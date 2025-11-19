Yaşadığı rüya aslında kâbusuydu

Haberin Devamı

22 yaşındasınız ve önünüzde muhteşem bir kariyer olduğunu düşünüyorsunuz.

Patronunuzla çalışacak olmanın heyecanı içindesiniz... Çünkü o, dünyanın en önemli insanlar­ından biri. İşe başlıyorsunuz. Patronunuz size ilgi göstermeye başlıyor. Hatta sizinle flört ediyor ve işler ilerliyor.

Bir süre sonra gizli bir ilişkiye başlıyorsunuz. Bir süre her şey harika gidiyor. Size kendinizi özel hissettiriyor ve siz de bu ilişkiyi güvendiğiniz bir iş arkadaşınıza anlatıyorsunuz.

Sonra bir gün, alışveriş merkezindeyken bir anda etrafınız FBI tarafından sarılıyor. Sizin ve patronunuzun ilişkisini biliyorlar.

Çünkü iş arkadaşınız, sizinle yaptığı konuşmaları gizlice kaydetmiş ve FBI’a teslim etmiş. Evet, Pentagon’da çalışan Linda Tripp, genç kadının başkanla ilişkisini öğrendikten sonra tüm görüşmeleri gizlice kaydetmeye başlıyor.

FBI size, eğer iş birliği yapmazsanız hapse gireceğinizi söylüyor. Patronunuzla yaşadığınız özel detaylar kamuoyuna sızdırılıyor. Bir bakmışsınız, tüm gazetelerin manşetindesiniz; her haber kanalı sizden bahsediyor. Acımasız eleştiriler başlıyor ve bu hakaretler yıllarca sürüyor. Evden çıkamaz hâle geliyorsunuz.

İyi bir aileden geliyorsunuz; babanız saygın bir doktor, çok iyi eğitim almışsınız, büyük hayalleriniz var... Ama hayatınız gözlerinizin önünde kayıp gidiyor. Ve daha 24 yaşındasınız.

Bu gerçek bir hikâye, Monica Lewinsky’nin hikâyesi. Monica Lewinsky, 22 yaşındayken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton ile iki yıl süren bir ilişkiye giriyor.

Başkan, “Cinsel ilişki yaşamadım” dediğinde Monica, rüyanın aslında kâbusu olacağını ve yalnız bırakılacağını anlıyor.

Gizli ilişki, Monica’nın yakın arkadaşı sandığı Linda Tripp’in telefon konuşmalarını kaydedip FBI’a vermesiyle ortaya çıkıyor.

Ve Monica’nın hayatı sonsuza kadar değişiyor. Öte yandan diğer tarafa bakalım: Son yılların en sapkın isimlerinden biri olan Jeffrey Epstein, Bill Clinton’ı Beyaz Saray’da 17 kez ziyaret ediyor.

Clinton, Epstein’ın özel jetini 17 kez kullanıyor. Ama kimse hiçbir şey yapmıyor

Monica’nın hayatı yerle bir olurken Bill Clinton’a hiçbir şey olmuyor.

Geçen hafta Monica Lewinsky ile bir araya geldim. Monica bugün hayatını yeniden kurmuş, çok başarılı bir yapımcı ve yazar.

Yıllarca iş bulamadı çünkü yaşananların hesabı sadece tek bir kişiye; ona kesildi.

Ama bugün dimdik ayakta. Güçlü, zeki, esprili ve çok sıcak biri.

Lewinsky, “The Twisted Tale of Amanda Knox” dizisinin yapımcısı. Dizinin tanıtım turunda bir araya geldik ve olanları konuştuk.

Bu arada, Monica Lewinsky’i ifşa eden Linda Tripp, 2020’de 70 yaşında pankreas kanserinden hayatını kaybetti.

‘Melek yüzlü şeytan’

Yıllarca ‘melek yüzlü şeytan’ diye anılan Amanda Knox’ın hikâyesi dizi oldu. Knox rolünde Grace Van Patten var.

Gerçek olaylardan esinlenen yapım, 15 yıla yayılan bir süreci anlatıyor.

Hikâye, Amanda Knox’ın İtalya’nın Perugia kentinde oda arkadaşı Meredith Kercher’ın cinayetiyle suçlandığı dönemden günümüze kadar uzanıyor.

Ne olmuştu

Meredith Susanna Cara Kercher, Leeds Üniversitesi’nden değişim öğrencisi olarak İtalya’nın Perugia kentinde bulunan İngiliz bir öğrenciydi. 21 yaşındayken odasında ölü bulundu. Olay yerindeki kanlı parmak izlerinin Rudy Guede adlı birine ait olduğu ortaya çıkana kadar, Kercher’in Amerikalı oda arkadaşı Amanda Knox ve Knox’un İtalyan sevgilisi Raffaele Sollecito cinayetle suçlandı.

Knox ve Sollecito, ikinci derece mahkemede beraat ederek yaklaşık dört yıl süren tutukluluklarının ardından serbest bırakıldı. Knox, serbest kaldıktan sonra ABD’ye döndü.