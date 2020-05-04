Korona günlerinde festival

Aylin Yazıcıoğlu’yla “Bu günlerde zeytinyağı festivalimizin heyecanı olurdu” diye konuşurken, kendimi Instagram’da bir gönderi yazarken buldum. Üreticilere “Neler yapıyorsunuz, koronavirüs satışlarınızı, çalışmalarınızı etkiledi mi, anlatın?” diye sordum. Mini festivale dönüştü çağrı. Zeytinler çiçek açmış, kimsenin çalışma konusunda sıkıntısı yok.
◊ Üreticilerin çoğu kornavirüs dolayısıyla restoranların kapanması ve evlerde daha çok yemek pişmesinin satışlarını iyi yönde etkilediğini söylüyor.
Üretici anlık tablodan memnun.
Tayga İyi Gıda’nın sahibi Feza Şanlı, Dünya gazetesinde çıkan bir bilgiyi iletti.
Yazıdaki bir istatistikten yola çıkarak yaptığı hesaplamaya göre bin yataklı bir otelin müşteri başına 17 gram zeytinyağı kullandığını gösteriyor.
Mutfakta kullanılan yağların sadece yüzde 4’ü zeytinyağı.
Antalyalı üretici Karabelen Zeytinyağları da otel ve restoranlardan bir beklentileri olmadığını ancak çalışanlarının iyi müşterileri olduğunu söylüyor.
Karabelen’le Antalya’ya özgü zeytin cinslerinden de konuştuk. Daha geniş yeri hak ediyor.
◊ Olea Area’dan Bahar Sağlam, üç kuşaktır bu işi yapan bir ailenin mensubu. Sağlam kendi yarattığı markayla ilk hasadını bu sezon yapmış.
“Tadım konusunda kendimi geliştirmek istiyorum” diyor. Üreticinin aynı zamanda tadımcı olması çok önemli.
Ayvalık gibi bir bölgede bu işi uzun süredir yapan bir ailenin içinde, “Güzel hayallerim var Anadolu zeytinyağımızı dünyaya anlatmakla ilgili” diyen gencecik bir gıda mühendisi... O kadar güzel bir haber ki! Yolu açık olsun.
◊ Ankaralı bürokrat ve işadamlarının birlikte Milas’ta kurduğu Kooperatif Uyku Vadisi’nden Bayram Barun koronavirüs nedeniyle sıkımhane içinde oluşturacakları satış mağazasını şimdilik ertelediklerini söyledi. Kooperatif olarak insanların çocuklarıyla gelip zeytin ağaçları arasında, ürünlerini tadacakları bir düzen kurmak istiyorlar. Zeytinyağı turizmi de üzerine gidilmesi gereken bir konu.
◊ Grandapa Zeytinyağları’ndan Müge Aşkın ise dünya koronavirüsle uğraşırken asırlık zeytinleri kurtardıklarını anlatıyor.
Maden çalışmaları için kesilecek ağaçları taşımışlar.
Aşkın, Muğla’da asiditesi düşük zeytinyağı üretilemeyeceği iddialarından da şikayetçi.
“Öncelikle üreticiler asidite üzerinden pazarlama yapmaktan vazgeçmeli” diyorum.
Zeytinin yetiştiği her yerde kaliteli yağ üretilebilir.
Bu kutsal ağaç ve iksiri kimsenin tekelinde değil diyelim şimdilik.
◊ Su Hanım’ın Çiftliği, Muğla’ya yerleşip kendini toprağa adamış bir aile işletmesi.
Zeytinyağlarını tatmadım henüz.
İkinci el, iyi bir sıkım tesisi almışlar.
Mühendis olan Salih Çerezli, sıkım için kullandığı makineleri kendi bulduğu yöntemlerle geliştiriyor.
Çerezli’nin hazırladığı oksijen kontrolü düzeneği sayesinde sıkım aşamasında oksijeni kontrol edebiliyorlar.
İtalya’nın en iyi üreticilerinden, eskiden inşaat işçisi olan Decimi de işe üzerinde değişiklikler yaptığı ikinci el bir tesisle başlamıştı.
Bugün dünyanın en iyilerinden. Bizim de bir Decimi’miz var diye çok mutlu oldum. En az onun kadar başarılı olmalarını diliyorum.
◊ Muğlalı üretici Menteşe Som, virüs öncesi bir restoran zinciriyle görüşüyormuş. Çok iyi bir haber. Devamı gelsin diyelim.
Osman Menteşe’nin zeytinlikleri, zeytinyağıyla ilgili her şey yolunda. Ancak bu dönemde eşini kaybetti. Tüm aileye baş sağlığı, sevgi, sabırlar.
Korona günlerinde festival
Aylin Yazıcıoğlu’yla “Bu günlerde zeytinyağı festivalimizin heyecanı olurdu” diye konuşurken, kendimi Instagram’da bir gönderi yazarken buldum. Üreticilere “Neler yapıyorsunuz, koronavirüs satışlarınızı, çalışmalarınızı etkiledi mi, anlatın?” diye sordum. Mini festivale dönüştü çağrı. Zeytinler çiçek açmış, kimsenin çalışma konusunda sıkıntısı yok.
◊ Üreticilerin çoğu kornavirüs dolayısıyla restoranların kapanması ve evlerde daha çok yemek pişmesinin satışlarını iyi yönde etkilediğini söylüyor.
Üretici anlık tablodan memnun.
Tayga İyi Gıda’nın sahibi Feza Şanlı, Dünya gazetesinde çıkan bir bilgiyi iletti.
Yazıdaki bir istatistikten yola çıkarak yaptığı hesaplamaya göre bin yataklı bir otelin müşteri başına 17 gram zeytinyağı kullandığını gösteriyor.
Mutfakta kullanılan yağların sadece yüzde 4’ü zeytinyağı.
Antalyalı üretici Karabelen Zeytinyağları da otel ve restoranlardan bir beklentileri olmadığını ancak çalışanlarının iyi müşterileri olduğunu söylüyor.
Karabelen’le Antalya’ya özgü zeytin cinslerinden de konuştuk. Daha geniş yeri hak ediyor.
◊ Olea Area’dan Bahar Sağlam, üç kuşaktır bu işi yapan bir ailenin mensubu. Sağlam kendi yarattığı markayla ilk hasadını bu sezon yapmış.
“Tadım konusunda kendimi geliştirmek istiyorum” diyor. Üreticinin aynı zamanda tadımcı olması çok önemli.
Ayvalık gibi bir bölgede bu işi uzun süredir yapan bir ailenin içinde, “Güzel hayallerim var Anadolu zeytinyağımızı dünyaya anlatmakla ilgili” diyen gencecik bir gıda mühendisi... O kadar güzel bir haber ki! Yolu açık olsun.
◊ Ankaralı bürokrat ve işadamlarının birlikte Milas’ta kurduğu Kooperatif Uyku Vadisi’nden Bayram Barun koronavirüs nedeniyle sıkımhane içinde oluşturacakları satış mağazasını şimdilik ertelediklerini söyledi. Kooperatif olarak insanların çocuklarıyla gelip zeytin ağaçları arasında, ürünlerini tadacakları bir düzen kurmak istiyorlar. Zeytinyağı turizmi de üzerine gidilmesi gereken bir konu.
◊ Grandapa Zeytinyağları’ndan Müge Aşkın ise dünya koronavirüsle uğraşırken asırlık zeytinleri kurtardıklarını anlatıyor.
Maden çalışmaları için kesilecek ağaçları taşımışlar.
Aşkın, Muğla’da asiditesi düşük zeytinyağı üretilemeyeceği iddialarından da şikayetçi.
“Öncelikle üreticiler asidite üzerinden pazarlama yapmaktan vazgeçmeli” diyorum.
Zeytinin yetiştiği her yerde kaliteli yağ üretilebilir.
Bu kutsal ağaç ve iksiri kimsenin tekelinde değil diyelim şimdilik.
◊ Su Hanım’ın Çiftliği, Muğla’ya yerleşip kendini toprağa adamış bir aile işletmesi.
Zeytinyağlarını tatmadım henüz.
İkinci el, iyi bir sıkım tesisi almışlar.
Mühendis olan Salih Çerezli, sıkım için kullandığı makineleri kendi bulduğu yöntemlerle geliştiriyor.
Çerezli’nin hazırladığı oksijen kontrolü düzeneği sayesinde sıkım aşamasında oksijeni kontrol edebiliyorlar.
İtalya’nın en iyi üreticilerinden, eskiden inşaat işçisi olan Decimi de işe üzerinde değişiklikler yaptığı ikinci el bir tesisle başlamıştı.
Bugün dünyanın en iyilerinden. Bizim de bir Decimi’miz var diye çok mutlu oldum. En az onun kadar başarılı olmalarını diliyorum.
◊ Muğlalı üretici Menteşe Som, virüs öncesi bir restoran zinciriyle görüşüyormuş. Çok iyi bir haber. Devamı gelsin diyelim.
Osman Menteşe’nin zeytinlikleri, zeytinyağıyla ilgili her şey yolunda. Ancak bu dönemde eşini kaybetti. Tüm aileye baş sağlığı, sevgi, sabırlar.