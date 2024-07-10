Yunan adalarında fiyatlar nasıl

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Leros’a Bodrum’dan haftanın iki günü direkt feribot olduğu gibi Kos Adası’ndan da ulaşım kolay.

Biz de 5 günlük Bodrum tatilinden sonra Kos’a oradan da Leros adasına geçtik.

Türk turistler yaz tatilinde neden Yunanistan’ı tercih ediyor net bir şekilde anladık.

2021 sayımına göre 7921 kişi yaşıyor Leros’ta... Aslında küçük bir köy. Çok fotojenik, sakin ve huzurlu bir ada.

Ada halkı, turizmin ekonomileri için hayati önem taşıdığını biliyor ancak kazancın ötesinde adalarını ziyaret etmeyi seçenlerin güzel anılarla dönmelerini istiyor.

Özentiden uzak, huzurlu ve mutlu bir deneyim sanırım hepimize daha cazip geliyor artık.

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Paralı plajlar

Bodrum gözle görülür derecede boş ama fiyatlar almış başını gidiyor. En basit örneğiyle Göltürkbükü’nde sıradan bir beach club’ta bir porsiyon köfte, bir peynirli pide, 2 bardak yerli içecek, çay ve suya 4 bin 650 TL hesap ödedik.

Leros’ta meşhur Psaropoula restoranda sıcak başlangıç, salata, balık, kalamar, 2 bardak şarap ve 2 bardak uzo’ya 60 Euro ödedik.

Türkiye’de fiyatlar böyle olunca Leros’da restoranlar, tavernalar, kafeler ve mağazalar Türk ziyaretçi akınına uğramış.

Hangi Türk ziyaretçiyle konuşsam ülkemizde umursamazlığa maruz kaldıklarını, restoranların ve taksicilerin yabancı turistlere öncelik verdiğini, kendilerine yabancı ziyaretçilerle aynı düzeyde saygı ve ilginin gösterilmediğini söyledi.

Haklılar.

İstanbul’da taksiciler almıyor, defalarca yaşadım. Tatil beldelerinde yabancı değilsen acaba para harcar mı diye önce tartıyorlar sonra ilgileniyorlar. Hele lüks markaların mağazalarına sakın girmeyin, çalışanlar eğer baştan aşağı marka giyinmiyorsan ‘bu da nereden çıktı’ bakışıyla sizi süzüyor.

GİDEREK AZALAN DEĞERLER

Ülkemizde bazı değerler giderek azalıyor. Turizmde bozulmamış doğa, tarihi mekânlar, ülkenin kültürü ve gelenekleri, içten bir hoş geldin, ticarileştirilmiş bakış açısından daha önemli.

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Tüm sahillerimizi örümcek ağı gibi özelleştirilmiş pahalı plajlar sarmış. Aralarında pahalılık yarışı yapıyorlar.

Tesisler arasında fiyat statü göstergesi gibi olmuş.

Siz gelmeseniz de olur tavırları ve el yakan fiyatlarıyla zaten yerli turisti de küstürdüler.