınız bir ürün için birileri yıl boyunca çalışıyor.
Yılın bir günü evinize gelen Panettone için bir yıldır emek veriliyor.
Yılın sadece belli bir döneminde ulaşılabilir olması da bu tatlının değerini artıyor.
Gambero Rosso İtalya’nın Zeytinyağları rehberinin tadımlarına başladık.
Geçen sene pandemi şartlarında ilk rehberimizi hazırlamıştık.
Bu sene tecrübeliyiz, yeni normal eski normal düşünmüyoruz bile. Pandemi normalimiz.
Pencereler açık, hava soğuk, tadarken zeytinyağlarını ısıtmak biraz zor oluyor ama alıştık...
2020-21’de Gambero Rosso dergi için yaptığımız bal tadımlarını herkes evinde, ayrı gayrı yapmak zorunda kalmıştık.
Sıkıcı olmasının dışında, tadımı da zorlaştıran bir durumdu.
Geçen sene dünyanın farklı yerlerinde pek çok yarışma da bu şekilde uzaktan uzağa, toplanılmadan yapıldı.
Kitap yazma sürecinin benim için en zor tarafı bitti dediğiniz anda işin yeniden başlaması.
Uzun süre düşünce olarak hayatınıza eşlik etmiş bir işle vedaşlaşmanın zorluğu mu, büyütüp belli bir yaşa getirdiğiniz, sonlandırmak üzere olduğunuz işin orta yaş bunalımı mı, yoksa sona gelmenin verdiği yorgunluk mu hiçbir fikrim yok.
Jim Jarmusch’un “Hayalet Köpek” filminde karakterlerden Pearline “Her şeyde son önemlidir” der.
Sinema muhabiri olarak izlediğim son İstanbul Film Festivali’nde gördüğüm filmin bu sahnesi geçen 20 kusür yıla rağmen etkisini yitirmedi.
Her biten şeyde hafızamın bir köşesinden çıkıp geliyor ve kafamın içinde yankılanıyor
Yemek kitabı tatlıyla bitecek elbette diyebilirsiniz.
Yazdığım bu kitabının tatlıyla mı bitmesi gerekiyor hiç emin değilim.
Birinden biri kazanacak, nasıl biteceğine kitap karar verecek.
Araya yeni kitabımın çalışmaları girdiği için gelen yağların hepsini tadamadım henüz ancak sezon benim beklediğimin çok üzerinde.
Şimdiye kadar tattıklarım üzerinden genel değerlendirmem bu.
Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada çiftçi olmak gittikçe zorlaşıyor.
İklim şartları, pandeminin getirdiği olumsuzluklar, yükselen maliyetler...
Bu sene Türkiye için iyice zor bir yıldı.
Yaz boyunca kuraklıktan tutuşan ormanlarımızı, zeytinliklerimizi izledik.
Daha önce de bir yazımda bu kadar kuraklık sonrası bu sene zeytinyağlarımızda odunsu özellik olarak değerlendirdiğimiz, kuraklığın getirdiği bir “kamaştırma” duygusu olabileceğinden, geçirdiğimiz yazı unutmadan bu yağlarımızın bu façalı halini de sevmemiz gerekeceğinden bahsetmiştim.
Bugün İtalya’nın bir numaralı dünyanın Endülüs’ten sonra ikinci en büyük zeytinyağı üreten coğrafi bölgesi olan Puglia sınırları içindeki bu işlikler, binlerce yıl önce sağlıklı zeytinyağını elde etme çabalarının göstergesi.
Yerin yüzlerce metre altında kayalara oyularak yapılan bu işlikler antik Romalıya ürününü güneşten koruma imkanı sağlıyordu.
Bugün de zeytinyağı üretiminin anahtar unsuru olan ısı kontrolünü kolaylaştırıyor.
Yani atalar, zeytininin serin, ısı farklılığının minimum olduğu, güneş ışığı almayan bir ortamda daha kaliteli zeytinyağı verdiğini fark edip, dağları delerek yer altında zeytinyağı üretmek için var güçleriyle çabalamış.
Bugüne ise iyi bir sıkım teknolojisine sahibiz.
Tarlada iyi çalışan zeytinci, teknolojinin imkanlarını kullanıp sıkımın abc’sine uyarsa mükemmeli elde etmemek mümkün değil.
Küresel ısınma, iklim dengesizlikleri, kuraklık, don, sinek, parazit demeden toprağını dinlemeyi bilen, sıkımda hata yapmayan üretici değişen şartlara rağmen yüksek standardı korumayı başarıyor.
Dünyada son 20 yıldır zeytinyağı sıkımı konusunda harika gelişmeler yaşanıyor.
Adını, Torino’nun makarna ve bol kepçe düşmanı fütürist restoranı Santo Palato’dan alan mekan, fütürist mutfağa dair ne varsa tam tersini felsefe edinmiş ve tamamen zıt oldukları bir akımın mutfağına neşeyle selam vermek istemişler.
Santo Palato’nun mutfağında gencecik, ufacık, atom karınca gibi bir kadın var: Sarah Cicolini.
Cicolini, Roma’nın en önemli isimleri yıldızlı şef Roy Caceres ve pizza dünyasının yıldızsız efendisi Stefano Callegari gibi üstatlarının mutfağında yoğrularak Santo Palato’nun şefi ve ortağı olmuş.
Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi, dövmeleri, tadından yenmeyen yemekleriyle genç şef Cicolini, son dönemde Roma’nın en çok konuşulan isimlerinden.
Roma’nın San Giovanni metro durağı yakınlarındaki Santo Palato, gerçek Roma mutfağını çok kaliteli malzemelerle, yaratıcı ve mükemmeliyetçi bir kadın şefin elinden yiyebileceğiniz tek adres.
Cicolini’nin Roma mutfağının temeli olan sakatat ve kuzu üzerine düzenlediği atölyeyi kaçırmadık.
Pişirdik, yedik, yazdık...
Yumurtalı makarna
İnsan gözünü alamıyor, rengarenk Chianti tepelerini izlemeye doymak imkansız.
İstanbullu olmak koşturmayı bilmek kadar etrafındaki güzelliğe de kaygısız kalmamak demek.
Boğazın kıyısındaki mekanların henüz lüks olmadığı günlerde pazar gününü sabahtan akşama kadar kahvaltı yaparak geçirdiğimi hatırlıyorum.
Hisar’da oturursunuz, oturursunuz, oturursunuz. Sıkılmazsınız.
Çünkü dünya geçer önünden.
O manzara hiç monotonlaşmaz. Gökyüzünün, karşı kıyıların rengi değişir. Kalıkp gideyim diyemezsiniz, diyemem.
Chianti tepelerini hayran hayran izlerken aklımdaydı hep Boğaz...
Uzman olmanıza gerek yok, taze meyveyle çürük olanı ayırt edebilen her burun zeytinyağının kaliteli olup olmadığını anlayabilir.
En yaygın şehir efsanelerinden biri zeytinyağının illa da zümrüt yeşili olması gerekliliği.
Burnunuza güvenin
Renk zeytinyağı için bir kalite göstergesi değildir.
Zeytinyağı, sarıya çalan yeşilden, zümrüt yeşiline kadar çok farklı tonlarda olabilir. O kalite idaresi sanılan fosforlu yeşil, zeytinin içine yaprak karıştırıldığında, fazla yoğrulduğunda da elde edilebilir.
Yemyeşil yağın içinde yaprak vardır, çok yoğrulmuştur anlamı çıkarmadan bu bilgiyi saklayalım...
Filtreli mi filtresiz mi
Ben hemen Roma’ya döndüm ama hâlâ kebapların lezzeti damağımda.
Kaliteli zeytinyağların eşlik ettiği kebap sofralarının hayalini kuracağım, bir sonraki Adana seferine kadar.
Adana’da festival çerçevesinde 10 Ekim’de gerçekleştirdiğimiz “Hasadı tadıyoruz” etkinliğine Manisalı Hermus, Urlalı Hiç, Kilisli Masmana, Tarsuslu Boltaç zeytinyağları erken hasatlarını tamamlayıp yetişebildiler. Bu sene kuraklık nedeniyle hasatlar biraz ileri atıldı.
Muğla ve Antalya’nın yangınlar dolayısıyla gördüğü zararı da düşünürsek zeytincilik için epey zor bir yıl olduğunu söyleyebiliriz.
Akdeniz’in dört bir yanında hasat sıkım tüm hızıyla devam ediyor.
Üreticiler işlerini yaparken, tüketici olarak zeytinyağı alırken nelere dikkat etmeliyiz konusuna değinmek istedim.
Tüketicinin zeytinyağı alırken öncelikle burun ve damağına güvenmesi gerekiyor.
Memleketim Adana’ya zeytinyağı hakkında konuşmak için gitmek çok heyecan vericiydi.
Bu yıl festivale, “Coğrafya Lezzettir” diye harika bir slogan seçilmiş...
“Coğrafya kaderdir” söyleminin içinden ancak bu kadar güzel çıkılabilirdi.
Festivalin açılış yemeği şehrin endüstriyel ve kültürel tarihinde büyük önem taşıyan eski Milli Mensucat Fabrikası’nda yeni Adana Müzesi Kompleksi’nde yapıldı.
Milli Mensucat Fabrikası edebiyatımızın en değerli isimlerinden Orhan Kemal’in bekçilik yaptığı fabrika.
Şehrin köklü geçmişinin sergilendiği, tarihinin bir parçasının başka bir parçasına çatı olduğu muazzam bir müze olmuş.
Müzenin bahçesi gala gecesi için Adana’nın coğrafyasının sunduğu tüm lezzetlerin buluştuğu bir şölene dönüşmüştü.
Magnifico Zeytinyağı Ödül Töreni’nde İtalyan zeytinyağcılığının duayeni Nicola Titone yaşam boyu başarı ödülünü alıyordu.
50 yıldır organik zeytinyağı ürettiği için bu ödüle layık görülmüştü Nicola.
O sahneye doğru yürürken, şef Mattia Barciulli aralarında geçen bir anıyı paylaştı.
Yıllardır hem restoranda hem evde Titone zeytinyağlarını kullandığını, her sene farklı ama ısrarla mükemmel zeytinyağı üreten Titone’den gelen zeytinyağının bir sene mükemmel olmadığını ve böyle bir ürün alınca endişelenip Nicola’yı aradığını anlattı.
Nicola da o sene bacağı kırıldığı için işlerin aksadığını söylemiş.
Yaptığı işte varlığı bu kadar hissedilen bir isim Nicola Titone.
Emektar üretici “Ben eczacıyım” diyerek başlamıştı söze.
Titone ailesi kuşaklardır kasabanın en büyük eczanesinin sahibi, kızı da gelecek kuşak torunu da eczacı.
Küçük olmasına küçük ama Slow Food sayesinde ünü büyük.
Slow Food International merkezi, gastronomi bilimleri üniversitesi UNISG Bra’da.
2017 verilerine göre nüfusu 30 bini bulmuyor.
Slow Food’un iki yılda bir düzenlediği ‘Peynir Fuarı’nın yapıldığı dört gün boyunca şehre ortalama 300 bin ziyaretçi geliyor.
Fuar, peynir dünyasının en önemli etkinliklerinden biri.
Hatta abartısız en önemlisi.
Her yıl dünyanın dört köşesinden üreticiler, bilir kişiler geliyor, belirlenen temel üzerinde ufuk açan konferanslar, tadımlar, eğitimler düzenleniyor ve ziyaretçiler üreticilerin elinden peynirlerini tatma, hikayelerini dinleme ve satın alma fırsatı buluyor.
Bra, gelen 300 bin konuğu her seferinde alnının akıyla ağırlıyor.
Perugia Üniversitesi’nin yıldız profesörü Maurizio Servili’den Prof. Enrico Cini’ye, zeytin çeşitlerinin annesi, araştırmacı Barbara Alfei’ye, Çizme’nin en önemli teknik isimlerinden Marco Scanu’dan Matteo Mugelli’ye büyük bir bilgi şöleniydi.
Beş gün, günde 9-10 saat bir salon dolusu sıkım ustası ya da olmak isteyen insanla, bu harika hocaların kafama sığmayacak bilgi akışına maruz kalırken şunu düşündüm. Sadece bizim değil, kimsenin yağının İtalyanlar gibi olmamasının nedeni buydu.
Elbette bizim de çok değerli, zeytine tutkuyla emek veren, çiftçiyle kol kola araştırmalarını sürdüren akademisyenlerimiz, değerli teknik insanlarımız var. Ama İtalya’daki gibi farklı alanlardaki sinerji ve bu sinerjinin doğrudan elini kirleten ustaya ulaşması bambaşka bir şey.
Şöyle ki...
Organizasyonu gerçekleştiren AIRO, yani Zeytinyağı Restoranları Birliği’ydi.
Ortaklar benim de parçası olduğum tadımcılar birliği ANAAPO, Toscana Bölgesi ve zeytinyağı turizmini destekleyen Citta di Olio, Zeytinyağı Şehirleri Derneği; sponsorlar ise Chianti Bankası ve İtalya’nın terzi usulü her üreticiye özel, butik sıkım makineleri üreten dahi şair mühendisi Giorgio Mori’nin firması Mor Tem’di.
AIRO’nun Başkanı Trattoria del Pesce restoranın sahibi Filippo Falugiani, Floransa panelinden arkadaşım. İtalya’nın en ciddi zeytinyağı yarışmalarından Magnifico’da da onun, birliğin ve yukarıda adını saydığım kurumların parmağı var.
AIRO üretici, tüketici, tadımcıyı aynı çatıda birleştiren, hem tüketiciyi hem üreticiyi ve tadımcıyı eğiten bir kuruma dönüştü yıllar içinde. Öncelikli amacı restoranlarda kaliteli zeytinyağı üretimini artırmaktı. Bunu başarıyla gerçekleştirdiği gibi ötesine de geçti. Bunu yapabildiler çünkü arkalarında, yanlarında tüm bu isimler var. AIRO lokomotif olsa da destek veren kurumların başarılarındaki payı tartışılmaz. O ruhu görmeleri için üreticilerimizi Toscana’ya götürmek isterdim.
Kaliteli zeytinyağı sıkım teknikleri, atıkların değerlendirilmesinde son teknolojiler üzerine tartışmaların yapıldığı ve çok yoğun geçen seminerlere katıldım.
Yoğun ve yorucu eğitimin en güzel yanı, İtalya’nın en başarılı üreticilerinden bazılarının sıkım ekipleriyle vakit geçirmek, aynı masada ekmeği suyu paylaşmak, tecrübeleri dinlemek ve bir şeyler öğrenmekti.
Çok yoruldum, çok şey öğrendim. Tüm öğrendiklerimi üreticilerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum...
Chianti’de program dahilinde yemek yediğimiz yerler arasında Dario Cecchini’nin Solociccia (sadece et) restoranı da vardı.
Dario Cecchini, İtalya’da lezzetli, uygun fiyatlı et restoranıyla olduğu kadar Dante’nin dizelerini en iyi okuyan kasap olarak ün yapmıştı.
Panzano kasabasındaki kasap dükkanından karşı kaldırımdaki restorana, Netflix yıldızlığından, Dubai, Bodrum’a uzanan renkli bir yol Dario’nunki.
Yıllardır farklı etkinlikler için Türkiye’ye gide gele sonunda Bodrumlu oldu, restoran açtı.
Mandarin Oriental içinde
Ayvalık’ın en köklü zeytin ve zeytinyağı üreticilerinden Özgün Zeytin’in sahibi Ahmet Sucu’nun vefatı herkesi üzdü.
Ahmet Sucu mübadele ile Ayvalık’a yerleşen ailelerden birinin üçüncü kuşağı.
Ayvalık tepelerinde devlet tarafından tahsis edilen zeytinliklerde 100 yıldır zeytin yetiştiriyorlar, zeytinyağı yapıyorlar.
Dedeler hep zeytinyağı yapmışlar, zamanın şartlarının el verdiği en yüksek teknolojiyi kullanmışlar, geleceği koruyarak yenilenmeyi düstur edinmişler. Ahmet Sucu da bu aile geleneğini günümüze taşıyan, geleneğe getirdiği yeniliklerle sadece aile şirketini değil bölge zeytinciliğini bir üst seviyeye çıkaran isimlerden.
Asırlık tecrübenin üzerine Özgün markasını kurarak, aile zeytinciliğinin kader çizgisini değiştirmiş Ahmet Sucu.
Sucu bölgede çelik tank, kaliteli filtre kullanmayı ilk benimseyen isimlerden.
Bunlar çok kolay şeylermiş gibi görünse de hâlâ çuvalla toplanan, plastik şişelerde yolda satılan bir ürünü yüzyıllarca üretildiği normların dışına çıkaran, kemikleşmiş geleneği gerektiğinde değiştirmeyi göz alana cesur kararlar.
Sevdiceğinize zeytinyağı hediye edin
Bu hafta Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Islah ve Genetik Bölümü araştırmacılarından Mehmet Hakan’la kısa bir sohbet geçti aramızda.
Zeytin çeşitleri üzerine yapılan genetik araştırmalarından bahsederken Mehmet Bey, “Zeytin ve zeytinyağı hepimizin gözünün bebeği” dedi...
Türkçe’nin en güzel hallerinden biri bu deyim.
Gözümün bebeğisin yani dünyamın merkezisin...
Zeytin ve zeytinyağı gerçekten gözümüzün bebeği olmalı.
Bir araştırmacının araştırma konusu hakkında böyle bir şey söyleyebileceği ender alanlardan biri zeytin, zeytincilik.
Öyle bir ağaç ki medeniyetle yaşıt.
Medeniyetin başladığı yer hatta. Ağaçların en insanı. İnsana en yakını.
Verdiği meyveye öyle güveniyoruz ki, yemekle kalmayıp, yağını çıkarıyoruz onu da yiyoruz, yeri geldiğinde yaramızı sarıyoruz, vücudumuza sürüyoruz, aydınlanıyoruz...
Öyle de güzel ki...
İnsan bakmaya doyamıyor. Yaşlandıkça güzelleşiyor. Eğrilip büküldükçe yüceleşiyor.
Her ağaç kendi içinde bir dünya. Hepsi tek, birbirine benzemiyor. Yapraklar ayrıca başyapıt.
Alt kısımlarının adaçayına çalan rengi güneşin ışığıyla, rüzgarın dokunuşuyla günün her saati ayrı bir şölen.
Çiçekleri kokusuz. Neyse ki... Yoksa portakal ağacına bir şey kalmayacaktı...
Mitoloji tanrıların birbiriyle savaştığı, birlikte insanların başına çorap ördükleri hikayelerden ibaret değil asla.
Tarihin bilinçaltını görebildiğimiz, derin anlamlar taşıyan, nesillerin ortak hafızasının ürünleri.
Antik Yunan’da zeytinin, “insanlığa verilebilecek en iyi ödül” yarışmasının kazananı olması da bu açıdan çok anlamlı.
Akdenizli için insanlığın en kıymetlisi, göz bebeği zeytin ağacı.
Kahramanların kahramanı Herkül’ün düşmanlarını alt etmek için kullandığı, en güçlü ağaç.
Yağı sıvı altın.
Kalbimize iyi geldiğini söylüyor doktorlar.
Hayatı uzun kılan, güzel yaşlandıran meşhur Akdeniz diyetinin başlıca iksiri zeytinyağıdır.
Ölmez denilen bu dayanıklı, cefakar, neşeli, güzel ağacın yağı öğünlerimize damla damla tarih, kültür, sağlık taşıyor.
Hazır 14 Şubat kapıdayken, Mehmet Hakan’ın sözleri, bunları aklıma getirdi.
Gözünüzün bebeğine, gözümüzün bebeğinden daha güzel hediye olamaz...
Hiç uğraşmayın afili hediye aramakla.
İçinde sağlıkla birlikte, üreticisinin bir yıllık emeği, deliliği, aşkı, ekmeği, toprağı olan harikasından bir değil birkaç zeytinyağı alın.
Bu toprağın zeytinlerinden, bu masalara uygun çeşitlerden.
Bu sene zeytinyağlarımızın içinde yangınlar, kuraklıklar, artan fiyatlar, bizim başımıza gelen her şey var.
Yine de mis gibi ürünler çıkarmayı başardı üreticilerimiz.
Sevdiklerinize gerçekten değeri olan bir şey verirken, üreticilerimize de destek olun haydi.
“Gözümün bebeğinde sitem” var diyen Bedri Rahmi çok haklı.
Zor yollardan geçiyor zeytinimiz, zeytinyağımız.
Zeytinyağımıza bir hediye verelim bu sene, sevdiklerimize onu vererek...
“Önde zeytin ağaçları arkasında yar...”
Aşk coğrafyamızın bunca parçası olan zeytini, yağını 14 Şubat’ta unutmayalım...
Bedri Rahmi’nin kalemine saygıyla...