Türkiye’nin saç ekimindeki ünü Hollywood’un diline dolandı

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Tabii ki, aralarındaki 20 yaş farkı da konuştuları. Ancak sohbet kısa sürede Andrew Garfield’ın saçlarına geldi. Saç ektirdiği iddia edilen oyuncu için “Acaba o da saç ekimi için Türkiye’ye mi gitti” diyorlardı.

Hatırlarsanız, Grammy Ödülleri’nde sunucu Trevor Noah, Taylor Swift hayranlarını Türkiye’ye saç ekimi için gidenlerle karşılaştırarak esprili bir yorum yapmıştı.

Görünen o ki, Türkiye’nin bu konudaki ünü artık Hollywood’un diline dolandı. Çünkü Los Angeles’ta katıldığımız etkinliklerde sektörden birkaç kişi, saç ekimi için Türkiye’ye gitmek istediklerini söyledi.

Karla Sofía Gascón vakası

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Fransız yapımı, İspanyolca müzikal yapım “Emilia Pérez”, bu yıl 13 Oscar adaylığı ile en çok aday gösterilen film oldu.

Filmde başrolü üstlenen Karla Sofía Gascon, Oscar’larda oyunculuk kategorisinde aday gösterilen ilk trans kadın oldu.

Bu durum zaten tartışmaları beraberinde getirmişken gazeteci Sarah Hagi, Gascon’un yıllar önce attığı tweet’leri gündeme getirdi. Gascon, George Floyd için ‘uyuşturucu bağımlısı, dolandırıcı’ diyor ve polisleri katil olarak gören insanların yanıldığını savunuyor. 2021 Oscar Ödül Töreni için de “Afro-Kore festivali” demiş.

Bu paylaşımlar gün yüzüne çıkınca Netflix oyuncuyla yollarını ayırdı. Gascon artık ödül törenlerine katılamıyor, etkinliklerde görünmüyor.

Kendisiyle geçtiğimiz ekim ayında Toronto Uluslararası Film Festivali’nde filmin galasında tanıştım.

Hatta Toronto sokaklarında gezerken ikinci kez karşılaştık. Rahatsız olmasın diye yolumuzu değiştirmeye çalışırken arkamızdan “my friend, my friend” diye bağırıp el sallamıştı. Büyük Toronto yazısının önünde kendi telefonuyla selfie çekmişti.

Daha sonra Los Angeles’ta yeniden bir araya geldik. Sohbetimiz film ve filmin ilk gösterildiği Cannes Film Festivali’nden itibaren yaşadıkları peri masalı üzerineydi. Çok heyecanlı, çok mutluydu ama peri masalı onun için sona erdi.

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Fikirleri eleştirirken neden bu kadar acımasız davranıyoruz?

Elbette ayrımcı ve ötekileştirici söylemler tartışılmalı ancak toplum, insanlara değişme ve hatalarından ders çıkarma şansı da tanımalı.

Filipinler’de buluşma

Geçtiğimiz hafta, köklü bir geçmişe sahip olan Sino Phil Asya Ödül Töreni için Filipinler’deydik. Makao Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Simülasyon Tıbbi Eğitim Merkezi Başkanı Dr. Billy Chan ve Los Angeles’ta birçok ünlü ismin evini tasarlayan mimar Sir Parviz Pargari’nin ev sahipliğinde gerçekleşen gecede, önemli isimlerle bir araya gelme fırsatı bulduk.

Etkinlikte, Georgia Senatörü Emanuel Jones, Coca-Cola Çin Başkanı Steven Yun, Kamboçya Krallığı Sanayi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Heng Sok Kung, Lüksemburg Prensesi Tessy ve Çin ile Asya Pasifik bölgesinden birçok politikacı ve iş insanıyla tanışma imkânı yakaladık.