Kontrolsüz dedikodu hakkı

Bugünlerde yeni kitabım üzerinde çalışıyorum.

Kitap yazma sürecinin benim için en zor tarafı bitti dediğiniz anda işin yeniden başlaması.

Uzun süre düşünce olarak hayatınıza eşlik etmiş bir işle vedaşlaşmanın zorluğu mu, büyütüp belli bir yaşa getirdiğiniz, sonlandırmak üzere olduğunuz işin orta yaş bunalımı mı, yoksa sona gelmenin verdiği yorgunluk mu hiçbir fikrim yok.

Jim Jarmusch’un “Hayalet Köpek” filminde karakterlerden Pearline “Her şeyde son önemlidir” der.

Sinema muhabiri olarak izlediğim son İstanbul Film Festivali’nde gördüğüm filmin bu sahnesi geçen 20 kusür yıla rağmen etkisini yitirmedi.

Her biten şeyde hafızamın bir köşesinden çıkıp geliyor ve kafamın içinde yankılanıyor

Yemek kitabı tatlıyla bitecek elbette diyebilirsiniz.

Yazdığım bu kitabının tatlıyla mı bitmesi gerekiyor hiç emin değilim.

Birinden biri kazanacak, nasıl biteceğine kitap karar verecek.