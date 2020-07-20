Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Elvan Uysal Bottoni>Hediyelerin en romantiği: Zeytinyağı
"Elvan Uysal Bottoni" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Elvan Uysal Bottoni" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Elvan Uysal Bottoni

Elvan Uysal Bottoni

elvanuysal@hotmail.com

Hediyelerin en romantiği: Zeytinyağı

20 Temmuz 2020

Bu hafta Antalya Slow Food’dan Ezgi Dursun’dan ilham verici bir mesaj geldi.

Ezgi’ye eşi doğum günü hediyesi olarak Nova Vera’nın Beylik, Tavşan Yüreği, Memecik, Ayvalık tek cins zeytinlerinden dört farklı zeytinyağı hediye etmişti. Ezgi’nin etekleri zil çalıyordu.
Gerçekten çok iyi fikir, harika hediye. Piyasada Nova Vera gibi hem kaliteli hem şişesi güzel ürünler hayli fazla.
Sadece şişesi güzel olanlara aman dikkat.
Ben yıllardır özel günlerde zeytinyağından çok iyi üretilmiş domates sosuna, peynirden, bala ve kuru fasulyeye kadar yiyecek hediye ediyorum herkese.
İşim tadım olunca benden beklenen de bu ama yaygınlaşması gereken, anlamlı bir alışkanlık.
İlkeli tarım ürünü bir dünya görüşü, etiket fiyatı olmayan bir emek demek.
Ölmez ağacın ömrünü, güzelliğini, sağlığını, bilgeliğini hediye etmek de çok romantik bir hareket.
Hediye almakta zorlanan erkeklere duyurulur...
Romantizmi uzaklarda aramanıza gerek yok. Burada, Akdeniz’de.
Ezgi’nin heyecan içinde bana yazmasının sebebi “hediyeme bak” değildi.
O harika mesajı olduğu gibi kullanıyorum benim daha iyi ifade edebilmem mülkün değil. “Şimdi sana soru: Hepsini tek tek tatmak istiyorum ama bir yandan da kıyamıyorum çünkü hepsi de aynı anda hava almaya başlarsa üzülürüm.
Kapağını açmamla beraber bayatlayacakmış gibi, o taze hali yok olacakmış gibi geliyor. Hepsinin kullanım yeri de ayrıdır muhtemelen...
Tüm bu endişelerimizi düşününce, sence ne yapmalıyız ve nasıl bir açma sıralaması önerirsin?”
Çerçeveletip asmak istediğim bu güzel kaygılara cevabım kısa ve net oldu: Aç hepsini...
Ve devam ettim: “Tadını çıkar, yağlara annenin misafir odasındaki koltuk muamelesi yapma.”
Ezgi’ye uzun uzun yazdım ne yapması gerektiğini burada da paylaşmak isterim.
Zeytinyağının hassas, son kullanma tarihi olan bir ürün olduğu tartışılmaz.
Sonuçta besin maddesi, elbette bir raf ömrü var.
Işık, oksijen, ısı karşısında üzerine kripton atılmış Süperman’e döndüğü de bir gerçek ama o yine de bir süper kahraman. Isıya, ışığa maruz kalmamasına dikkat eder, serin kuru bir yerde tutarsanız, özellikle de alırken kalitelisini seçtiyseniz bir şey olmaz.
3-5 litrelik teneke zeytinyağı kullanıyorsanız durum farklı.
Bazı üreticiler şişenin oksijen temasını minimuma indiren, zeytinyağını daha kontrollü bir şekilde dökmenizi sağlayan özel filtreli kapaklar kullanıyor. Maliyeti biraz yüksek bir kapak, ürünün fiyatına da yansıyor ama hem üretici hem de tüketicinin fedakarlığına değen sonuçlar veriyor.
Dikkat edilmesi gereken bir başka unsur da zeytinyağının diğer gıda ürünlerinden iyi izole edilmesi. Yanına sirke, kahve, bulgur vesaire başka ürün koyarsanız kısa sürede bol aromalı bir zeytinyağınız olabilir.
Benim mutfağım ada şeklinde, tezgahın bir bölümünün altı boş, çekmece yok.
Zeytinyağlarımı üç ayrı küme halinde tezgahın altında bu alanda tutuyorum.
Ne doğrudan güneş ışığı alıyorlar ne de mutfağın ışığını.
Tezgah üzerinde asla zeytinyağı tutmuyorum.
Yemek pişirirken hemen tezgah altından alıp, kullanıp ağzını sıkıca kapatıp yerine koyuyorum.
Ocağın kenarında tutmak yağınıza yapabileceğiniz en büyük kötülük. Bir mutfakta dört farklı çeşit zeytinyağı olması çok normal ve doğru bir şey.
Ezgi’ye de dediğim gibi, farklı zeytinyağlarını aynı anda kullanmak karşılaştırabilme olanağı verir.
Zeytinyağını daha iyi tanımanın başka yolu yok.
Koklamak, tatmak, karşılaştırmak.
Zeytinyağınızı sevin, zeytinyağınıza kıyın, zeytinyağınızı koruyun.
Bu kadar kıymetli, bire bin veren ürünü değerlendirmenin yolu gözünün yaşına bakmadan kullanmak.
İlaç niyetine şurup için, kültür niyetine zeytinyağı.
Bugünlerde doğan arkadaşlarım Ezgi, Şenay, Aylin, Ömer ve
herkesin doğum günü kutlu olsun.

X
Elvan Uysal Bottoni Elvan Uysal BottoniTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Beş dakikada Beşiktaşİlker YASİNBeş dakikada Beşiktaş20.07.2020
HAFTANIN TESTİSavaş ÖZBEYHAFTANIN TESTİ20.07.2020
Huysuz’un bize öğrettiği şeyOnur BAŞTÜRKHuysuz’un bize öğrettiği şey20.07.2020
Yaz aylarında neden kilo alıyoruzDilek AvşarYaz aylarında neden kilo alıyoruz20.07.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.