Vogue dergisiyle Melania Trump arasındaki gerilim

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Vogue, First Lady’leri siyasi bağlılıklarına bakmaksızın kapağına taşırken konu Melania’ya gelince görmezden geliyor.

Hani stil sahibi kadınları kutlamaya yönelik bağlılık?

Anna Wintour’un liderliğindeki moda dergisi modern dünyanın politik kutuplaşmasına yaslanıyor ve Amerika’nın sofistike ve güzel First Lady’lerinden birine karşı acımasızca saldırıyor.

“The Devil Wears Prada” (Şeytan Marka Giyer) filmini hatılıyor musunuz?

İnsanlara nasıl davranması gerektiğini bilmeyen derginin genel yayın yönetmeniyle ilgiliydi.

Nedense onu hatırladım.

Türkiye esprisi

67. Grammy Ödülleri pazar akşamı sahiplerini buldu.

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Müzik dünyasının en büyük gecesinde Türkiye’nin adı da geçti.

Gecenin sunucusu komedyen Travor Noah, dünyanın en etkili ve en çok hayranı olan ismi Taylor Swift’i överken

Türkiye’ye saç ekimi için gelen insan sayısını baz aldı.

Mizah bazen gerçeği daha da görünür hale getirir ya aynen o durum yaşandı.

Yani Türkiye sağlık turizminde gerçekten güçlü bir marka.

Noah, “Taylor Swift tarihin en büyük dünya turnesinden yeni bitirdi. Taylor sadece rekorları altüst etmekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye’ye saç ekimine giden insanlardan bile daha fazla insanı seyahat ettirdi. İnsanlar onun konserleri için her yere uçtu” dedi.

Milyon dolar versen böyle bir reklam olmazdı Türkiye için.

Gecenin en’leri

Kendrick Lamar gecenin en çok ödül alan ismiydi. Beş ödül aldı.

11 adaylıkla en çok adaylık alan Beyoncé, “Cowboy Carter” ile kariyerinde ilk kez ‘yılın albümü’ ödülünü aldı keza ‘yılın en iyi country’ albümü ödülünü de kazandı. Beyonce geceden 3 ödülle ayrıldı.

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Los Angeles’daki orman yangınları nedeniyle bazı etkinlikler ve davetler iptal edildi. Bunun yerine yardım kuruluşlarına bağışta bulunuldu.

Grammy töreni boyunca izleyiciler de bağış yapmaya teşvik edildi.

Gecenin sunucusu Trevor Noah, yayın sonunda izleyicilerden 7 milyon dolar toplandığını söyledi.