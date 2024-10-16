Tüm hayatım yeterli olduğumu kanıtlamakla geçti

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“Görmezden gelinmek, ortanca çocuk olmak, çok dışa dönük bir anneye ve gece gündüz çalışan bir babaya sahip olmak önemli olmadığınızı, bir öncelik olmadığınızı hissetmek... Bunlar içinize yerleşiyor. Sanırım hayatım boyunca yeterince iyi olduğumu kanıtlamaya çalıştım, ta ki şu an olduğum yere gelene kadar. Artık kendime kredi veriyorum. Bronx’ta büyüyen o küçük kıza, ‘gerçekten iyi şeyler yaptın’ diyebiliyorum, bunu uzun yıllar yapmadım.”

Jennifer Lopez’in ‘yeterliliğini’ kanıtlama yolculuğu başkalarından onay aramayı bırakıp kendi değerinin farkına varmakla sona ermiş.

Bu, hepimizin aklımızda tutması gereken güçlü bir mesaj.

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Kendine değer vermek mükemmel olmakla ilgili değil.

Eksikliklerimizin bizi tanımlamasına izin vermeyelim.

Trump, nasıl Trump olmayı öğrendi?

Geçen hafta izlediğim Ali Abbasi’nin yönettiği “The Apprentice”, Donald Trump’ın 1980’lerde New York’ta emlak sektöründe nasıl yükseldiğini ve kendi markasını nasıl inşa ettiğini anlatan bir film.

Sebastian Stan’in Donald Trump’ı, Jeremy Strong’un ise Trump’ın akıl hocası avukat Roy Cohn’u canlandırdığı bu film, güç, servet ve şöhret kapılarını aralayan hırs dolu bir yolculuğu ele alıyor.

Stan ve Strong’un performansları gerçekten etkileyici. Oscar adaylığı kesin alırlar diyorum.

Genç Donald Trump’ın yaşadığı dönüşümü sergileyen filmi çok beğendim.

Film sonrası İran’da doğan dünyanın öbür ucunda farklı bir kültürle büyüyen yönetmen Abbasi’ye neden Trump’ın hikâyesini anlatmak istediğini sorduğumda, “Donald Trump dünyadaki en ünlü insanlardan biri, zaten bir karakter ve sürekli kendisini oynayan bir aktör” dedi.

Filmde Ivana Trump’ı canlandıran Bulgar oyuncu Maria Bakalova ile de bir araya geldik. T

abii konumuz Türkiye-Bulgaristan komşuluğuna geldi. Sıcak sohbette Maria Bakalova’nın Bulgaristan’dan Hollywood’a çılgın yolculuğunu takip eden bir izleyici olarak kendisini tebrik ettim.

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İlmek ilmek işlenmiş bir kariyer legolarla anlatılıyor

Bir diğer dikkat çekici yapım ise Pharrell Williams’ın üzerinde 5 buçuk yıl çalıştığı hayatını animasyon Lego formatında anlatan “Piece by Piece” adlı yapım.

Louis Vuitton erkek koleksiyonunun başındaki Pharrell, bu biyografik filmi geleneksel bir belgesel yerine lego formunda yapmayı tercih etmiş.